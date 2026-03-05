Zielona transformacja przestała być wyłącznie agendą środowiskową. To dziś największy rynek inwestycyjny w Europie i jeden z kluczowych megatrendów globalnych, obejmujący energetykę, budownictwo, transport, przemysł, rolnictwo i cyfryzację. Skala kapitału uruchamianego w tym obszarze liczona jest w setkach miliardów euro rocznie, a jakość projektów coraz częściej decyduje o konkurencyjności państw, regionów i firm. Dla architektów oznacza to fundamentalną zmianę paradygmatu: projekt nie jest już wyłącznie odpowiedzią na potrzeby inwestora, lecz częścią większego systemu – lokalnej odporności klimatycznej, bezpieczeństwa energetycznego i stabilności ekonomicznej.

Współczesne projektowanie musi uwzględniać nie tylko ekologię, ale także bezpieczeństwo i racjonalność kosztową w całym cyklu życia budynku. Energia jest droga i pozostanie strategicznym zasobem, dlatego niskie zużycie energii staje się podstawowym wymogiem ekonomicznym, a nie jedynie deklaracją środowiskową. Niskoenergetyczne, efektywne oświetlenie, zaawansowana izolacyjność przegród, pasywne rozwiązania ograniczające straty ciepła czy systemy odzysku energii są dziś standardem odpowiedzialnego projektowania. Jednak realną przewagę budują rozwiązania systemowe: integracja fotowoltaiki z pompą ciepła, własny magazyn energii, infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych oraz inteligentne systemy zarządzania zużyciem energii w modelu smart home lub BMS. Budynek przestaje być biernym odbiorcą energii – staje się aktywnym uczestnikiem systemu.

i Autor: Organizator wydarzenia/ Materiały prasowe

Równie istotna jest zielono-błękitna infrastruktura. Zielone dachy, ogrody retencyjne i systemy zagospodarowania deszczówki nie tylko poprawiają estetykę i mikroklimat, lecz także umożliwiają chłodzenie budynków, ograniczają efekt miejskiej wyspy ciepła i wzmacniają odporność miast na susze oraz nawalne opady. Coraz częściej projektuje się rozwiązania pełniące funkcję dual-use – dach jako generator energii i przestrzeń biologicznie czynna, parking jako strefa ładowania pojazdów i element lokalnego magazynowania energii, elewacja jako komponent estetyczny i aktywny element energetyczny. W warunkach ograniczonych zasobów każda powierzchnia powinna pracować wielofunkcyjnie.

Jak podkreśla Kamila Król, Prezeska Europejskiej Fundacji Inwestycji Zrównoważonych i organizatorka Kongresu:

Zielona transformacja stała się dziś największym rynkiem inwestycyjnym w Europie. Nie jest już wyłącznie agendą środowiskową – to strategiczny proces gospodarczy, który zdecyduje o konkurencyjności, bezpieczeństwie i odporności państw oraz firm na dekady. Kluczowym wyzwaniem nie jest formułowanie celów klimatycznych, lecz ich przełożenie na konkretne, opłacalne i bezpieczne projekty inwestycyjne. Polski Kongres Klimatyczny jest miejscem, w którym przechodzimy od strategii do wdrożeń – łącząc administrację publiczną, biznes i sektor finansowy wokół realnych projektów inwestycyjnych. To tu zielona transformacja staje się praktyką, a nie tylko deklaracją.

i Autor: Organizator wydarzenia/ Materiały prasowe

Prezeska zwraca się bezpośrednio do środowiska projektowego:

- Zapraszamy do udziału architektów, ponieważ to wydarzenie dla inwestorów i regulatorów, których można wyedukować w zakresie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. To architekt ma realny wpływ na zielono-błękitną infrastrukturę, o którą dbają samorządy. Ma wpływ na efektywność energetyczną, na której zależy firmom energetycznym. I to architekt w największym stopniu kształtuje jakość życia jednostki, a w konsekwencji całej lokalnej społeczności.

Dla branży architektonicznej to moment redefinicji roli – od projektowania pojedynczych obiektów do współtworzenia systemów odporności, bezpieczeństwa energetycznego i przewag konkurencyjnych gospodarki. To na etapie koncepcji zapadają decyzje, które przez dekady będą determinować koszty eksploatacyjne, ślad węglowy, komfort użytkowników i zdolność budynków do adaptacji w zmieniającym się klimacie. Zielona transformacja już się dzieje. Pytanie nie brzmi, czy weźmiemy w niej udział, lecz jak odpowiedzialnie i jak ambitnie ją zaprojektujemy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja: www.polskikongresklimatyczny.pl/rejestracja

Partnerami wydarzenia są m.in. Tauron, ORLEN S.A., KGHM, Enea, Deloitte, Politechnika Wrocławska, Veolia term, Wody Polskie, Santander Leasing, Bank Ochrony Środowiska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Dom Volvo, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz inni kluczowi uczestnicy rynku.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura