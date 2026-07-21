Kołobrzeg, od lat umacniający swoją pozycję jako stolica polskiego luksusu nad Bałtykiem, zyska wkrótce obiekt, który na nowo zdefiniuje pojęcie architektury organicznej w segmencie hospitality. Unique Hotel Kołobrzeg, najnowsze dzieło warszawskiej pracowni KM Rubaszkiewicz realizowane przez Grupę Marvipol, ma być współczesną interpretacją nadmorskiego krajobrazu zamkniętą w betonie, szkle i zieleni. Zlokalizowany w elitarnej pierwszej linii brzegowej, bezpośrednio przy nadmorskiej promenadzie, budynek ma szansę stać się architektonicznym łącznikiem między surowością natury a nowoczesnym designem.

Hotel częściowo przesłoni bryłę hotelu Mearl, jednak patrząc na projekt odnosi się wrażenie, że nowy obiekt będzie poniekąd dopełnieniem budowanego już hotelu Mearl. Zagłębiając się dalej w szczegóły - można powiedzieć, że nie ma w tym nic dziwnego, bo autorem projektów obu hoteli jest ta sama pracownia.

Krajobraz rzeźbiony wiatrem - filozofia projektu pracowni KM Rubaszkiewicz

Współczesna architektura hotelowa nad Bałtykiem coraz częściej odchodzi od kanciastych, ciężkich brył na rzecz form, które zdają się „płynąć” wraz z otoczeniem. Założenia projektowe Unique Hotel Kołobrzeg są tego najlepszym przykładem. Pracownia KM Rubaszkiewicz, odpowiedzialna za stronę wizualną obiektu, postawiła na horyzontalizm i miękkość form.

Główną inspiracją dla projektantów była dynamika nadmorskiej scenerii. Bryła budynku charakteryzuje się płynnymi liniami i zaokrąglonymi narożnikami, które mają eliminować wizualną agresywność architektury w pasie nadmorskim. Najbardziej charakterystycznym elementem są jednak tarasowe uskoki kondygnacji. Nie jest to jedynie zabieg estetyczny – to funkcjonalne nawiązanie do naturalnych form rzeźbionych przez wiatr oraz kształtów nadmorskich wydm. Dzięki takiemu układowi, budynek zyskuje lekkość, a goście większości z 227 apartamentów będą mogli cieszyć się spektakularnym, niczym nieprzesłoniętym widokiem na morze.

Lokalizacja z kategorii prestige - sąsiedztwo, które zobowiązuje

Miejsce, w którym powstanie inwestycja – przy ul. Sułkowskiego 7 – to jedna z ostatnich tak cennych nieruchomości w Kołobrzegu. Unique Hotel zostanie wzniesiony w pierwszej linii brzegowej, co oznacza, że od plaży i szumu fal gości dzielić będzie jedynie nadmorska promenada.

Inwestycja Marvipolu wpisuje się w niezwykle prestiżowy kontekst urbanistyczny. Unique Hotel wyrośnie w bezpośrednim sąsiedztwie uznanego, pięciogwiazdkowego hotelu Marine Zdrojova.

Co więcej, projekt Rubaszkiewicza zostanie zlokalizowany bezpośrednio przed budowanym obecnie luksusowym hotelem Mearl. To strategiczne rozmieszczenie budynków stworzy nowoczesną, kaskadową zabudowę, w której każda z brył walczy o najlepszy dostęp do światła i panoramy Bałtyku. Architekci musieli więc zaprojektować obiekt, który nie tylko nie przytłoczy sąsiadów, ale stanie się dla nich estetycznym dopełnieniem.

8 tysięcy metrów kwadratowych standardu premium

Pod płaszczem efektownej elewacji kryje się hotel o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 8115,36 mkw. Marvipol Development, bazując na swoim doświadczeniu z segmentu Hospitality (widocznym w projektach takich jak Royal Tulip Warsaw Centre czy Golden Tulip Gdańsk Old Town), zaplanował tu kompleksową ofertę dla najbardziej wymagających gości.

Unique Hotel zaoferuje apartamenty o zróżnicowanej powierzchni - od kompaktowych, 25-metrowych lokali, po luksusowe apartamenty o powierzchni 104 mkw. Istotne dla charakteru obiektu będą jednak przestrzenie wspólne. Projekt przewiduje wewnątrz nowoczesną strefę SPA z saunami, łaźnią parową i prozdrowotną grotą solną.

Będzie też system basenowy obejmujący zarówno niecki wewnętrzne, jak i zewnętrzne jacuzzi, co pozwoli na relaks z widokiem na morze niezależnie od pory roku. W planach jest także autorska restauracja oraz spektakularny, dwupoziomowy beach bar, który ma szansę stać się nowym centrum życia towarzyskiego wschodniej części kołobrzeskiej plaży.

Kiedy ruszy budowa Unique Hotel Kołobrzeg? Harmonogram inwestycji

Inwestycja jest realizowana w popularnym, a jednocześnie bezpiecznym dla inwestorów modelu condo. Marvipol nawiązał współpracę z operatorem Unique Hotels & Apartments, co gwarantuje profesjonalne zarządzanie obiektem po jego oddaniu. Jak zapewnia inwestor, chętni mogą liczyć na 70 proc. zysku z wynajmu oraz możliwość korzystania z pobytu właścicielskiego.

Jak podkreśla Agnieszka Litwińska, dyrektor sprzedaży w Marvipol Development S.A., połączenie pierwszej linii brzegowej z pięciogwiazdkowym standardem to przepis na stabilne przychody przez cały rok.

Dla pasjonatów architektury i lokalnych obserwatorów ważny jest jednak harmonogram prac. Choć przedsprzedaż apartamentów już ruszyła w lipcu 2026 roku, pierwsze maszyny na placu budowy pojawią się na przełomie roku 2026/2027.

Rozpoczęcie budowy Unique Hotel Kołobrzeg planowane jest bowiem na IV kwartał 2026 r. lub I kwartał 2027 r. Zakończenie inwestycji - przewiduje się na II–III kwartał 2029 r.

Gołębiewski największym hotelem w Polsce