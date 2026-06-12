Rozstrzygnięto przetarg na projekt i modernizację Warszawy Wschodniej

Dziś dworzec Warszawa Wschodnia i całą stację trudno nazwać nowoczesnymi. Straszą odrapane przejścia podziemne i obite blachą wiaty na peronach. To dużo mniejsza stacja od Warszawy Zachodniej, jednak, jak szacuje resort infrastruktury, jej modernizacja na pewno nie będzie tańsza.

Przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia został ogłoszony 27 sierpnia 2025 r. W przetargu wpłynęły następujące oferty:

Konsorcjum w składzie: ZUE S.A. (Lider konsorcjum), Duna Polska S.A. (Partner konsorcjum) - 3 149 255 536,26 zł netto, 3 873 584 309,60 zł brutto.

Konsorcjum w składzie: Budimex S.A. (Lider konsorcjum), Budimex Kolejnictwo S.A. (Partner konsorcjum), MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. (Partner konsorcjum) - 3 221 803 027,49 zł netto, 3 962 817 723,81 zł brutto.

Konsorcjum w składzie: INTERCOR Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. (Partner konsorcjum), Adamietz Warszawa Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) - 3 094 500 000,00 zł netto, 3 806 235 000,00 zł brutto.

Konsorcjum w składzie: GÜLERMAK S.A. (Lider konsorcjum), Trakcja S.A. (Partner konsorcjum) - 3 249 142 782,26 zł netto, 3 996 445 622,18 zł brutto.

Konsorcjum w składzie: INTOP S.A. (Lider konsorcjum), Track Tec Construction Sp. z o. o. (Partner konsorcjum), Unibep S.A. (Partner konsorcjum) - 2 341 643 529,30 zł netto, 2 880 221 541,04 zł brutto.

TORPOL S.A. - 2 955 788 273,36 zł netto, 3 635 619 576,24 zł brutto.

26 lutego 2026 r. PKP PLK wybrała ofertę firmy Torpol. Najtańszą ofertę odrzucono z uwagi na rażąco niską cenę, w porównaniu z resztą ofert.

Od tego rozstrzygnięcia odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej złożyła firma Intercor. 22 kwietnia Krajowa Izba Odwoławcza je odrzuciła.

12 czerwca 2026 roku podpisano umowę z wykonawcą - firmą Torpol.

Za projektem przebudowy mają stać biura : Kuryłowicz +Architekci i Torprojekt

Modernizacja Warszawy Wschodniej – kwoty i terminy

9 stycznia PKP PLK S.A. czyli inwestor, ogłosiły kwotę, jaką zamierzają przeznaczyć na tę inwestycję. W zakresie podstawowym to 3 745 140 056,00 zł netto, co oznacza 4 606 522 268,88 zł brutto. Ostatecznie, po pzretargu wiadomo już, że inwestor wyda ponad 3,6 mld zł brutto i, co ważne, zmieści się w założonym na ten cel budżecie.

Modernizacja Warszawy Wschodniej powinna zakończyć się w 2029 roku, choć pewnie należy zakładać raczej 2030 r. Po etapie projektowym roboty budowlane powinny wystartować w 2027 r.

Inwestycja za ponad 3,6 mld zł. Co zmieni się w Warszawie Wschodniej?

Inwestycja obejmie nie tylko sam remont dworca Warszawa Wschodnia, modernizacji zostanie poddana cała stacja z urządzeniami zarządzania ruchem włącznie. Stacja Warszawa Wschodnia, podobnie jak, modernizowana jeszcze Warszawa Zachodnia będą trochę podobne. Podobnie jak w Warszawie Zachodniej, na Wschodniej jeden ogromny dach zostanie wybudowany nad wszystkimi peronami. Obecnie nad każdym peronem jest oddzielna blaszana wiata. Ale to tylko jeden szczegół.

W ramach modernizacji Warszawy Wschodniej przewidziano także m.in. :

modernizację tuneli pod stacją – tunel ma połączyć wszystkie perony,

budowę wiaduktu kolejowego nad planowaną przez miasto al. Tysiąclecia w Warszawie.

przebudowę rozjazdów w obrębie stacji

przykrycie wszystkich peronów jedną, wspólną halą peronową chroniącą przed deszczem i wiatrem (podobnie zrobiono to w Warszawie Zachodniej),

dostosowanie stacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (budowa wind i schodów ruchomych na perony).

Wybudowana zostanie estakada łącząca stację z linią nr 9. Potężny, 29-przęsłowy obiekt (cała estakada o długości ponad 1600 m) będzie dźwigał na sobie dwa tory i umożliwi lepsze połączenia w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa. Powstanie również nowa nastawnia wyposażona w komputerowe systemy sterowania. Prace obejmą także wiadukty kolejowe nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego.

Jak zapowiadają PLK, prace rozpoczną się w jeszcze w tym roku i potrwają do 2029 roku.

Oto inwestycja w Warszawie Wschodniej w liczbach:

7 zmodernizowanych peronów na stacji Warszawa Wschodnia;

2 zmodernizowane perony na przystanku Warszawa Stadion oraz budowa peronu tymczasowego;

7 przebudowanych wiaduktów kolejowych;

1 nowa estakada o długości 1600 metrów;

14 wind na perony na stacji Warszawa Wschodnia;

2 windy do łącznika metro-Warszawa Stadion i 1 winda na peron tymczasowy

7 par (góra i dół) schodów ruchomych na stacji Warszawa Wschodnia;

2 pary schodów ruchomych do łącznika metro - Warszawa Stadion oraz 1 para schodów ruchomych na peron tymczasowy

ponad 46 km przebudowanych torów i 57 km

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Nie tylko remont stacji, po nim pociągi przyspieszą

Po remoncie wzrośnie prędkość pociągów wjeżdżających do Warszawy Wschodniej. Teraz pociągi na dworzec Warszawa Wschodnia wjeżdżają od strony Rembertowa dość wolno, z prędkością 40 km/h, a po modernizacji ma to być 120 km/h.

Zamkną Warszawę Wschodnią na dwa lata

Zanim jednak będziemy mogli odjechać z Wschodniej gdzieś w Polskę, przez dwa lata należy się spodziewać ogromnych utrudnień. Nadchodząca przebudowa stacji Warszawa Wschodnia wymusi bowiem bezprecedensową reorganizację ruchu kolejowego w stolicy.

- Zakres i skala inwestycji będą wymagać czasowego ograniczenia ruchu pociągów na stacji Warszawa Wschodnia. To decyzja wyciągnięta z doświadczeń innych dużych modernizacji, szczególnie Warszawy Zachodniej – pozwoli skrócić czas prac, zwiększyć bezpieczeństwo i ograniczyć długotrwałe, losowe zakłócenia - argumentuje konieczność ograniczenia ruchu dalekobieżnego PKP PLK.

Jak wyjaśniał w rozmowie z dziennikarzem serwisu forsal.pl, Michał Gil, członek zarządu PKP PLK S.A., od grudnia 2026 roku część dalekobieżna dworca miałaby zostać całkowicie wyłączona z użytkowania na blisko dwa lata, a obsługa pasażerów na tej stacji ograniczy się jedynie do trzech peronów (5, 6 i 7) dedykowanych głównie ruchowi podmiejskiemu.

Pociągi dalekobieżne zostaną skierowane na trasy objazdowe - rolę alternatywnego węzła przejmie stacja Warszawa Gdańska, a znacznie większe niż dotychczas znaczenie zyska reaktywowana kilka lat temu Warszawa Główna. Planowane jest także dociążenie Warszawy Centralnej, gdzie dzięki nowej infrastrukturze część składów będzie mogła kończyć swój bieg. Kolejarze, wyciągając lekcję z problematycznego remontu Warszawy Zachodniej, tym razem stawiają na radykalne ograniczenie ruchu w strefie robót, co ma zapewnić pasażerom bardziej przewidywalny i rzadziej zmieniany rozkład jazdy.

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