Metropolitan. Zaokrąglony budynek przysłonił Teatr Wielki

Budynek Metropolitan przy placu Piłsudskiego w Warszawie jest jednym z dwóch realizacji pracowni Normana Fostera w Polsce. Oprócz niego, pracownia zaprojektowała także wieżowiec Varso, będący najwyższym budynkiem w Warszawie.

Metropolitan powstał na miejscu dawnego, okrągłego parkingu, zachowując jego charakterystyczne, wewnętrzne patio. Plan obiektu jest zbliżony do pięciokąta. W projekcie zastosowano zaokrąglone narożniki, w których znajdują się wejścia do budynku. Pierwornie do jego fasady przymocowane były prostopadle granitowe płyty, jednak w 2006 roku wymieniono je na elementy betonowe.

Centralnym punktem przestrzeni jest nowoczesna fontanna, która latem przyciąga mieszkańców, zwłaszcza rodziny z małymi dziećmi. Ze względów technicznych i sanitarnych, fontanna nie jest przeznaczona do zabawy, co wielokrotnie prowadziło do nieporozumień między użytkownikami a ochroną budynku. Ostatecznie w 2025 r. zdecydowano o jej usunięciu. Jak pisał na łamach Architektury Murator Karol Kobos:

Większe kontrowersje wywołało jednak to, że budynek stanął przy samym placu Piłsudskiego, zasłaniając przy tym bryłę teatru Wielkiego. Choć urbanistycznie to rozwiązania się broni, nie wszystkim przypadła do gustu zmiana w tak ważnym dla Polaków miejscu.

Wizytówka star architekta. Foster: "to nie jest zwyczajny biurowiec"

Metropolitan to nowoczesny kompleks biurowo-usługowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 37 000 m2. Składa się z trzech siedmiokondygnacyjnych budynków, które oferują 33 602 m2 powierzchni biurowej oraz 3 300 m2 przestrzeni handlowo-usługowej. Na przeszklonym parterze znajdują się prestiżowe banki, sklepy z markami designerskimi oraz modowymi. W budynku dostępne są również liczne udogodnienia, takie jak pralnia, myjnia samochodowa, kantyna, salon fryzjerski i inne. Metropolitan dysponuje 441 miejscami parkingowymi w garażu podziemnym oraz szeroką ofertą restauracji. Tak o projekcie wypowiadał się Norman Foster:

Chcieliśmy stworzyć budynek o przejrzystej formie, ze wspaniałymi widokami dla użytkowników, który pomimo to nawiązywałby do tradycyjnej struktury sąsiednich budowli. Metropolitan nie jest zwyczajnym biurowcem; (…) tworzy nowe, tętniące życiem miejsce w sąsiedztwie historycznego placu.

"Dawca organów". Części Metropolitalna trafiło do fundacji BRDA

Fundacja BRDA rozwinęła się w Warszawie w 2023 roku. Ich autorski Projekt BUDO "wykorzystuje materiały budowlane oraz elementy wyposażenia wnętrz z drugiego obiegu." Jak czytamy na stronie Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy, w ramach której doceniono działania Fundacji:

Z rozbiórki kamienicy przy ul. Rozbrat udało się pozyskać 450 mkw. dębowego parkietu, lampy oraz grzejniki, a z remontu biur w Złotych Tarasach granitowe płyty do ponownego wykorzystania. Z budynku Metropolitan do fundacji, a następnie do 29 organizacji społecznych trafiło 590 elementów wyposażenia biurowego. Łącznie w ramach projektu BUDO udało się uratować blisko 50 ton materiałów i elementów wyposażenia przed wysypiskiem. Taka działalność łączy branżę budowlaną z trzecim sektorem, aktywizuje społecznie deweloperów i inwestorów oraz firmy rozbiórkowe.

Wycinka drzew i koniec fontanny. Modernizacja biurowca

Na dziedzińcu biurowca Metropolitan nie ma już dębów czerwonych, które rosły w okręgu. Wycięto je w związku z modernizacją budynku, która dotyczyć będzie zarówno jego wnętrz, instalacji, jak i tarasów czy przestrzeni otaczających obiekt. Modernizacja Metropolitalna przewiduje także likwidację popularnej fontanny. Jak podaje serwis TVN 24, właściciel obiektu obiecuje nowe nasadzenia na wewnętrznym dziedzińcu.

Nowoczesność 20 lat później. Sekret nieśmiertelności

Dwadzieścia lat temu Metropolitan stanowił symbol świeżości, wyróżniając się na tle ówczesnych biurowców. Dziś budynek wciąż kojarzy się z szeroko pojmowaną "nowoczesnością". Powody mogą być co najmniej dwa - po pierwsze, styl Fostera, stawiający na ciekawe i eksponowane technologicznie rozwiązania, znacznie wyprzedził architekturę stolicy. Po drugie, budynek architekta okazał się obiektem ponadczasowym, zarówno pod względem formy jak i użytych materiałów. Metropolitan pozostaje wartościowym punktem na mapie biurowców – przypomnieniem o początkach transformacji polskiej architektury komercyjnej – i, być może jest to kolejny powód, dla którego nie zostaje zapomniany.

Nie oznacza to jednak, że stolica przez ostatnie 20 lat stała w miejscu. Warszawa wzbogaciła się o szereg nowych biurowców, takich jak kompleks budynków Warsaw Spire, Rondo 1 czy Varso Tower, które także stawiają na zaawansowane rozwiązania technologiczne. Ich charakterystyczną cechą są inteligentne systemy zarządzania przestrzenią i wysoki standard efektywności energetycznej.

