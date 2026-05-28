Co z tego, że starszy od berlińskiego KaDeWe. Tamten wciąż jest luksusowym domem towarowym; w naszym jest second hand. Ale wciąż zachwyca

Dorota Niećko
Dorota Niećko
2026-05-28 8:16

Ten budynek powstał wcześniej niż berliński KaDeWe czy budynek londyńskiego Harrodsa. Tyle że dam wciąż działają domy towarowe. Na dawnych fotografiach widać markizy nad parterowymi witrynami oraz elegancko ubranych klientów. Gdy powstał, drobni sklepikarze nie mieli szans. Huta w Rudzie Śląskiej stworzyła dla pracowników osiedle, szkołę, pocztę, szpital i ośrodek wypoczynkowy, a zwieńczeniem tego był nowoczesny dom towarowy. "Bogato zdobiony secesyjnymi motywami, stanowił awangardę wśród prostych ceglanych familoków" - pisał architekt Andrzej Truszczyński z TK Holding.

Żałujemy, że w Rzeszowie architektura przegrała z emocjami i procedurami - przekonuje TKHolding

Umycie elewacji było najbardziej spektakularnym elementem rewitalizacji. Pyły hutnicze i smog przez lata utworzyły grubą warstwę na elewacjach, zatarły kolorowe ozdoby i kolor cegły na. To była czarna, smolista mieszanina - wspomina architekt, odpowiedzialny za renowację. I dodaje: - Zmycie osadów ujawniło piękno budynku wraz z kunsztownymi ceramicznymi dekoracjami w różnych kolorach oraz barwną glazurę parapetów, fryzów, akcentów i płycin.

Autor projektu nieznany, planów budowy nie ma

Nie wiadomo, kto go zaprojektował. Nie odnaleziono żadnych rysunków ani planów z jego budowy. Dom towarowy Friedenshütte-Kaufhaus był obiektem wolnostojącym, w linii zabudowy Morgenroth Strasse (obecnie ulica Niedurnego w Rudzie Śląskiej w woj. śląskim) na zakręcie drogi.

  • Powierzchnia zabudowy budynku wynosiła 1655 m2
  • Powierzchnia użytkowa 6382 m2,
  • A kubatura to 85 935 m3.

W latach 20. XX wieku miał zostać powiększony, ale do tego nie doszło.

Kaufhaus uchodzi za pierwszy dom towarowy na terenach współczesnej Polski. Powstał w roku 1904. Już wtedy robił ogromne wrażenie: miał windy i własną ubojnię, a także chłodnię, spichlerz, zakład fryzjerski i aż trzy restauracje. Wyróżniał się na tle osiedla familoków. Dziś wciąż robi wrażenie. Choć nie ma w nim trzech restauracji i luksusowych sklepów, lecz działają różne firmy i second hand, to jednak został pieczołowicie wyremontowany, a zajęła się tym pracownia TK Holding.

Osiedle dla pracowników Huty Pokój

- Kaufhaus stoi na terenie osiedla robotniczego Kaufhaus, wybudowanego dla pracowników huty „Pokój”. Osiedle powstawało etapami w latach 1854-1924, a swoją nazwę zawdzięcza właśnie budynkowi, w którym mieścił się dawny dom towarowy - opisuje portal rudaslaska.com.

I dalej czytamy tam: Dom towarowy został wybudowany w roku 1904 roku w stylu zwanym modernizmem. To monumentalny obiekt, któremu nowoczesnego charakteru nadaje wielokwarterowa stolarka okienna o różnorodnych formach. Dekoracja jest raczej skromna, tworzą ją pola szachownicowe pod oknami oraz fragmenty fryzu z motywem geometrycznie stylizowanych liści. W głównej klatce schodowej budynku zachowała się jeszcze secesyjna okładzina ceramiczna z motywem kwiatowym.

Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - luksusowy przedwojenny dom towarowy i osiedle patronackie przy nim
Autor: Szymon Starnawski Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - luksusowy przedwojenny dom towarowy i osiedle patronackie przy nim
Przeczytaj także:
Wyobrażacie sobie, że dziś deweloper decyduje się postawić takie osiedle? Urocz…
Kolonia Staszica w Rudzie Śląskiej
Galeria zdjęć 24

Dom towarowy Kaufhaus i glazurowana cegła

Michał Bulsa w książce "Patronackie osiedla robotnicze. Tom 1. Górny Śląsk" podaje jeszcze takie szczegóły: Murowany obiekt z cegły o konstrukcji słupowo-ścianowej, wzniesiony na rzucie zbliżonym do litery „L” (ale też nie jest to budynek o regularnym kształcie i z innej strony przypomina "C" - red.) z zaokrąglonym narożnikiem południowo-wschodnim, posiada bogaty detal architektoniczny, wykonany z ceglanych kształtek i cegły glazurowanej. Budynek nakryto mansardowym dachem. Poszczególne piętra każdej z elewacji mają zróżnicowaną liczbę osi, rozmiar otworów okiennych i drzwiowych, a także pseudoryzality. Fasada od ulicy Niedurnego została rytmicznie podzielona na 10 sektorów poprzez zastosowanie pionowych lizen, rozłożonych w tzw. wielkim porządku, prowadzących przez wszystkie piętra.

Cel: wyrugać z rynku kupców i przywiązać do siebie ludzi

Choć nie wiadomo, kto jest autorem projektu, wiadomo, kto stoi za tym, że taki obiekt w ogóle powstał. A jest to dziecko rewolucji przemysłowej i efekt wcale nie szlachetnego planu, by wyrugać z rynku drobnych kupców i skłonić pracowników huty, by wydawali zarobione pieniądze - a jakże - w sklepie, należącym do huty. 

Andrzej Truszczyński, architekt z pracowni TK Holding, która w latach 2008 - 2014 przeprowadziła renowację budynku, przypomina okoliczności powstania wielkich domów towarowych w publikacji pt. "Kaufhaus w Rudzie Śląskiej, czyli historia renowacji najstarszego domu handlowego na terytorium Polski, współwinnego rewolucji społeczno-obyczajowej". Przypomnijmy jeszcze, że wcześniej, w latach 1999–2004 przeprowadzono generalny remont budynku domu handlowego, wyczyszczono elewacje i uzupełniono ubytki, a także zrekonstruowano wnętrza.

Wielkie domy towarowe czasów rewolucji przemysłowej

- Potrzeba tworzenia domów handlowych, ten owoc rewolucji przemysłowej, sam zainicjował rewolucję społeczno-obyczajową. Do chwili powstania tej instytucji kobieta nie miała wielu miejsc, gdzie bez utraty reputacji mogłaby się pojawić bez eskorty rodziny.

Wielkie domy towarowe pod koniec XIX wieku powstawały w dużych miastach, jak więc doszło do tego, że na terenie Schwarzwaldu (obecnie Rudy Śląskiej), liczącego w 1890 roku około 2000 mieszkańców właśnie taki powstał? Otóż to koncern Oberbedarf zadecydował o budowie własnego domu towarowego przeznaczonego dla Friendenshutte (obecnie Huta Pokój). 

- Dyrekcja Huty podobnie jak inne zakłady oferowała szeroki wachlarz pakietów socjalnych, takich jak szkolnictwo czy mieszkania robotnicze, jednak nowym celem Friedenshütte stali się drobni kupcy, a w zasadzie próba przejęcia ich interesów, a wraz z nimi długów swoich pracowników. W Schwarzwaldzie grupa 40 drobnych sklepów długo opierała się działaniom dyrekcji, jednak ta, dysponując ogromnym kapitałem, wykupiła budynki, w których wynajmowali lokale owi sklepikarze. Rywalizacja spółdzielni spożywczych ze sklepami zależnymi od huty rozpoczęła się na dobre, punktem kulminacyjnym stało się wybudowanie Friedenshütte - Kaufhaus - przypomina Truszczyński.

Architektura gmachu z elementami secesyjnych dekoracji inspirowała najokazalsze domy towarowe, np. młodszy o trzy lata słynny Kaufhaus des Westens w Berlinie znany również pod nazwą KaDeWe z 1907 roku - dodaje architekt.

Rewitalizacja osiedla Kaufhaus w Rudzie Śląskiej

Po wojnie były w nim biura Huty Pokój, szkoła muzyczna, potem też sklep i biura PSS Społem. W latach 90. budynek kupił prywatny inwestor. . Choć dom towarowy Kaufhaus obecnie znów błyszczy, to jednak całe osiedle wciąż wymaga dalszej rewitalizacji - z naciskiem na jej społeczną część. Miasto przygotowało projekt, zakładając, że potrwa to do roku 2030.

- Zakres modernizacji osiedla obejmuje przebudowę osiedla przy ul. Gwardii Ludowej. Koncepcja remontu zakłada podniesienie standardu budynków i lokali mieszkalnych oraz dostosowanie ich do współczesnych wymagań. Jednocześnie istotą remontu jest zachowanie jak największej ilości tkanki istniejącej i podkreślenie walorów historycznych unikalnego w skali Europy kompleksu jakim jest osiedle Kaufhaus - czytamy w karcie projektu.

Szacunkowy koszt to 15 mln zł (modernizacja budynków). Źródła finansowania to środki zewnętrzne i środki własne budżetu miasta.

Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - luksusowy przedwojenny dom towarowy i osiedle patronackie przy nim
Autor: Szymon Starnawski Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - luksusowy przedwojenny dom towarowy i osiedle patronackie przy nim
Podcast Architektoniczny
Kongres Architektury Polskiej 2026. Zryw w impasie
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl