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Teatr i Muzeum miały powstać równolegle

18 września 2015 roku, czyli już 10 lat temu zaprezentowano wizualizacje dwóch budynków, które powstaną na Placu Defilad w Warszawie. Zarówno Muzeum Sztuki Nowoczesnej jak i teatr TR Warszawa zostały zaprojektowane przez pracownię Thomas Phifer and Partners w partnerstwie z polską pracownią APA Wojciechowski oraz Buro Happold. Zgodnie z założeniami, oba obiekty miały powstać równolegle.

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Autor: materiały prasowe MSN/ Materiały prasowe Wizualizacja projektów budynków MSN i TR Warszawa na placu Defilad w Warszawie

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Realizacja inwestycji napotkała jednak trudności, w tym kwestie własnościowe terenu i ograniczenia finansowe. W efekcie jedynie pierwszy z budynków został ukończony i otwarty w ubiegłym roku, podczas gdy budowa drugiego dopiero ma się rozpocząć. Dopiero w styczniu 2025 r. ogłoszono przetarg na wykonanie pierwszego z trzech etapów prac, obejmującego budowę części podziemnej teatru.

5 maja 2025 r. poinformowano, że zwycięzcą przetargu została firma WARBUD S.A. Inni uczestnicy mogli się jeszcze odwołać od decyzji, więc nie była ona ostateczna. Teraz to się zmieni: jak podaje Polskie Radio RDC, oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą części podziemnej nastąpiło 13 czerwca. Podstawowe zamówienie obejmuje budowę wyłącznie podziemi, jednak w przetargu uwzględniono też opcję, jaką jest kontynuowanie inwestycji – budowa części nadziemnej do stanu surowego.

Jak podaje strona teatru TR Warszawa:

"W podziemiach teatru znajdują się (...) dojazdy do doków magazynowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej, magazyny i pracownie teatralne oraz garaż podziemny z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczony do użytkowania przez teatr i muzeum."

W styczniu 2026 roku okazało się, że podpisany kontrakt z Warbudem został uzupełniony o kolejne zadanie – wykonanie pełnej konstrukcji nadziemnej teatru w stanie surowym. Prace te stanowią drugi etap przedsięwzięcia i mają potrwać około dziesięciu miesięcy, co oznacza zakończenie robót latem 2027 roku. Wynagrodzenie wykonawcy wzrośnie z tego tytułu o 33 mln zł.

Do tego czasu władze Warszawy powinny przygotować i rozstrzygnąć przetarg na trzeci, najdłuższy etap inwestycji, obejmujący prace wykończeniowe oraz wyposażenie obiektu. Zgodnie z planami urzędu miasta, cała inwestycja ma zostać ukończona na przełomie lat 2029–2030.

Poprzedni przetarg unieważniono. Obecny podzielono na etapy

Decyzja o podzieleniu przetargu na trzy etapy wynika z niepowodzenia poprzedniego postępowania przetargowego z 2023 roku. Najniższa z dwóch złożonych ofert, przedstawiona przez firmę Doraco, została wyceniona na niemal 643 miliony złotych, podczas gdy budżet ratusza na ten cel wynosił niecałe 300 milionów złotych. W związku z tym przetarg unieważniono. Obecnie prowadzone jest postępowanie dotyczące realizacji pierwszej fazy budowy, obejmującej część podziemną gmachu. Opcjonalnie wykonawca zrealizuje też część nadziemną do stanu surowego.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Szymon Wojciechowski: Wszystkie problemy pokonano na etapie budowy MSN

Jesienią zakończono prace przygotowawcze pod budowę Teatru Rozmaitości. Rozebrano pozostałości betonowej platformy, wykonano wstępny wykop i przeprowadzono prace archeologiczne.

Zgodnie ze specyfikacją przetargową, ogłoszone 21 stycznia 2025 r. zamówienie obejmuje realizację konstrukcji betonowych na poziomach -1 i -2, wykonanie kanalizacji deszczowej i izolacji. Podziemia będą połączone z istniejącą rampą dojazdową prowadzącą do doków rozładunkowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jak przekonuje Szymon Wojciechowski, prezes zarządu APA Wojciechowski:

W zasadzie wszystkie problemy - techniczne i formalne - zostały pokonane na etapie budowy MSN, z którym TR dzieli podziemny dojazd i zaplecze.

Wojciechowski podkreśla jednak, że “życie może łatwo z tego optymizmu wyprowadzić”. Wskazuje też, co będzie dla architektów najważniejszym punktem procesu budowlanego:

Najbardziej czekamy na moment, kiedy zaprojektowana przez Toma Pheifera biało-czarna, wysmakowana kompozycja brył MSN i TR nabierze pełnego kształtu i poddana będzie pod ostrą dyskusję architektoniczną. Jestem pewien, że wtedy całość, łącznie z kontrowersyjnym MSN zostanie należycie doceniona.

Autor: Thomas Phifer and Partners. Render: Beauty and the Bit Wizualizacja projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej (biały budynek) i Teatru TR Warszawa (czarny budynek) autorstwa Thomas Phifer and Partners na tle bujnej zieleni, z ludźmi wypoczywającymi na trawie. Architektura Murator Plus to portal, gdzie można dowiedzieć się więcej o tym projekcie.

Szkło, ciemny metal i perforacje. Co pomieści teatr TR Warszawa?

Wykonana z ciemnego metalu fasada budynku została wzbogacona o perforacje, które mają na celu "otwarcie" obiektu na otoczenie. Przeszklony parter sprawia wrażenie, że cała konstrukcja lekko unosi się nad placem. Do budynku prowadzą dwie wysokie bramy – północna i południowa, każda wysoka na 14 metrów.

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Wewnątrz budynku zaplanowano dwie przestrzenie teatralne. Duża sala, która znajdzie się na parterze pomieści aż 700 osób. Na pierwszym piętrze ulokowano salę na 150 miejsc. Na parterze przewidziano również restaurację, bistro, punkt informacyjny z kasami biletowymi oraz szatnię. Wyższe piętra będą przeznaczone na studia i sale prób.

Autor: Teatr TR Warszawa/ Materiały prasowe Nowa siedziba teatru TR Warszawa na pl. Defilad

Prace budowlane w ramach pierwszego etapu rozpoczęły się w czerwcu 2025 r. Z informacji zawartych w miejskich dokumentach wynika, że zakończenie budowy nowego gmachu Teatru Rozmaitości nastąpi na przełomie 2029 i 2030 roku.

Autor: Teatr TR Warszawa/ Materiały prasowe Nowa siedziba teatru TR Warszawa na pl. Defilad

Kameralne forum pomiędzy MSN a TR

W 2023 roku rozpoczęła się przebudowa środkowej części Placu Defilad, która przekształciła się w tzw. Plac Centralny, zaprojektowany przez pracownię A-A Collective. Nowa przestrzeń stała się otwartym miejscem spotkań. Proste fasady budynków wyznaczą krawędź placu i nadadzą mu kształt kameralnego forum.

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W ramach inwestycji nastąpiło przede wszystkim zwiększenie ilości zieleni. Na placu pojawiło się ponad 40 ławek, niska sadzawka oraz liczne siedziska wokół nowych drzew. Zakończenie prac, pierwotnie planowane na połowę 2024 roku, ostatecznie nastąpiło 4 czerwca 2025 r.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Lokalizacja nowej siedziby teatru TR Warszawa przed rozpoczęciem prac

Sedno sprawy W. DĄBROWSKI: Muzeum Sztuki Nowoczesnej to świetna architektura. Władze nie wspomniały o inicjatorach muzeum. SEDNO SPRAWY

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