Elewacje włóknocementowe Equitone: od baz wojskowych po szpitale

Redakcja Architektury
2026-03-05 10:25 Materiał sponsorowany

Współczesna architektura wymaga od materiałów budowlanych czegoś więcej niż tylko ładnego wyglądu. Trwałość, funkcjonalność i elastyczność w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby projektu to dziś kluczowe aspekty. Na 4 Design Days w Katowicach rozmawialiśmy z Łukaszem Komorowskim, Country Sales Managerem marek Equitone i Cedral, o tym, jak płyty włóknocementowe stają się narzędziem do realizacji najbardziej ambitnych wymagających projektów. Odpowiedzi na pytania o współpracę z architektami, wyzwania rynkowe i przyszłość elewacji, znajdziecie w naszym materiale.

Autor: EQUITONE/ Materiały prasowe Kamienica w Poznaniu, Elewacja wentylowana z materiałem EQUITONE [natura] N411 Projekt Wrzeszcz Architekci

Czego dowiesz się z wideo?

  • Więcej o nowych możliwościach fabryki pod Poznaniem - oraz o nowych produktach (płytach Inspira oraz Kolora).
  • Jak materiały Equitone i Cedral sprawdzają się w projektach o podwyższonych wymaganiach.
  • Poznasz pułapki "optymalizacji" kosztów.
  • Dowiesz się więcej o szkoleniach i doradztwie dla architektów i wykonawców.
  • Jakie są obecne i nadchodzące trendy w wykończeniu elewacji.
Co kryje się za powstaniem dobrej elewacji, czyli dlaczego Equitone włącza architektów w tworzenie swoich produktów? 