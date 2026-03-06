MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy hotel to odpowiedź na hotelowy głód w Balicach

5 marca spółka Kraków Airport Hotel podpisała list intencyjny z Accor Group, na mocy którego na terenie portu powstanie nowoczesny obiekt hotelowy pod marką TRIBE. Inwestycja nie jest dziełem przypadku, lecz wynikiem twardej analizy danych. Obecnie funkcjonujący przy terminalu hotel Hilton Garden Inn, połączony z portem charakterystyczną kładką, bije rekordy popularności. W ubiegłym roku przyjął on 78 tysięcy gości, osiągając obłożenie na poziomie blisko 90 procent. To wynik znacznie przewyższający średnią dla krakowskiego rynku hotelarskiego (77 proc.).

Biorąc pod uwagę ambitne plany rozbudowy terminala, który w 2032 roku ma obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie, budowa nowego obiektu stała się koniecznością.

Studium wykonalności przygotowane przez ekspertów z Hotel Professionals potwierdziło, że podróżni szukają nowoczesnych noclegów o wysokim standardzie, które niekoniecznie muszą oferować pełny wachlarz usług dodatkowych, ale powinny stawiać na komfort i design.

Design, który odzwierciedla współczesny styl życia

Marka TRIBE, która ma wzbogacić krajobraz Balic, to propozycja dla podróżnych ceniących inteligentne rozwiązania i estetykę premium w przystępnej cenie. Jej portfolio obejmuje obecnie ponad 20 obiektów w 10 krajach, a krakowski hotel będzie drugim takim miejscem w Polsce.

Koncepcja TRIBE opiera się na funkcjonalnym minimalizmie, nowoczesnym designie, elastycznym modelu usług, idealnie skrojonym pod potrzeby pasażerów lotniskowych i klientów biznesowych.

Architektura dyktowana standardami

Zanim na placu budowy wbita zostanie pierwsza łopata, inwestora czeka żmudny proces projektowy, ściśle powiązany z wymogami marki. Mieczysław Włosek, prezes zarządu Kraków Airport Hotel, zaznacza, że podpisanie listu intencyjnego to fundament, na którym powstanie konkretna wizja obiektu.

Wybór marki, pod którą będzie działał nowy obiekt to kolejny etap naszych przygotowań do inwestycji. Zanim zaczniemy jakiekolwiek prace projektowe, musimy wiedzieć jakie wytyczne mamy spełnić, a te są określane przez naszego partnera bardzo szczegółowo począwszy od wielkości pokoi, skali restauracji, liczby miejsc parkingowych, aż po kwestie bezpieczeństwa. Dlatego cieszę się z podpisanego listu intencyjnego, ponieważ wizja nowego obiektu staje się coraz bardziej konkretna- powiedział Mieczysław Włosek, prezes zarządu Kraków Airport Hotel.

Nowy punkt na mapie inwestycji krakowskiego lotniska

Nowy hotel powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego już Hiltona. Strategiczna lokalizacja przy lotnisku, bliskość autostrady A4 oraz szybkie połączenie kolejowe z centrum Krakowa (zaledwie 18 minut jazdy) czynią z tego obszaru jeden z najbardziej atrakcyjnych punktów inwestycyjnych w regionie.

Dla sektora architektury i inwestycji budowa hotelu TRIBE to sygnał, że obiekty typu airport hotel przestają być jedynie sypialniami dla spóźnionych podróżnych. Stają się pełnoprawnymi, designerskimi przestrzeniami, które muszą sprostać dynamice współczesnego świata i rosnącym wymaganiom pasażerów Kraków Airport.

Inwestorem i przyszłym operatorem nowego hotelu będzie Kraków Airport Hotel sp. z o.o. będąca częścią grupy kapitałowej tworzone przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków–Balice sp. z o.o.

Inwestycyjny boom na Kraków Airport

Dodajmy, ze krakowskie lotnisko rozwija się bardzo dynamicznie. Kraków-Balice jest obecnie najszybciej rozwijającym się lotniskiem w swojej kategorii w Europie, przekraczając barierę 13 milionów pasażerów rocznie.

W odpowiedzi na ten wzrost zatwierdzono rekordowy plan inwestycyjny o wartości ponad 4 miliardów złotych, który obejmuje budowę nowego terminala pasażerskiego, realizację całkowicie nowej drogi startowej, powstanie nowego budynku biurowego oraz drugiego obiektu hotelowego.

Konsekwentnie realizujemy inwestycje, które wspierają rozwój naszego lotniska. To nie tylko nowa droga startowa, rozbudowa terminala czy projekty stricte lotnicze, ale także troska o infrastrukturę towarzyszącą, która służy pasażerom w podróży – w tym baza noclegowa. Dlatego bardzo cieszy nas fakt, że hotel funkcjonujący dziś przy lotnisku cieszy się tak dużą popularnością. Nowy hotel pod marką TRIBE będzie ważnym uzupełnieniem naszej oferty i pomoże obsłużyć ruch pasażerski, który w Kraków Airport dynamicznie rośnie – podkreśla Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport.