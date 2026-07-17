Port Polska z zielonym światłem dla strażnic

W realizacji wielkoskalowych projektów lotniskowych istnieją obiekty, których rola jest często niedoceniana przez pasażerów, a które stanowią fundament funkcjonowania całego portu. Mowa o strażnicach lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej. 16 lipca 2026 roku spółka Port Polska uzyskała komplet pozwoleń na budowę dwóch takich jednostek.

To nie są zwykłe remizy. To wysoce wyspecjalizowane huby technologiczne, których konstrukcja została podporządkowana jednej, nadrzędnej wartości: czasowi reakcji. Wydanie decyzji przez wojewodę mazowieckiego kończy długi proces administracyjny, obejmujący m.in. szczegółową ocenę dokumentacji pod kątem ochrony środowiska oraz zgodności z rygorystycznymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Strażnica Główna w Skrzelewie to mózg operacji ratowniczych

Północna część przyszłego lotniska, położona na terenie gminy Teresin, stanie się domem dla Strażnicy Głównej. Obiekt powstanie w miejscowości Skrzelew i będzie pełnił rolę centrum dowodzenia dla całego systemu bezpieczeństwa.

Pod względem architektonicznym jest to budynek o imponującej skali. Przy dwóch kondygnacjach jego powierzchnia użytkowa wyniesie blisko 5,3 tys. m². Zadaniem tej jednostki będzie nie tylko bezpośrednie zabezpieczanie północnej drogi startowej i przyległych pól ruchu lotniczego, ale także funkcja logistyczno-wspierająca.

To tutaj strażacy będą odtwarzać gotowość operacyjną sprzętu po akcjach oraz zapewniać zaplecze dla mniejszej jednostki satelitarnej.

Autor: Port Polska/ Materiały prasowe Na południu, w gminie Wiskitki (miejscowości Duninopol i Podbuszyce), stanie strażnica satelitarna dla Portu Polska

Jednostka satelitarna w Wiskitkach, czyli pierwsza linia obrony

Na południu, w gminie Wiskitki (miejscowości Duninopol i Podbuszyce), stanie strażnica satelitarna. Choć mniejsza od tej w Skrzelewie, jest równie istotna dla zachowania ciągłości ochrony przeciwpożarowej. Jej powierzchnia użytkowa przekroczy 2,1 tys. m², a układ funkcjonalny - podobnie jak w Skrzelewie – rozplanowano na dwóch poziomach.

Głównym celem strażnicy w Wiskitkach jest błyskawiczna interwencja na południowej drodze startowej. Ratownicy stacjonujący w tym obiekcie mają za zadanie podjąć działania natychmiast, utrzymując front walki do czasu przybycia posiłków ze Skrzelewa. Taki dwupunktowy system rozmieszczenia sił gwarantuje, że bez względu na to, w którym miejscu lotniska dojdzie do incydentu, specjalistyczne pojazdy pojawią się tam w czasie liczonym w pojedynczych minutach.

Liczy się każda sekunda a to oznacza funkcjonalność ponad estetyką

Projektowanie strażnic lotniskowych to zadanie dla ekspertów od inżynierii przepływu. Każdy korytarz, każdy podjazd i każde stanowisko garażowe w obu budynkach zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić wyjazd wozów bojowych z pełną obsadą w możliwie najkrótszym czasie od uaktywnienia alarmu.

Inwestycja ma charakter kompleksowy. Poza samymi budynkami, projekty obejmują pełną infrastrukturę techniczną - od skomplikowanych instalacji wewnętrznych, przez zewnętrzne urządzenia budowlane, aż po precyzyjne zagospodarowanie terenu, które musi współgrać z dynamiką ruchu na lotnisku.

Autor: Port Polska/ Materiały prasowe Strażnica Główna postanie na terenie gminy Teresin w miejscowości Skrzelew

Architektoniczny tercet liderów zaprojektował strażnice Portu Polska

Za stronę projektową przedsięwzięcia odpowiada konsorcjum, które wygrało rywalizację o stworzenie wizji bezpieczeństwa Portu Polska. Liderem grupy jest AKE Studio, a w skład zespołu wchodzą również biura ATP Krakow i APA Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa „Architektura”.

Wybór doświadczonych partnerów pozwolił na stworzenie obiektów, które łączą nowoczesną formę z rygorystycznymi wymaganiami operacyjnymi.

Uzyskanie pozwoleń na budowę strażnic to sygnał, że program Port Polska przechodzi z fazy planistycznej do realnych działań infrastrukturalnych. Równolegle toczą się prace nad liniami Kolei Dużych Prędkości oraz porozumienia z dostawcami energii, takimi jak Energa-Operator. Budowa strażnic to jednak projekt o szczególnym znaczeniu - to one, choć często niewidoczne dla przeciętnego pasażera, będą gwarantem spokoju każdego lotu z nowego polskiego megaportu.

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