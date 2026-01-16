Gigantyczna inwestycja na Podhalu

Monumentalny kompleks termalny Bachleda Termy Kasprowy powstaje u stóp Gubałówki, na malowniczym Podhalu, w miejscu dawnego kąpieliska na Polanie Szymoszkowej. Inwestycja, realizowana przez spółkę Bachleda Termy sp. z o.o. należącą do rodziny Bachleda-Curuś, ma na celu wpisanie się w unikalny krajobraz regionu, choć jej ogrom może zaskakiwać. Podhale, słynące z zapierających dech w piersiach widoków, staje się areną ambitnego projektu turystycznego, który może odmienić oblicze lokalnej turystyki.

47 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod Tatrami

Kompleks o powierzchni ponad 47 tysięcy metrów kwadratowych, którego generalnym wykonawcą jest Polimex Mostostal, pochłonie blisko 385 milionów złotych (plus VAT). Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2028 roku. Na razie zaczęto wyburzać stary basen przy hotelu Kasprowy. Inwestorzy obiecują, że po otwarciu będzie to największy kompleks basenów geotermalnych w Polsce i drugi co do wielkości zadaszony aquapark w kraju, ustępujący jedynie Suntago Wodny Świat w okolicy Mszczonowa.

Kompleks ma się wkomponować w krajobraz Podhala

Architektura kompleksu ma stanowić ważny element projektu, mający harmonijnie wkomponować monumentalną bryłę w unikalny krajobraz Podhala. Patrząc na wizualizacje inwestycji, pokazane przez Bachleda Termy, można wyciągnąć wniosek, że inwestorzy i architekci stawiają na dialog z otoczeniem, starając się uniknąć efektu dominacji i stworzyć przestrzeń, która będzie naturalnym przedłużeniem górskiego pejzażu. Wykorzystanie naturalnych materiałów, takich jak drewno i kamień, ma nawiązywać do tradycyjnego budownictwa regionu, jednocześnie wprowadzając nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Przeszklone fasady zapewnią panoramiczne widoki na Tatry, jakby zapraszając górskie krajobrazy do wnętrza i tworząc poczucie jedności z naturą.

Detale architektoniczne, inspirowane lokalnymi motywami i wzorami, mają dodać kompleksowi unikalnego charakteru i podkreślić jego związek z Zakopanem. Zastosowanie zielonych dachów i tarasów, na których znajdą się baseny zewnętrzne, pozwoli na częściowe zminimalizowanie ingerencji w środowisko i stworzenie dodatkowych przestrzeni rekreacyjnych, wtapiających się w otoczenie.

Powstanie ponad tysiąc miejsc parkingowych, głównie w garażach podziemnych.

Takiej lokalizacji można pozazdrościć

Tym, co z pewnością będzie wyróżniało Bachleda Termy Kasprowy, jest lokalizacja. Dotychczas turyści spragnieni kąpieli w gorących źródłach musieli dojeżdżać do oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów kompleksów w Bukowinie Tatrzańskiej, Białce Tatrzańskiej czy Chochołowie. Nowy obiekt zaoferuje dostęp do wód geotermalnych w samym sercu Zakopanego, bez konieczności długich podróży.

Wykorzystanie energii geotermalnej to kolejny atut inwestycji. Woda z głębokości kilku kilometrów, o temperaturze sięgającej 50 stopni Celsjusza, ma zasilać baseny i atrakcje wodne, minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Inwestorzy planują wykonanie nowego odwiertu o wydajności około 50 metrów sześciennych na godzinę, co zapewni stały dostęp do naturalnego bogactwa Podhala.

Bachleda Termy Kasprowy to nie tylko baseny. Kompleks zostanie podzielony na kilka stref tematycznych, aby zaspokoić potrzeby różnych grup odbiorców. Strefa rekreacyjna zaoferuje zjeżdżalnie, atrakcje wodne i baseny z falą dla rodzin z dziećmi. Strefa wypoczynku i wellness zapewni ciszę i relaks, z basenami z hydromasażami i przestrzeniami do regeneracji. Strefa VIP & Saunarium to enklawa spokoju i komfortu, z kameralną atmosferą i rozbudowanym kompleksem saun. Uzupełnieniem oferty będą nowoczesne strefy fitness i zaplecze gastronomiczne.

Baseny zewnętrzne na tarasach i dachach

Wyjątkową atrakcją będą baseny zewnętrzne, zlokalizowane na tarasach i dachach budynku, umożliwiające całoroczny relaks w wodzie termalnej z widokiem na panoramę Tatr. Architektura kompleksu ma harmonijnie wpisywać się w krajobraz Polany Szymoszkowej, nawiązując do stylu zakopiańskiego poprzez drewniane i kamienne elementy elewacji.

Inwestycja ma również strategiczne znaczenie dla rozwoju turystyki w regionie. Adam Bachleda-Curuś, przedstawiciel Grupy Inwestycyjnej Bachleda, podkreśla, że celem jest stworzenie kurortu tętniącego życiem przez cały rok, który połączy tradycję z nowoczesnością i lokalną gościnność ze światowym

