Monika Arczyńska: Kongres Architektury jest potrzebny. Ale nie może tak wyglądać zawodowej I Architektura-murator

Międzynarodowe forum dla architektów i projektantów

W dniach 15–16 października 2026 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej odbędzie się Architecture in Foyer Warsaw 2026. Wydarzenie organizowane przez uczelnię we współpracy z międzynarodową organizacją LAKA stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń między przedstawicielami środowiska akademickiego, praktykami oraz ekspertami zajmującymi się architekturą i wzornictwem. Celem spotkania jest pokazanie, jak współczesne projektowanie może odpowiadać na wyzwania społeczne i technologiczne.

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Autor: materiały organizatora/ Materiały prasowe Architecture in Foyer Warsaw 2026

Dwa dni poświęcone przyszłości architektury

Program pierwszego dnia skoncentruje się na części naukowej. Zaplanowano wykłady, prezentacje referatów, sesję posterową oraz debaty dotyczące kierunków rozwoju architektury. Wśród najważniejszych tematów znajdą się wykorzystanie technologii cyfrowych, robotyki i innowacyjnych materiałów, a także kwestie związane ze zrównoważonym budownictwem oraz nowoczesnymi metodami projektowania i realizacji inwestycji.

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Konkurs, wystawa i zaproszenie do udziału

Drugiego dnia odbędzie się gala Design Educates Awards – międzynarodowego konkursu promującego projekty architektoniczne i wzornicze, które łączą wysoką jakość z walorem edukacyjnym oraz pozytywnym wpływem na otoczenie. Uczestnicy będą mogli również zobaczyć prezentacje nagrodzonych autorów i wystawę wyróżnionych realizacji. Organizatorzy zachęcają naukowców i praktyków do zgłaszania abstraktów wystąpień do 20 lipca 2026 roku. Autorzy najlepszych propozycji przygotują następnie pełne artykuły, które znajdą się w publikacji pokonferencyjnej. Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział wymaga wcześniejszej rejestracji.

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji, zasad zgłaszania abstraktów oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Architecture in Foyer Warsaw.

Zapraszamy!