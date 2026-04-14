Spis treści
CPK szuka wykonawcy pierwszej linii kolei dużych prędkości
Spółka Centralny Port Komunikacyjny, w ramach strategicznego programu inwestycyjnego „Port Polska”, rozpoczęła proces wyłaniania wykonawcy dla pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości. Mowa o trzynastokilometrowym fragmencie łączącym Kotowice w gminie Brwinów z projektowanym węzłem lotniskowym. To niewielki, ale ważny element gigantycznej układanki, która docelowo połączy Warszawę z Łodzią, a w dalszej perspektywie z Poznaniem i Wrocławiem.
Giganci budowlani w grze o historyczny kontrakt
Do dialogu konkurencyjnego zgłosiło się sześć podmiotów, reprezentujących czołówkę polskiego i zagranicznego sektora budowlanego. Wśród nich znalazły się:
- Budimex;
- Konsorcjum ZUE, Duna Polska i Polaqua;
- Konsorcjum Torpol, Mirbud oraz Kobylarnia;
- Konsorcjum Trakcja i PORR;
- Konsorcjum Mostostal Warszawa, NDI (wraz z NDI Sopot) oraz Intercor;
- Konsorcjum firm Gülermak, Track Tec Construction, Unibep i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe.
Pełnomocnik rządu ds. CPK, Maciej Lasek, podkreśla, że tak liczne uczestnictwo rodzimych firm jest sygnałem wsparcia dla polskiej gospodarki i lokalnego rynku pracy. Wybór wykonawcy nie będzie oparty wyłącznie na cenie – istotne będzie doświadczenie budowlane oraz znajomość języka polskiego przez kluczową kadrę projektową. Finalna umowa, obejmująca zarówno projektowanie, jak i budowę, ma zostać zawarta w czwartym kwartale 2027 roku.
Technologia jutra czyli 350 km/h i standard 25kV
Projektowany odcinek Kotowice – węzeł lotniskowy to forpoczta nowej jakości podróżowania. Parametry techniczne linii są dostosowane do prędkości 350 km/h, co wymusza zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie geometrii torów, promieni łuków oraz rozjazdów. Co więcej, Polska wprowadzi zupełnie nowy standard sieci trakcyjnej zasilanej prądem zmiennym o napięciu 25kV, co jest niezbędne dla tak szybkich jednostek taboru.
Sieć „Y” i 120 kilometrów nowej infrastruktury
Odcinek do węzła lotniskowego to zaledwie początek. Piotr Rachwalski z zarządu CPK zapowiada uruchomienie kolejnych pięciu postępowań na budowę trasy między Warszawą a Łodzią. Łącznie cała linia złoży się na ok. 120 km nowoczesnych torów.
Plany obejmują następujące etapy:
- 18 km od Warszawy Zachodniej do Kotowic;
- 15 km od Węzła Lotniskowego do Węzła Bolimowskiego;
- 12 km w samym Węźle Bolimowskim;
- 37 km z Bolimowa do Brzezin;
- 11 km z Brzezin do Łodzi.
Dodatkowo spółka planuje przetargi na systemy sterowania ruchem (SRK), teletechnikę oraz zasilanie dla całej linii. Równolegle trwają już badania archeologiczne, mające przygotować teren pod przyszłe prace.
Kiedy pojedziemy szybką koleją? Harmonogram prac
Jak informuje CPK, proces legislacyjny jest już bardzo zaawansowany - złożono wszystkie 12 wniosków o decyzję lokalizacyjną dla trasy Warszawa – Łódź, a pierwsza z nich (dla rejonu Warszawy Zachodniej) została już wydana. Jeśli założenia zostaną zrealizowane, pierwszy pociąg na trasie Warszawa – Łódź odjedzie w 2032 roku, w dniu otwarcia nowego lotniska. Pełne domknięcie linii „Y”, pozwalające na ekspresowy dojazd do Wrocławia i Poznania, planowane jest na rok 2035.
Dzięki tej inwestycji Polska nie tylko nadrabia zaległości w infrastrukturze kolejowej, ale staje się liderem nowoczesnego transportu w regionie, oferując pasażerom standard podróży znany dotychczas głównie z krajów Europy Zachodniej i Azji.