Życie w Architekturze 2025. "Sochaczew (od) Nowa" Amfiteatr wraz z zagospodarowaniem terenów nad Bzurą. heinlewischer

Życie w Architekturze 2025. "Sochaczew (od) Nowa" Amfiteatr wraz z zagospodarowaniem terenów nad Bzurą. Założenia Autorskie

W nowoprojektowanych elementach dominuje ascetyczne podejście do kształtowania formy i funkcji, czystość kompozycji oraz zastosowanie materiałów w stonowanych kolorach, które stanowić będą tło dla zabytkowej substancji i zieleni. Forma obiektów jest wynikiem koncepcji, której głównym założeniem było zastosowanie płynnych form, które wraz z ciągami komunikacyjnymi i ukształtowaniem terenu tworzą spójną całość w odniesieniu do otaczającego krajobrazu. Przestrzeń amfiteatru i mariny łączą nadbrzeżne bulwary, biegnące łagodnie wzdłuż linii brzegowej, wśród zieleni łąkowej i rzecznej. Amfiteatr otacza część Wzgórza Zamkowego.

Dzięki otwartej przestrzeni scenicznej, która służy również jako przestrzeń spacerowa, pozwala na wizualne i komunikacyjne połączenie widowni z ruinami zamku. Dach stanowi jednocześnie taras widokowy. Zaprojektowana forma budynku przystani i kawiarni stanowi dominantę, wieńczącą tereny spacerowe na pobliskim nabrzeżu Bzury. Z tarasu kawiarni rozpościera się widok na malowniczy krajobraz rzeki. Całość tworzy spójną funkcjonalnie i estetycznie przestrzeń, która subtelnie uzupełnia kontekst niezwykle urokliwej, zielonej części centrum Sochaczewa, szanując jednocześnie walory kulturowe i krajobrazowe. Mimo skromnego wyrazu, ma znaczący wpływ w przestrzeni miejskiej.

Życie w Architekturze 2025. "Sochaczew (od) Nowa" Amfiteatr wraz z zagospodarowaniem terenów nad Bzurą. Autorzy

Autor projektu:

heinlewischer

Zespół autorski:

Anna Stryszewska-Słońska, Edzard Schultz, Małgorzata Oleśkowska, Adam Januszek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Obszar zabudowany jest elementem przestrzeni miejskiej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, który zgodnie z założeniami polityki przestrzennej miasta Sochaczew w istotny sposób wpływa na strukturę przestrzenną i funkcjonalną tej części miasta. Połączenie centrum z nowo zagospodarowanymi terenami jest jednym z kierunków integracji strukturalnej. Jego lokalizacja spełnia optymalne warunki do pełnienia funkcji rekreacyjnej, dostępnej dla wszystkich.

Powiązania funkcji kulturalnych i rekreacyjnych w kontekście uwarunkowań historycznych i krajobrazowych znacznie zwiększyły zainteresowanie mieszkańców tym obszarem. Obszar opracowania stanowić będzie element ośrodka miejskiego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, który zgodnie z założeniami polityki przestrzennej miasta Sochaczew, w istotny sposób uzupełni przestrzeń centrum miasta. Lokalizacja inwestycji została wyznaczona w oparciu o założenia polityki przestrzennej, najlepsze warunki dla terenów rekreacyjnych oraz miejsca o najlepszej dostępności. Teren ma być obszarem aktywności dla mieszkańców. W skali miasta Sochaczew połączenie centrum z terenami inwestycyjnymi jest jednym z kierunków integracji strukturalnej.

"Sochaczew (od) Nowa" Amfiteatr wraz z zagospodarowaniem terenów nad Bzurą. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: "Sochaczew (od) Nowa" Amfiteatr wraz z zagospodarowaniem terenów nad Bzurą, przestrzeń publiczna

Inwestor: Miasto Sochaczew

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: SOCH-BUD S.C.

Powierzchnia zabudowy: 1079 m2

Powierzchnia terenu: 82.870 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2020

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.