Tunel średnicowy w Łodzi

Co to jest Zintegrowana Sieć Kolejowa w Polsce?

Zintegrowana Sieć Kolejowa to projekt na dekady, który docelowo ma skonsolidować transport w Europie Środkowo-Wschodniej.

Według założeń ma stworzyć nowoczesną sieć kolejową na terenie Polski, która ma się charakteryzować imponujacymi parametrami. Cały kraj pokonamy koleją w nie więcej niż trzy godziny.

W ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej zaplanowano:

4700 km nowych linii kolejowych, z czego 2700 km to linie KDP (250 km/h+), a 2000 km to nowe linie konwencjonalne i lokalne.

5600 km modernizacji istniejących szlaków.

27 nowych miast włączonych do sieci kolejowej, co jest istotnym elementem budowy Polski policentrycznej.

To inżynieryjne przedsięwzięcie ma na celu nie tylko skrócenie czasu podróży (Warszawa–Szczecin w 175 min), ale przede wszystkim stworzenie wydajnego korytarza dla portów morskich i transportu intermodalnego, co przełoży się na realne wpływy do budżetu państwa.

4

Historyczny moment w dziejach polskiej kolei

Minister Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Portu Polska, określił prezentację ZSK jako historyczny moment.

- To pierwszy tak kompleksowy i długofalowy plan rozwoju kolei w Polsce. Ta sieć zakłada wybudowanie przez Port Polska oraz PKP PLK 4700 km nowych linii kolejowych – mówił.

Co ważne dla inżynierów i planistów, nowa koncepcja zrywa z modelem zbiegania się wszystkich linii w jednym punkcie. Zamiast 10 szprych, projektanci wytyczyli 19 magistrali kolejowych, łączących odcinki istniejące z nowo budowanymi, co ma stworzyć odporną na zakłócenia sieć połączeń odpowiadającą rzeczywistym potrzebom.

Infrastruktura ta została zaplanowana jako obiekt podwójnego zastosowania, co w obecnej sytuacji geopolitycznej jest priorytetem - linie będą dostosowane do transportu ciężkiego sprzętu wojskowego.

Pierwsze 1000 km nowych tras ma powstać do 2035 roku, a równolegle PKP PLK zmodernizuje 5600 km istniejących torów

Jedną z najważniejszych będzie linia „Y” łącząca Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław.

Standardy szwajcarskie na polskim gruncie

Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury do spraw kolei, wskazał, że celem jest osiągnięcie standardów znanych z Austrii czy Szwajcarii.

- Polska kolej musi przestać być „przyzwoita”, a stać się „dobra” na wzór systemów austriackich czy szwajcarskich. Oznacza to budowę nowych linii o wysokich parametrach prędkości, od 250 do nawet 350 km/h – mówi.

Malepszak podkreślał że sieć kolejowa zaczyna się zatykać, zwłaszcza w aglomeracjach, dlatego niezbędne są działania punktowe poprawiające przepustowość tam, gdzie modernizacje sprzed 20 lat okazały się niewystarczające. Cel jest ambitny - obsługa nawet 750 milionów pasażerów rocznie.

Przytoczył też statystyki - rok 2023 zamknął się liczbą 439 milionów pasażerów, prognoza na ten rok to 470 milionów, a w 2025 roku zakłada się przełamanie bariery pół miliarda.

- Nigdy takiej pracy eksploatacyjnej w ruchu pasażerskim nie było, nawet w latach 70. czy 80. - zaznaczył wiceminister.

ZSK ma umożliwić dołożenie do tego wyniku kolejnych 200 - 250 milionów pasażerów.

Inżynieria greenfield, czyli odcięcie od XIX-wiecznego dziedzictwa

Piotr Rachwalski, członek zarządu Portu Polska, podkreśla, że obecnie Polak odbywa średnio 10 podróży koleją rocznie, podczas gdy średnia europejska to 16, a szwajcarska aż 50. Według niego nie da się rozwijać nowoczesnego kraju w oparciu o XIX-wieczną sieć zbudowaną przez zaborców w zupełnie innych realiach gospodarczych. Nowy model ma być modelem policentrycznym, odpornym na zakłócenia i opartym na współpracy z setkami ekspertów regionalnych.

Od CMK po magistrale zachodnie

Rachwalski zwrócił też uwagę na archaiczność obecnego układu.

- Nie da się rozwijać nowoczesnego kraju w oparciu o XIX-wieczną sieć kolejową, zbudowaną przez zaborców w innych realiach geograficznych i gospodarczych - podkreślał.

ZSK ma być odpowiedzią na te ograniczenia poprzez budowę w nowym terenie (greenfield), co pozwoli na realne skracanie czasów przejazdu, a nie tylko leczenie poszczególnych ran starej infrastruktury.

Prezes PKP PLK, Piotr Wyborski, potwierdził, że pod koniec przyszłego roku polska kolej wejdzie w erę dużych prędkości dzięki wprowadzeniu na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) prędkości 250 km/h.

PLK, zarządzająca 19 000 km linii, koordynuje projekty ZSK z własnym programem o wartości ponad 180 miliardów złotych. Już teraz trwają prace nad takimi wyzwaniami jak zachodnia obwodnica Szczecina czy alternatywny dostęp do portu w Gdańsku.

Jak będzie wyglądała Zintegrowana Sieć Kolejowa - nowa mapa połączeń

Dyrektor Biura Transportowych Projektów Horyzontalnych i Studialnych w CPK, Michał Pyzik zaprezentował techniczne kręgosłupy nowej sieci, porównując je do autostrad i dróg ekspresowych.

Oto najważniejsze magistrale i założenia czasowe ZSK:

Linia „Y” i jej przedłużenia - trzon sieci zapewniający czas przejazdu Warszawa–Łódź w 40 minut oraz Warszawa–Wrocław/Poznań w 100 minut. Zaplanowano przedłużenie „Y” w kierunku czeskiej Pragi przez Wałbrzych oraz w stronę Berlina i Szczecina przez Gorzów Wielkopolski (Warszawa–Szczecin w 175 minut).

trzon sieci zapewniający czas przejazdu Warszawa–Łódź w 40 minut oraz Warszawa–Wrocław/Poznań w 100 minut. Zaplanowano przedłużenie „Y” w kierunku czeskiej Pragi przez Wałbrzych oraz w stronę Berlina i Szczecina przez Gorzów Wielkopolski (Warszawa–Szczecin w 175 minut). Magistrala Zachodnia - połączy Szczecin i Gorzów z Zieloną Górą oraz Wrocławiem, włączając do sieci m.in. Polkowice.

- połączy Szczecin i Gorzów z Zieloną Górą oraz Wrocławiem, włączając do sieci m.in. Polkowice. CMK Północ - nowa trasa przez Płock, Toruń, Grudziądz do Gdańska. Pozwoli na dojazd z Gdańska i Bydgoszczy do Warszawy w 100 minut, a z Torunia w zaledwie 70 minut.

- nowa trasa przez Płock, Toruń, Grudziądz do Gdańska. Pozwoli na dojazd z Gdańska i Bydgoszczy do Warszawy w 100 minut, a z Torunia w zaledwie 70 minut. Magistrala Bałtyk - Czechy - połączenie Grudziądza, Bydgoszczy, Torunia i Poznania, wspierające korytarz z Czech do polskich portów (Wrocław–Gdańsk poniżej 3 godzin).

- połączenie Grudziądza, Bydgoszczy, Torunia i Poznania, wspierające korytarz z Czech do polskich portów (Wrocław–Gdańsk poniżej 3 godzin). Magistrala Południowa - ważna dla najgęściej zaludnionych obszarów, częściowo w parametrze 250 km/h lub wyższym.

- ważna dla najgęściej zaludnionych obszarów, częściowo w parametrze 250 km/h lub wyższym. Magistrala Północ - Południe (A1 kolejowa) - węzeł łódzki zyska funkcję północ-południe dzięki trasie przez Płock i Kutno w stronę Radomska i Częstochowy, z przelotowym włączeniem lotniska w Pyrzowicach i dalej w kierunku Katowic, Ostrawy oraz Bielska-Białej.

- węzeł łódzki zyska funkcję północ-południe dzięki trasie przez Płock i Kutno w stronę Radomska i Częstochowy, z przelotowym włączeniem lotniska w Pyrzowicach i dalej w kierunku Katowic, Ostrawy oraz Bielska-Białej. Magistrala Małopolsko-Świętokrzyska - wsparcie dla Kielc (Kraków–Kielce w 40 minut), Radomia, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego.

- wsparcie dla Kielc (Kraków–Kielce w 40 minut), Radomia, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego. Magistrala Warmińska - włączy Olsztyn (75 minut do Warszawy) i Elbląg (110 minut do Warszawy) w sieć wysokich prędkości.

- włączy Olsztyn (75 minut do Warszawy) i Elbląg (110 minut do Warszawy) w sieć wysokich prędkości. Magistrala Wschodnia - korytarz dla Rzeszowa, Lublina, Siedlec i Białegostoku (Rzeszów–Warszawa w 120 minut, Warszawa–Lublin w 60 minut).

- korytarz dla Rzeszowa, Lublina, Siedlec i Białegostoku (Rzeszów–Warszawa w 120 minut, Warszawa–Lublin w 60 minut). Magistrala Północno-Wschodnia - trasa z Warszawy przez Ostrołękę, Łomżę i Kolno w stronę Pisza i Giżycka oraz w stronę państw bałtyckich przez Ełk.

39

Wymiar lokalny, towarowy i odporność państwa

Zintegrowana Sieć Kolejowa to także 2000 km nowych linii konwencjonalnych i lokalnych. Michał Pyzik wymienił m.in. nowe połączenie Kielce - Rzeszów z mostem na Wiśle przez Połaniec i Mielec (czas przejazdu 65 minut) oraz Magistralę Staropolską łączącą Chełm i Lublin z Jelenią Górą. Plan obejmuje również północną obwodnicę Warszawy, kluczową dla ruchu towarowego.

Sieć, jak już wspomnieliśmy, ma stanowić infrastrukturę podwójnego zastosowania (cywilno-wojskową) oraz wspierać rozwój portów. Jak podsumował Michał Pyzik, z 4700 km nowych linii, 2700 km to Kolej Dużych Prędkości (250 km/h i więcej), a 2000 km to linie konwencjonalne. Dodatkowo 5600 km istniejących tras przejdzie gruntowną modernizację.

- Polska Sieć Kolejowa ma zostać kręgosłupem komunikacyjnym kolei w Europie Środkowo-Wschodniej – zakończył Pyzik, wskazując na planowane połączenia z Kijowem, Lwowem, Pragą, Bratysławą i Berlinem.