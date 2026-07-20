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Niezależna bryła w historycznej konstrukcji

The Box in the Barn, projekt czeskiej pracowni Facha architekti, powstał we wnętrzu istniejącej stodoły należącej do wiejskiego siedliska, z którego od lat korzysta rodzina inwestora. Obiekt zaprojektowano jako miejsce sezonowego wypoczynku. Początkowo rozważano remont części mieszkalnej gospodarstwa, jednak ostatecznie architekci obrali inny kierunek. Zamiast przebudowywać istniejący budynek, potraktowali stodołę jako przestrzeń zdolną pomieścić nową funkcję, zachowując przy tym jej oryginalną strukturę w niemal nienaruszonym stanie.

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W efekcie wewnątrz historycznej konstrukcji stanęła całkowicie niezależna drewniana bryła mieszkalna. Nie naśladuje dawnej architektury ani nie próbuje się z nią nienaturalnie stapiać. Pozostaje wyraźnie współczesnym elementem, który wykorzystuje skalę i charakter istniejącej stodoły, a jej kubaturę traktuje jak własne granice.

Autor: Peter Fabo/ Materiały prasowe The Box in the Barn we wsi Brtev w Czechach, proj.Facha architekti

Nowa zabudowa została uniesiona ponad istniejącą posadzkę, dzięki czemu oryginalne klepisko pozostało nienaruszone pod całym obiektem. Przed wejściem wykonano betonową nawierzchnię, która połączyła dziedziniec z wnętrzem stodoły i uczytelniła wejście do części mieszkalnej. Istotnym elementem projektu jest także oś widokowa przebiegająca przez otwartą stodołę w stronę ogrodu ze starymi jabłoniami i dalej - w kierunku sąsiedniego krajobrazu. To tej osi podporządkowano układ wnętrza, lokalizację panoramicznego okna i strefę jadalni.

Estetyka pod dyktando brzozowej sklejki

Minimalistyczna estetyka wnętrza to wypadowa użycia zaledwie kilku materiałów wykończeniowych. Dominuje sklejka brzozowa, która buduje charakter wszystkich pomieszczeń i zabudów. Towarzyszy jej czarna, barwiona w masie płyta MDF wykorzystana do wykonania zwartego modułu mieszczącego kuchnię, łazienkę i przestrzeń do przechowywania. Takie rozwiązanie pozwoliło pozostawić resztę wnętrza otwartą.

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Sam obiekt wykonano jako lekką konstrukcję szkieletową z drewna KVH (wysokiej jakości litego drewna konstrukcyjnego). Z zewnątrz bryłę pokrywa czarna powłoka asfaltowa, która jednoznacznie odróżnia nową interwencję od istniejącej zabudowy gospodarczej. Uzupełnieniem całości są stalowe schody i wspomniana już wyżej betonowa posadzka przed wejściem. Ograniczona liczba materiałów i prostota detali pozwalają wyraźnie odróżnić nową architekturą od zabytkowej konstrukcji stodoły.

Autor: Peter Fabo/ Materiały prasowe The Box in the Barn we wsi Brtev w Czechach, proj.Facha architekti

Choć budynek zaprojektowano z myślą o okresowym korzystaniu, zastosowana izolacja i ogrzewanie podłogowe umożliwiają jego użytkowanie przez cały rok. Sama stodoła działa jak naturalna osłona przed słońcem, wiatrem i opadami, poprawiając warunki panujące wokół zabudowy.

Metryczka projektu The Box in the Barn

Adres projektu: Brtev 17, Lázně Bělohrad – Brtev

Rok projektu: 2020

Rok ukończenia: 2025

Powierzchnia zabudowy: 150 m² (stodoła) / 50 m² (zabudowa wewnętrzna)

Powierzchnia całkowita: 50 m² (zabudowa wewnętrzna)

Powierzchnia użytkowa: 42,5 m² (zabudowa wewnętrzna)

Powierzchnia działki: 900 m²

Wymiary: 13 × 4 × 3 m / 156 m³ (zabudowa wewnętrzna)

Koszt realizacji: 4,5 mln CZK (łącznie z remontem stodoły)

Klient: Jan Somr

Fotografie: Peter Fabó, [email protected], https://peterfabo.name/

Wykonawcy:

Drebo, Ing. David Böhm – konstrukcja drewniana

Facha architekti – elewacja i prace wykończeniowe

Miriki studio – stalowe schody i elementy ślusarskie

Amanoriginal – zabudowa meblowa

Autor: Peter Fabo/ Materiały prasowe The Box in the Barn we wsi Brtev w Czechach, proj.Facha architekti

Stary dom w pudełku z czterech ścian

Niedawno pisaliśmy o polskiej realizacji, która również opiera się na dialogu starego z nowym, choć odwraca tę relację o 180 stopni. Mowa o Domu na działce w Podkowie Leśnej (woj. mazowieckie) autorstwa pracowni MAK Studio Łukasz Krzesiak.

W przeciwieństwie do czeskiego projektu, gdzie nowy dom ukryto we wnętrzu starej stodoły, tutaj to istniejący budynek został zamknięty w nowej konstrukcji. Stary dom był w na tyle złym stanie technicznym, że przeznaczono go do rozbiórki. Inwestor postanowił jednak zachować jego najcenniejszą część. Warunek był jeden – historyczna bryła miała zostać otoczona nową drewnianą strukturą, która zapewni jej ochronę, powiększy powierzchnię użytkową i jednocześnie wyeksponuje charakter zachowanej tkanki.

Autor: fot. Maria Kot, Gustaw Krzesiak, Łukasz Krzesiak/ Materiały prasowe Dom w Domu w Podkowie Leśnej, proj. MAK Studio

Nową obudowę wykonano z prefabrykowanych paneli CLT, dzięki czemu montaż przebiegł bez użycia ciężkiego sprzętu. Zamiast tradycyjnego garażu zaprojektowano otwartą wiatę, która pełni również funkcję strefy wejściowej. Drewniana konstrukcja tworzy bufor pomiędzy lasem a zwartą, ceglaną bryłą starego domu. Liczne przeszklenia i otwarcia sprawiają, że obie warstwy architektury pozostają ze sobą w ciągłym kontakcie. W zachowanej części budynku ulokowano bardziej kameralne funkcje, niewymagające bezpośredniego kontaktu z otoczeniem, takie jak gabinet czy czytelnia.

Czytaj więcej o Domu w Podkowie Leśnej: Zamknęli stary dom w pudełku z czterech ścian. Ceglany ostaniec w Podkowie Leśnej odwdzięczył się z nawiązką

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