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Wiecha nad Centrum Himalaizmu
Symboliczna wiecha, która właśnie zawisła nad skrzyżowaniem ulic Katowickiej i Markiefki, to moment przełomowy dla jednej z ciekawszych inwestycji w Katowicach. Oznacza ona zakończenie najważniejszych prac konstrukcyjnych przy budynku, który ma stać się nową ikoną regionu i miejscem pielgrzymek entuzjastów gór. Budowa postępuje zgodnie z planem, a osiągnięcie najwyższego punktu bryły zbiegło się z finałem prac przy konstrukcji ścianki wspinaczkowej oraz rewitalizacji sąsiadujących z obiektem kamienic.
Górska wizja Centrum Himalaizmu w krakowskim wydaniu
Za wizję architektoniczną Centrum odpowiada krakowska pracownia KUMstudio (Łukasz Skorek), której koncepcja zwyciężyła w konkursie w 2021 roku. Projektanci postawili na odważny dialog z otoczeniem, tworząc bryłę o powierzchni około 3830 m², która imituje budowę wysokich gór.
Architektura obiektu opiera się na kilku masywnych, geometrycznych segmentach, które mają przypominać skalne nadwieszenia oraz lodowe seraki (elementy lodowca, często utworzone przez przecinające się szczeliny w lodowcu). Co ciekawe, elewacja zostanie wykonana z cegły klinkierowej o różnych odcieniach, fakturach i szkliwieniach, uzupełnionej o cegłę szklaną. Dzięki systemowi wysunięć i cofnięć materiału, fasada zyska unikalny, rzeźbiarski charakter, a zielone półki z roślinnością wysokogórską sprawią, że budynek będzie niemal oddychał górską naturą w sercu miasta.
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Kto buduje „śląskie Himalaje”?
Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Budimex S.A., która przejęła plac budowy w styczniu 2025 roku. Inżynierowie mierzą się tu z trudnym zadaniem połączenia nowoczesnej, ekspresyjnej formy z tkanką starych kamienic Bogucic - dzielnicy nierozerwalnie związanej z postacią Jerzego Kukuczki. Nadzór nad całością sprawuje miejska spółka Katowickie Inwestycje S.A..
Ile kosztuje budowa Centrum Himalaizmu w Katowicach?
Budowa Centrum Himalaizmu to przedsięwzięcie o dużej skali ekonomicznej. Całkowita wartość projektu opiewa na około 75,8 mln zł. Inwestycja zyskała uznanie na szczeblu wojewódzkim, zdobywając najwyższą liczbę punktów w konkursie o dofinansowanie unijne. Dzięki temu projekt otrzymał około 27,3 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Pozostała część, czyli około 48,5 mln zł, pochodzi z budżetu miasta Katowice.
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Wnętrze Centrum Himalaizmu ma być pełne doświadczeń
Centrum zostało zaprojektowane jako przestrzeń hybrydowa, dzieląca się na trzy główne strefy - muzealną, aktywności oraz administracyjną.
Centralnym punktem będzie rekonstrukcja mieszkania, w którym wychował się Jerzy Kukuczka, wyposażona w autentyczne pamiątki i multimedia. Zwiedzający przeniosą się też do klimatycznego wnętrza Katowickiego Klubu Wysokogórskiego z lat 80..Unikalną atrakcją tego obiektu z pewnością będzie grota śnieżna z ujemną temperaturą oraz nowoczesna, interaktywna wystawa poświęcona m.in. himalaizmowi kobiecemu i trudom ekspedycji. Dla aktywnych przygotowano wewnętrzną ściankę wspinaczkową o wysokości około 20 metrów. Powstaną tu tory do wspinaczki na czas spełniające standardy IFSC, co umożliwi organizację profesjonalnych zawodów.
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Kiedy otwarcie Centrum Himalaizmu w Katowicach?
Choć prace konstrukcyjne dobiegają końca (planowane zakończenie samej budowy to IV kwartał 2026 roku), pasażerowie i turyści muszą uzbroić się w jeszcze odrobinę cierpliwości. II połowa 2027 roku to termin, w którym Centrum Himalaizmu ma zostać w pełni udostępnione dla publiczności.
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