Premiera filmu o Chronowskich, architektach krakowskich bloków (i nie tylko)

18 marca o godz. 18 odbędzie się w premiera filmu Kawał życia, kawał miasta. Maria i Jerzy Chronowscy – architekci osiedli Krakowa. Miejsce: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. O najważniejszych projektach tworzonych wraz z mężem (zm. 2003) opowie z dużego ekranu arch. Maria Chronowska.

Choć ich nazwisko dopiero zaczyna się domowić w pamięci zbiorowej miasta, prawdopodobnie każdy mieszkaniec Krakowa, o ile sam w nim nie mieszka, to zna kogoś, kto mieszka w bloku projektowanym przez Chronowskich, a najpewniej również w nim był. Małżeństwo w czasie pracy w Krakowskim Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego zaprojektowało bowiem ponad 20% wszystkich bloków wybudowanych w Krakowie w czasie PRL-u. Ich wkład w krajobraz miasta jest ogromny, a część z realizacji została nagrodzona, choćby w plebiscycie na Mistera Krakowa.

Przez trzy dekady swojej bardzo intensywnej działalności - od wczesnych lat lat 60. do początku lat 90. XX wieku - projektowali bloki mieszkalne, biurowce, przedszkola, pawilony handlowe. Populacja Krakowa tuż po drugiej wojnie światowej mieściła się w 80 tysiącach mieszkań. Do 1991 roku liczba ta wzrosła ponad trzykrotnie i wynosiła 270 tysięcy mieszkań. Maria i Jerzy Chronowscy projektowali lub współtworzyli ponad jedną piątą zasobu mieszkaniowego, który powstał w Krakowie w okresie PRL

— piszą twórcy filmu bardzo dobrze znani w Krakowie z działań popularyzatorskich jako fundacja Instytut Architektury. Za scenariusz i opracowanie merytoryczne odpowiadają Marta Karpińska i Michał Wiśniewski.

i Autor: Archiwum Marii Chronowskiej/ Materiały prasowe

Instytut Architektury bierze się za osiedla Krakowa

W zeszłym roku można było posłuchać opowieści Marii Chronowskiej podczas spotkania w nowohuckim Klubie Kuźnia - budynku, który projektowała z mężem. Choć projektowali razem i zrealizowali wiele, Maria Chronowska wciąż nie doczekała się swojej strony na Wikipedii, podobnie jak wiele architektek, ale i architektów projektujących po wojnie.

Kraków dopiero zaczyna poznawać historię swoich osiedli. W 2005 Instytut Architektury wydał Miniprzewodnik. Osiedla mieszkaniowe Krakowa opisujący wybrane powojenne założenia. Całość jest dostępna online. O architekturze modernistycznej, głównie krakowskiej i również tej mieszkaniowej, opowiada Przecież to nie jest modernizm! Podcast Krakowskiego Szlaku Modernizmu. Szlak to również inicjatywa IA.

Film to kolejny już punkt realizowanego przez Instytut Architektury projektu Architektura więzi społecznych. Pawilony, domy kultury, szkoły, przedszkola i żłobki w osiedlach mieszkaniowych Krakowa. W jego ramach zorganizowano cykl spacerów po krakowskich osiedlach, wykłady o krakowskich architektach i architektach oraz debatę Architektura więzi społecznych: wczoraj, dziś, jutro, w której brali udział udział Dorota Sibińska (xystudio), redaktor naczelny Architektury-murator Artur Celiński, Kacper Kępiński (NIAiU) i Michał Wiśniewski (IA, MCK); prowadziła Dorota Leśniak-Rychlak (IA, Autoportret). W ramach projektu powstało też kilka odcinków podcastu poświęconego przestrzeniom wspólnym i osiedlom w Krakowie.

Współorganizatorem premiery filmu Kawał życia, kawał miasta. Maria i Jerzy Chronowscy – architekci osiedli Krakowa jest Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w ramach wydarzenia nawiązującego do wystawy „Shigeru Ban. Architektura i działania społeczne”.

