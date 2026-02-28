Zbigniew Juroszek. Klienci już nie chcą kupować dziury w ziemi. Od pierwszego osiedla sprzed 28 lat do wieżowców w centrum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Firmy z branży nieruchomości i budowlane w rankingu Forbes

W najnowszy rankingu najbogatszych Polaków Forbesa za 2026 roku w pierwszej dziesiątce jest kilka firm, związanych z nieruchomościami i rynkiem budowlanym. Na pierwszym miejscu (i to od lat), z majątkiem szacowanym na 27,65 mld zł (wzrost) - jest przecież Michał Sołowow, właściciel firm Synthos, Barlinek i Cersanit. A na miejscu szóstym - Rodzina Juroszków. Ich majątek szacowany jest na 8,86 mld zł. To panowie Zbigniew i Mateusz Juroszek z rodziną - czyli Grupa Atal, firma zajmująca się budownictwem mieszkaniowym, biurowym i handlowo-magazynowym oraz STS - którym zajmuje się syn Mateusz. W biznesie działa też drugi syn - Tomasz Juroszek. Firma zanotowała skok o dwa miejsca, a majątek powiększył się o miliard złotych.

Zobacz jak wygląda inwestycja Atal Towers we Wrocławiu i czytaj dalej.

Kim jest Zbigniew Juroszek

Zbigniew Juroszek, rocznik 1962, to prezes zarządu Atal S.A., właściciel i główny akcjonariusz założonej w roku 1990 grupy Atal. Gdy zakładał spółkę, miał 28 lat. Wcześniej był też właścicielem firmy o wdzięcznej nazwie Venus. Mało kto pamięta, że na początku firma była dostawcą materiałów dla polskich producentów odzieży, a sklep mieścił się przy ul. Głębokiej w Cieszynie.

Później Juroszek zaczął inwestować w sektorze nieruchomości. Pierwsze kroki w tej branży zrealizował w latach 90. Pierwsze inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych zrealizował w drugiej połowie lat 90. W roku 2003 spółka podjęła pierwsze przedsięwzięcia deweloperskie w budownictwie mieszkaniowym we Wrocławiu, a potem w innych miastach Polski.

Czytaj też:

Drogie mieszkania to efekt cen gruntu

Dziś Atal działa na terenie ośmiu największych aglomeracji w Polsce. Od 2015 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2019 r. spółka stowarzyszona Atal Development GmbH rozpoczęła działalność na rynku niemieckim - w Dreźnie.

Działalność deweloperska ATAL koncentruje się na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz w segmencie apartamentów inwestycyjnych. Wyniki sprzedaży i skala oferty plasują Atal wśród największych firm w branży nieruchomości w kraju. Dla kogo to mieszkania?

- My idziemy obok rynku. Proszę popatrzeć, rodzina Kowalskich z trójką dzieci idzie po kredyt i okazuje się, że nie ma szans na żadne mieszkanie w najgorszej dzielnicy. My z tym nie wygramy, my nie jesteśmy rządem i nie mamy żadnego wpływu na takie sytuacje. My możemy iść po klienta, który ma nieograniczone ilości pieniędzy, i – przynajmniej na razie – będziemy uciekać od Kowalskiego - przyznał w rozmowie ze Śląskim Biznesem.

Ich flagowe inwestycje to 36-piętrowe wieżowce w Katowicach - Atal Olimpijska, o której mówi: prestiż, prestiż i jeszcze raz prestiż - i Atal Sky+. Juroszek jest z nich dumny. Ale w 2026 roku przyznał w rozmowie z Architekturą - murator, że prócz Śląska bardzo perspektywicznym rynkiem jest Trójmiasto. - Katowice w zeszłym roku były już nasyconym rynkiem - mówił nam niedawno w Katowicach.

Organizacyjnie jest to trudne przedsięwzięcie, ale wysokie budownictwo to jest marka. W miastach jak Londyn, Paryż, Amsterdam wysoki budynek mieszkalny jest czymś „naj” - przekonywał.

Atal Olimpijska jest przedmiotem dyskusji - dominuje nie tylko nad Strefą Kultury, ale całym centrum Katowic. A nie uchodzi za ikonę architektury. Zbigniew Juroszek zupełnie nie martwi się opiniami o architekturze lub jej braku.

i Autor: Paweł Zbieg/ Archiwum prywatne Atal Olimpijska w Katowicach

Tam musi chcieć ktoś mieszkać. Wydaje mi się, że on na tę chwilę jest optymalny - mówił Juroszek w rozmowie z A-m.

Od początku działalności Atal sprzedał klientom już prawie 33 tys. mieszkań i lokali usługowych o łącznej powierzchni ok. 1,9 mln mkw. Biuro Zarządu spółki jest w Katowicach, a jej centralna siedziba zlokalizowana jest w Cieszynie. W rozmowie z Architekturą -murator przyznał, że na początku 2026 roku niesprzedanych, a oddanych do użytku mieszkań firma ma nieco ponad tysiąc.

- To statystycznie nieco więcej niż zazwyczaj, ale my generalnie nie widzimy z tym problemu - mówił w rozmowie z red. Dorotą Niećko. - Ale obecnie wprowadzamy do oferty mniej. Planuje, że w kwietniu - maju 2026 firma wróci do poprzednich poziomów.

Aktualnie, m.in. za pośrednictwem swojej fundacji rodzinnej, Zbigniew Juroszek jest także udziałowcem wielu innych spółek, m.in. Entain CEE, do którego należy STS S.A. Do 2023 roku był także współwłaścicielem spółki STS S.A. Interesuje się biznesem, sportem oraz sztuką.

Już nie sprzedaje "dziury w ziemi"

Rocznie Atal sprzedaje kilka tysięcy mieszkań, ale już nieco inaczej, niż kilka lat temu. Klienci nie kupują już "dziury w ziemi"

Najwięcej mieszkań sprzedaje się obecnie już na etapie ukończenia albo blisko ukończenia - mówi.

Synowie Zbigniewa Juroszka: Mateusz Juroszek i Tomasz Juroszek

Mateusz Juroszek od 20 lat jest związany z sektorem iGaming. Doświadczenie zdobywał jako wieloletni prezes największego bukmachera w Polsce – Grupy STS – oraz inwestor w szeregu podmiotów z branży na całym świecie. W latach 2012-2023 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy STS. W trakcie jego kadencji spółka zwiększyła przychody kilkunastokrotnie, zdobyła również pozycję największej firmy bukmacherskiej w Polsce. Mateusz Juroszek jest udziałowcem w Entain CEE, właściciela spółki STS S.A. Zasiada również w Radzie Dyrektorów Entain CEE oraz Gentoo Media. Prowadzi też szereg inwestycji w ramach własnego family office. Jest założycielem Betplay Capital, jednego z największych funduszy z sektora iGaming.

Tomasz Juroszek jest Chief Investment Officer w spółce Betplay Capital, rodzinnym funduszu inwestycyjnym, skoncentrowanym m.in. na branży iGaming, zarządzającym aktywami przekraczającymi 150 milionów USD. Ma ponad 5 lat doświadczenia w branży iGaming. Jest ekspertem inwestycyjnym, z doświadczeniem zdobytym w Firstminute Capital – londyńskim funduszu venture capital, a także w Juroszek Holding, gdzie zarządza portfelem polskich akcji.

Atal: Zbigniew Juroszek i jego synowie oraz inwestycje. Zdjęcia

13