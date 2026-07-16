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Modernizacja dworca w Grudziądzu z problemami

Modernizacja dworca w Grudziądzu miała rozpocząć się w kwietniu 2024 r. Modernizacja konieczna, gdyż zabytkowy modernistyczny budynek z lat 60., zaprojektowany przez Zbigniewa Czekanowskiego (bryła) i Bernarda Coftę (wnętrza), jest już nie tylko przestarzały, ale i mocno zaniedbany. Jak bardzo zaniedbany, odkrył dopiero wykonawca – firma Budimex. Jak podaje portal transport-publiczny.pl, już po podpisaniu w 2023 r. umowy z PKP S.A. firma zamówiła ekspertyzę, która wykazała konieczność wymiany większości elementów konstrukcyjnych dworca. Tymczasem inwestor zakładał, że żadnej ingerencji w konstrukcję nie będzie.

Z ekspertyzą przedstawioną przez Budimex nie zgodzili się konserwator zabytków (budynek wpisano do rejestru w 2021 r.) oraz inwestor. PKP S.A. zamówiły własną ekspertyzę. Jej wyniki najwyraźniej również nie były dla spółki korzystne, gdyż ostatecznie 27 października 2025 r. PKP S.A. oraz Budimex SA podpisały zmieniający zakres prac aneks do umowy. Po zmianach wykonawca miał wymienić ok. 80% konstrukcji budynku. Zdecydowano też, że całą podziemną kondygnację obiektu zajmie schron, którego wcześniej tu nie planowano.

Na początku 2026 r. wykonawca pozyskał pozwolenie na budowę, zaś 15 lipca 2026 r. poinformował w komunikacie prasowym o rozpoczęciu prac. Zakończenie modernizacji ma nastąpić w połowie 2028 r.

Zakres prac obejmuje m.in. wymianę fasady wraz z konstrukcją i stolarką, naprawę dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie docieplenia budynku, a także kompleksową przebudowę wnętrz. W trakcie realizacji zachowane i odtworzone zostaną najcenniejsze elementy historyczne, w tym kamienne okładziny, metaloplastyka oraz charakterystyczne detale architektoniczne. Budynek zostanie wyposażony w windę, pochylnie oraz nowe toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znacząco poprawiając dostępność obiektu – podano w komunikacie.

Autor: AlexKazakhov/ CC0 4.0 Dworzec kolejowy w Grudziądzu przed modernizacją

Jaki będzie nowy dworzec kolejowy w Grudziądzu?

Nowy dworzec w Grudziądzu, który powstanie za ponad 76 mln zł brutto (przed rozszerzeniem zakresu prac było to 59,9 mln zł) ma być wygodniejszy, bardziej dostępny i ekologiczny. Sama bryła budynku nie zmieni się zbytnio, gdyż obiekt – jako cenny przykład powojennego modernizmu – znajduje się w rejestrze zabytków. Obiekt zostanie jednak odświeżony i unowocześniony.

Po zakończeniu inwestycji pasażerowie zyskają nowoczesny hol główny z poczekalnią, kasami biletowymi, lokalami usługowymi i gastronomicznymi oraz systemem dynamicznej informacji pasażerskiej. Dworzec zostanie wyposażony w ogólnodostępne Wi-Fi, biletomat, infokioski oraz stacje ładowania urządzeń mobilnych. Przebudowane zostanie również otoczenie obiektu, gdzie powstaną nowe ciągi piesze, parkingi, tereny zielone oraz infrastruktura przygotowana do rozwoju miejskiego węzła przesiadkowego. Istotnym elementem dworca będzie również kondygnacja podziemna, która zostanie przystosowana do pełnienia funkcji ukrycia dla ludności kat. U-1

– podaje wykonawca.

Nie najlepszej jakości PRL-owskie materiały zostaną zastąpione nowymi – np. zamiast płyt pilśniowych na sufitach pojawią się płyty laminowane HPL. Renowacji poddana zostaną metaloplastyka oraz kamienne okładziny. Zmieni się także układ dworca – na wygodniejszy dla pasażerów. Na poziomie -1 będzie do dyspozycji parking oraz lokale usługowe. Z kolei na parterze znajdą się m.in. poczekalnia z kasami i toaletami, hol, lokale handlowe oraz posterunek Służby Ochrony Kolei. Na pierwszym piętrze znajdzie się m.in. kawiarnia, sala konferencyjna oraz pomieszczenia Fundacji Lotniczy Grudziądz. Modernizacja ma też przynieść poprawę dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Ponieważ PKP S.A. nie potrzebuje aż tak dużego obiektu, jak obecny dworzec, miasto wykorzysta część powierzchni obiektu na wystawę o tradycjach lotnictwa w Grudziądzu – pod sufitem zawisną szybowce, które można będzie oglądać podczas oczekiwania na pociąg.

– Znajdzie się tu także przestrzeń dla dzieci i młodzieży do celów edukacyjnych. Na podróżujących i pasjonatów lotnictwa będzie czekała urokliwa kawiarenka na piętrze – zapowiada na Facebooku prezydent miasta Maciej Glamowski.

Autor: PKP S.A/ Materiały prasowe Wizualizacje dworca w Grudziądzu po modernizacji

Na czas przebudowy podróżnym udostępniony zostanie tymczasowy dworzec obok budynku. W dwukondygnacyjnym obiekcie umieszczono kasy, poczekalnię i pomieszczenia Służby Ochrony Kolei.

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Będzie wygodny węzeł przesiadkowy obok dworca PKP. Co planuje miasto?

Kolejną ważną zmianą w tej części Grudziądza będzie stworzenie przy dworcu PKP nowoczesnego węzła przesiadkowego. Zajmie się tym miasto. Przy odnowionym dworcu kolejowym powstaną zadaszone stanowiska dla autobusów miejskich oraz międzymiastowych. Elektroniczne wyświetlacze poinformują o godzinie odjazdu, zaś tuż obok, w budynku dworca dostępne będą toalety oraz sklepy.

Jak na razie nie jest znany termin budowy dworca przesiadkowego. Miasto zapowiedziało jedynie, że postara się to zrobić w miarę szybko. Przypomnijmy, że dawny dworzec autobusowy w Grudziądzu przy ul. Rapackiego jest od pewnego czasu nieczynny, a w czerwcu 2024 r. na jego terenie doszło do pożaru dwóch zaparkowanych tu, zniszczonych autokarów. Dawny budynek dworca PKS i parking obok niego nie należy do miasta – obsługuje go podmiot prywatny.

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