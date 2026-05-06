Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Architekt - autor projektu głośnej scenografii

Ostatnio sporo zamieszania zrobił scenografią do spektaklu "Requiem dla snu" Teatru Starego w Krakowie i Teatru Studio w Warszawie. Bo choć ten poruszający spektakl o uzależnieniu ma rozmaite recenzje, to scenografia Grzegorza Layera jest chwalona zawsze. Co więcej, padło określenie, że to właśnie ta scenografia jest tu najważniejsza. - Stwarza aurę widowiska. Przytłacza momentami symboliką wręcz monumentalną - czytamy na stronie Teatru Studio. Zobacz, jak to wygląda i czytaj dalej.

Mieszkanie na poddaszu kamienicy w Katowicach

A teraz spójrzcie na nowy projekt mieszkania autorstwa tego architekta. Gęsto, kolorowo, szorstko - żadnej nudy, żadnych beży. To mieszkanie RAL 2004 na poddaszu kamienicy w Katowicach. Zobacz zdjęcie i czytaj dalej o tym mieszkaniu.

Autor: Grzegorz Layer/ Archiwum prywatne Mieszkanie na poddaszu kamienicy w Katowicach. Projekt - Grzegorz Layer

Mieszkanie znajduje się na poddaszu zabytkowej, ponad stuletniej kamienicy w centrum Katowic. To realizacja z 2025 roku. Projekt zakładał stworzenie zupełnie nowego układu funkcjonalnego - wyburzenie ścianek działowych, odsłonięcie cegieł i drewnianej konstrukcji dachu. Aby wprowadzić do wnętrza więcej światła, dodane zostały okna dachowe.

Szafka-witryna częściowo dzieli kuchnię od salonu

Architekt tak opisuje ten projekt: Nowy układ mieszkania to dwie wyraźnie rozgraniczone strefy. Po wejściu znajdujemy się w części dziennej obejmującej salon z aneksem kuchennym oraz jadalnią. Kuchnię od salonu częściowo oddziela szafka-witryna z przesuwnymi szklanymi drzwiami, umożliwiającymi dodatkową modyfikację przestrzeni. Strefa dzienna znajduje się w najwyższej części mieszkania, dzięki czemu wydaje się bardziej przestronna.

Z kolei prywatna strefa sypialno-kąpielowa ulokowana została w niższej części poddasza, co nadało jej przytulny, bardziej intymny charakter. Od salonu oddziela ją lustrzana szafa. Połączenie w jednej przestrzeni sypialni z wolno stojącą wanną, dużym prysznicem i roślinami tworzy klimat domowego spa.

Zależało mi na zaprojektowaniu komfortowego mieszkania dla współczesnej pary, przy zachowaniu charakterystycznego klimatu zabytkowego poddasza. Ważnym założeniem było wyeksponowanie naturalnych materiałów – drewnianej podłogi, wyczyszczonych belek, ceglanych ścian. Surowy, industrialny charakter wnętrza, podkreślony odsłoniętymi elementami konstrukcji oraz instalacji, przełamują wyraziste, nowoczesne rozwiązania oraz dodatki. Nowe elementy organizujące przestrzeń zostały podkreślone materiałami o kontrastowych fakturach i kolorach. Pomarańczowe przeszklenia ożywiają wnętrze dodając mu świetlistego, nieco abstrakcyjnego charakteru - mówi Grzegorz Layer.

Mieszkanie RAL 2004

Architekt: Grzegorz Layer

Miejscowość: Katowice

Powierzchnia: 57 m2

Rok projektu: 2025

Zdjęcia: Grzegorz Layer

Kim jest Grzegorz Layer

Grzegorz Layer to absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Prowadzi w Katowicach pracownię projektową. Jest autorem nagradzanych i szeroko opisywanych projektów budynków, wnętrz oraz przestrzeni publicznych (Dom na Kaszubach, KatoLOFT, Mieszkanie na Sztauwajerach). Interesuje go architektura zrównoważona, działania społeczne oparte na partycypacji. Współtworzy cykliczny projekt rewitalizacji miejskich podwórek „Plac na Glanc”. Projektuje też wystawy, instalacje artystyczne oraz scenografie teatralne.

