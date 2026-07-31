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To miał być powrót do historii w nowoczesnym wydaniu

Inwestycja, nosząca oficjalną nazwę „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa”, nawiązuje nazwą do dawnej przeprawy zniszczonej podczas II wojny światowej. Za dzisiejszą koncepcję odpowiada biuro projektowe Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy, które w 2014 roku zwyciężyło w przetargu na dokumentację.

Z trzech zaproponowanych wariantów nowego mostu - łukowego, kratownicowego i podwieszanego - miasto zdecydowało się na ten ostatni. Nowy Most Kłodny ma być konstrukcją podwieszaną o całkowitej długości 182 metrów. Najbardziej charakterystycznym, a zarazem spornym elementem projektu jest pylon o wysokości około 100 metrów, po stronie Bulwaru Gdyńskiego, z którego rozchodzić się będą 24 stalowe liny podtrzymujące most.

Obiekt został zaprojektowany jako wielofunkcyjna arteria. Oprócz jezdni dla samochodów, na moście znajdzie się dwutorowe torowisko tramwajowe, ścieżka rowerowa oraz chodniki. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami zapewnią specjalnie zaprojektowane pochylnie po obu stronach Odry.

Otwarto oferty w przetargu, ale najważniejsza jest dotacja

Głównym inwestorem jest Miasto Szczecin, a nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Inwestycja jest obecnie na decydującym etapie administracyjnym. We wrześniu 2025 roku ogłoszono przetarg na budowę, a termin składania ofert, po przesunięciach, upłynął najpierw 6, potem 17 marca 2026 roku, 17 kwietnia. Potem 8 lipca 2026 roku. W końcu otwarto oferty - 31 lipca.

Miasto przeznaczyło na ten cel - 444 513 026,00 zł brutto. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od momentu podpisania kontraktu. Wszystkie oferty mieszczą się w założonym budżecie.

Oto oferty wykonawców na budowę Mostu Kłodnego w Szczecinie

Duna Polska S.A. - 423 834 802,96 zł brutto

BUDIMEX S.A. - 342 821 371,09 zł brutto

Konsorcjum Firm: Doraco Sp. z o.o. - Lider; Firma Budowlano-Drogowa MTM Sp. Akcyjna - Partner - 427 468 496,39 zł brutto

STRABAG Sp. z o.o. - 417 060 209,94 brutto

Konsorcjum Firm: INTERCOR Sp. z o.o. - Lider; ADAMIETZ S.A. - Partner - 357 396 163,05 zł brutto

Trakcja S.A. - 368 556 527,63 zł brutto

PORR S.A. - 404 535 587,16 zł brutto

TERLAN S.A. - 318 199 061,15 zł brutto

Konsorcjum Firm: ZUE S.A. - Lider; SARINŻ Sp. z o.o. - Partner - 435 610 978,39 zł brutto

Konsorcjum Firm: NDI S.A. - Lider; NDI SOPOT S.A. - Partner - 394 741 939,39 zł brutto

PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. - 388 928 398,88 brutto

Teraz ma się zacząć analiza ofert.

- Przed nami analiza złożonych dokumentów i wybór wykonawcy. W tym tygodniu złożyliśmy również wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia finansowego dla inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy - Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności dla sektora komunalnego - skomentował w mediach społecznościowych Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Miasto spodziewa się dotacji z programów finansowych związanych z obronnością. Można domniemywać, że bez dotacji, losy budowy mostu mogą wciąż nie być przesądzone, inwestycja może zostać przesunięta w czasie.

Tymczasem, jak poinformowały na początku lipca, zajmujące się przetargiem Szczecińskie Inwestycje Miejskie, postępowanie przetargowe na budowę jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Szczecinie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem rynku.

- Od firm budowlanych wpłynęło już ponad 750 pytań, co potwierdza zarówno skalę przedsięwzięcia, jak i jego techniczną złożoność. Miasto Szczecin równolegle finalizuje montaż finansowy projektu, który ma strategiczne znaczenie nie tylko dla rozwoju portu i transportu miejskiego, ale także dla bezpieczeństwa kraju i NATO - jako element korytarzy przemieszczeń wojsk sojuszniczych. Projekt jest rozpatrywany w kontekście Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności jako infrastruktura podwójnego zastosowania (dual-use) - informują Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Inwestycja obejmie przebudowę układu drogowego pod Trasą Zamkową (z zachowaniem wszystkich relacji), budowę nowego torowiska tramwajowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Nowa przeprawa zapewni sprawniejszą obsługę portu, połączy ważne części miasta oraz stworzy nowoczesną przestrzeń dla kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych i rowerzystów.

Architektoniczny „prestiżowiec” czy błąd w sztuce?

Tymczasem przez Szczecin przetoczyła się już ogólna dyskusja na temat wyglądu nowego mostu z dominującym, 100-metrowym pylonem. Właśnie gabaryty mostu stały się zarzewiem sporów, na temat tego obiektu, trwających już od 2015 roku. Krytycy, w tym liczni architekci czy specjaliści z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, podkreślali, że tak wysoka konstrukcja zdominuje najważniejsze zabytki Szczecina, czyli Zamek Książąt Pomorskich oraz Wały Chrobrego.

Pod koniec ubiegłego roku otwartą dyskusję na temat projektu Mostu Kłodnego zorganizowała redakcja wSzczecinie.pl. Podczas „Archiwolty” prowadzonej przez architekt Aleksandrę Kopińską-Szykuć swoje krytyczne zdanie na temat projektu wyrazili eksperci, architekci, inżynierowie, publicyści. Zwrócono także uwagę na brak otwartego konkursu architektonicznego oraz ryzyko urbanistycznej dominacji obiektu nad przyszłą siedzibą Teatru Współczesnego i rewitalizowaną Łasztownią. Architekci wytykali projektowi brak harmonii z niską zabudową Podzamcza i Łasztowni, nazywając go inwestycją przeskalowaną.

Dochodziły też argumenty ekonomiczne i techniczne. Wskazywano, że rezygnacja z podpór w nurcie rzeki (co wymusiło budowę pylonu) nie była konieczna przy obecnej szerokości Odry w tym miejscu, a tańszy most łukowy byłby znacznie subtelniejszy.

Miasto odpiera te zarzuty, argumentując, że decyzja o wyborze wariantu zapadła 15 lat temu, a jakakolwiek zmiana na obecnym etapie kosztowałaby dodatkowe miliony (wyliczono wstępnie, że byłoby to około 12 mln zł) i opóźniła budowę o kolejne lata.

Na tę chwilę żadna zmiana projektu mostu na inny nie wchodzi w grę - deklaruje Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.

Most Kłodny i tak zostanie symbolem Szczecina

Mimo niesłabnących kontrowersji, Most Kłodny pozostaje w dokumentacji w swojej przyjętej przez miasto formie. Dla zwolenników projektu będzie to nowoczesny symbol Szczecina na miarę Filharmonii, który odciąży istniejące mosty i otworzy Łasztownię na mieszkańców. Przeciwnicy widzą w nim powód do wstydu i agresywną dominantę niszczącą krajobraz. Niezależnie od tego, czyje argumenty bardziej do nas przemawiają, wydaje się że w każdym z wariantów - most i tak zostanie symbolem Szczecina. Na razie jednak o jego losach prawdopodobnie zdecyduje dotacja z programów związanych z obronnością. Przy pomyślnym rozstrzygnięciu przetargu, pierwsze maszyny wjadą na plac budowy na przełomie 2026 i 2027 roku.

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