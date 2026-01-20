Miliardowy przetarg kolejowy na linii Ełk - Białystok przechodzi prawdziwe trzęsienie ziemi przez orzeczenie KIO. Walka o intratne kontrakty jest bezwzględna

Trzęsienie ziemi na rynku zamówień publicznych

19 stycznia 2026 roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała orzeczenie, które wstrząsnęło rynkiem zamówień publicznych. KIO uwzględniła odwołanie złożone przez konsorcjum Budimeksu i firmy Porr, nakazując PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) odrzucenie wybranej jako najkorzystniejszej, oferty konsorcjum Torpol-Mirbud. W konsekwencji, PKP PLK ma unieważnić dotychczasowy wybór najkorzystniejszej oferty i przeprowadzić ponowne badanie i ocenę ofert. Jeśli wyrok KIO się uprawomocni, najkorzystniejszą ofertą stanie się ta złożona przez Budimex i PORR. Droższa od poprzedniej o 400 mln złotych.

Dlaczego KIO kazała odrzucić wybraną przez PKP PLK ofertę?

Głównym zarzutem, który doprowadził do odrzucenia oferty Mirbudu, było niepoinformowanie w oświadczeniu o karze administracyjnej nałożonej w 2022 roku za naruszenie przepisów środowiskowych. Kara ta, w wysokości zaledwie 15 tysięcy złotych, wygasła do czasu oceny ofert i nie miała wpływu na zdolność Mirbudu do wykonania zamówienia. Mimo to, KIO uznała, że samo jej nałożenie stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych. Przepisy wymagają zgłoszenia faktu kary, niezależnie od jej wysokości czy wygaśnięcia, co wpływa na uczciwość procesu.

Pozostali oferenci, w tym Budimex, zgłosili podobne kary i podjęli działania "samooczyszczające" (self-cleaning). KIO odrzuciła argumenty Mirbudu o nieproporcjonalności decyzji i braku znaczenia kary.

Mirbud zdeterminowany walczyć w sądzie

"Potwierdzamy, że Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała wczoraj odwołanie jednego z naszych konkurentów w postępowaniu na realizację inwestycji kolejowej na linii Białystok - Ełk (fragment Rail Baltica). Izba nakazała PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odrzucenie oferty Mirbud-Torpol o wartości 4,5 mld złotych, co skutkuje wyborem o 400 mln złotych droższej. Jako powód podano nieujawnienie przez Mirbud przedawnionej kary środowiskowej o wartości 15 tys. złotych. Izba nie odniosła się do zastosowania zasady proporcjonalności w wydatkowaniu środków publicznych" – komentuje w mediach społecznościowych firma.

Paweł Bruger, rzecznik Mirbudu, jednoznacznie podkreśla determinację firmy do walki o swoje racje. Zapowiada sądową batalię.

Kara w wysokości 15 tys., złotych, jaką w 2022 roku na Mirbud nałożył wojewódzki inspektor ochrony środowiska nie dotyczy naruszenia przepisów prawa ochrony środowiska lecz decyzji środowiskowej, a w naszej opinii to dwie różne sprawy. Ponadto sprawa dotyczy zdarzenia z maja 2022 roku, natomiast ofertę na realizację zadania dla PKP PLK składaliśmy w sierpniu 2025, a więc po upływie 3-letniego okresu wykluczenia. Biorąc powyższe pod uwagę, a także fakt, iż KIO nie uzasadnia dlaczego nie uwzględniła w tym przypadku zasady proporcjonalności (z powodu spornej kary w wys. 15 tys. złotych Zamawiający dokona wyboru oferty o ponad 400 mln złotych droższej) Mirbud odwoła się do Sądu Zamówień Publicznych. Mamy nadzieję, że PKP PLK wstrzyma się z podpisaniem umowy do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy w sądzie - powiedział nam Paweł Bruger, rzecznik Mirbudu.

PKP PLK może podpisywać umowę nie czekając na wyrok sądu

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, PKP PLK nie ma obowiązku czekania na dalsze, sądowe rozstrzygnięcia tego sporu i może podpisać umowę z wykonawcą zgodnie z rozstrzygnięciem KIO. Tym wykonawcą, według stanu na dziś może być firma Budimex, której oferta w przetargu znalazła się na drugim miejscu - pod względem ceny. Jest wyższa od oferty konsorcjum Mirbud - Torpol o 400 milionów.

Budimex, który złożył odwołanie, stoi na stanowisku, że wszystkie podmioty biorące udział w przetargach powinny bezwzględnie stosować się do zapisów prawa zamówień publicznych. Ich odwołanie miało na celu zapewnienie równej i uczciwej konkurencji.

Rozumiemy, że decyzja o wykluczeniu z postępowania przetargowego o wartości blisko 5 mld zł może wywoływać emocje. Niezależnie jednak od skali inwestycji wszyscy uczestnicy postępowania zobowiązani są do spełnienia tych samych, jasno określonych wymagań wynikających z przepisów prawa oraz zapisów SIWZ. W tym konkretnym przypadku przedmiotem sporu był obowiązek poinformowania Zamawiającego o nałożonych karach oraz złożenie odpowiedniego oświadczenia wraz z opisem działań naprawczych (tzw. self-cleaning). Takie oświadczenia złożyli wszyscy inni uczestnicy tego postępowania włącznie z Budimeksem. Niestety, brak stosownego oświadczenia po stronie Mirbudu, pomimo nieprzedawnionej kary środowiskowej, skutkował uchybieniem, które stało się podstawą naszego skutecznego odwołania. Rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, które zapadło, potwierdza, że zasady uczciwej konkurencji i równości wobec prawa stanowią fundament systemu zamówień publicznych. W świetle wcześniejszych wypowiedzi medialnych, uważamy, że decyzje organów rozstrzygających powinny zapadać w oparciu o fakty, dokumenty i przepisy, a nie na podstawie publicznej dyskusji czy formułowanych subiektywnych opinii w mediach czy social mediach. Budimex, opierając się na blisko 60-letnim doświadczeniu na rynku, złożył ofertę najwyższej jakości, ‎którą jest gotów zrealizować po formalnym wyborze przez Zamawiającego- przekazała nam Martyna Wróbel, rzeczniczka firmy Budimex.

PLK: Umowa w II kwartale 2026 roku

W dość trudnej sytuacji znalazł się zamawiający, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe. Zapytaliśmy, kiedy zamierzają podpisać umowę z wybranym w przetargu wykonawcą. Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy.

W dniu 19 stycznia 2025 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, w którym nakazała Polskim Liniom Kolejowym S.A., jako Zamawiającemu, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, a w ramach tej czynności odrzucenie oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TORPOL S.A., MIRBUD S.A. (podstawa prawna art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp). PLK SA są zobligowane do wykonania wyroku i odrzucenia oferty konsorcjum wykonawców TORPOL S.A. oraz MIRBUD S.A. Po unieważnieniu wyboru zostanie powtórzona czynność badania i oceny ofert, a w konsekwencji nastąpi ponowny wybór oferty najkorzystniejszej. W wyniku decyzji KIO, możliwość podpisania umowy przesunie się na II kwartał tego roku, a roboty budowlane w zakresie prac przygotowawczych będą możliwe do rozpoczęcia w IV kwartale. Realizacja umowy przewidziana jest na 38 miesięcy od dnia podpisania - przekazał nam Tomasz Łotowski w imieniu Polskich Linii Kolejowych S.A.

Modernizacja linii Ełk-Białystok - inwestycja warta miliardy

Przetarg dotyczy modernizacji około 100-kilometrowej linii kolejowej nr 38 na trasie Białystok – Ełk, będącej częścią międzynarodowego korytarza Rail Baltica (linia E75). Ogłoszony w styczniu 2025 roku przez PKP PLK, obejmuje wykonanie dokumentacji wykonawczej i realizację robót budowlanych na trzech odcinkach: Białystok – Knyszyn, Knyszyn – Osowiec oraz Osowiec – Ełk.

Zakres prac jest ogromny i obejmuje:

Przebudowę i budowę stacji i przystanków: łącznie 8 stacji i 10 przystanków zyska nowy standard. Powstaną także dwa nowe przystanki: Dziękonie (zamiast przystanku Czechowizna) oraz Ciemnoszyje. Niektóre zmienią swoją lokalizację, aby kolej znalazła się bliżej mieszkańców (np. Białystok Starosielce, Białystok Bacieczki, Fasty i Borsukówka). Dotychczasowy przystanek Dobrzyniewo Duże zostanie zmieniony w stację.

Dobudowanie drugiego toru: zwiększy to możliwości prowadzenia ruchu pociągów na całej długości trasy.

Nowoczesne systemy sterowania: sprawne i bezpieczne kursowanie składów zapewnią nowoczesne, komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Nadzór nad trasą do Ełku przejmie Lokalne Centrum Sterowania ruchem kolejowym w Białymstoku.

Bezkolizyjne skrzyżowania: przejazdy kolejowo-drogowe w poziomie szyn zastąpią skrzyżowania bezkolizyjne. Zaplanowano budowę 20 wiaduktów drogowych, 12 wiaduktów kolejowych oraz 12 przejść pod torami.

Zwiększenie prędkości: po zakończeniu wszystkich prac i uruchomieniu systemu ETCS, pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością 200 km/h, a pociągi towarowe do 120 km/h.

Skrócenie czasu podróży: czas podróży z Białegostoku do Ełku skróci się do 55 minut.

Wyzwaniem dla wykonawcy z pewnością będzie czas realizacji, bo zgodnie ze specyfikacją to zaledwie 38 miesięcy od podpisania umowy.

Obecna sytuacja prawna wokół przetargu stawia pod znakiem zapytania terminowość realizacji tego kluczowego projektu, który ma ogromne znaczenie dla rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce i Europie.

Wszystkie oferty złożone w przetargu na modernizację linii Ełk - Białystok

Konsorcjum: Strabag sp. z o.o. i ZUE S.A - 6 675 810 546,96 zł

Konsorcjum: TRACK TEC Construction Sp. z o.o. , INTOP S.A., „INTOP” Warszawa Sp. z o.o. , UNIBEP S.A., POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE SP. Z O.O. - 5 219 979 553,15 zł

Konsorcjum: Torpol S.A., Mirbud S.A. - 4 566 983 422,63 zł

Konsorcjum: „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor” Sp. z o. o. , Trakcja S.A. - 5 545 565 608,48 zł

Konsorcjum: Budimex S.A., Budimex Kolejnictwo S.A., PORR S.A. - 4 977 515 958,62 zł

