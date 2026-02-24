Dom Książków, Tarnów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ochabówka ma już nowego właściciela

Jak udało się nam ustalić, Willa Ochabówka, warszawska rezydencja projektowana z myślą o działaczu Edwardzie Ochabie, została sprzedana za 18 650 000 zł. Nowym właścicielem jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Co ciekawe, uczelnia kupiła willę już latem 2025 roku.

Rezydencja przy Rajców 10 projektowana była jako najbardziej luksusowy dom swoich czasów, a więc końca lat 60. Prace projektowe (również nad wnętrzem) prowadził jeden z najbardziej prominentnych architektów Warszawy, Zygmunt Stępiński, autor wielu najważniejszych powojennych realizacji w centrum miasta, w tym MDM-u i Mariensztatu. Wspomagali go zaufani i sprawdzeni współpracownicy, architekci Grzegorz Chruścielewski i Andrzej Milewski oraz architekt krajobrazu, Longin Majdecki.

Pełną historię Ochabówki opisywaliśmy w obszernym artykule nt. jej sprzedaży, który na nowo obudził pamięć o rezydencji: Willa Ochabówka grała w filmie, budziła ciekawość pokoleń; teraz została najdroższą modernistyczną willą w Polsce. Warto zaznaczyć, że Ochab, wypadłszy z łask, nie zdążył wprowadzić się na Rajców 10, a willę zaadaptowano na biura jeszcze zanim przystąpiono do wyposażania wnętrz. Choć archiwum Stępińskiego jest bardzo dobrze zachowane, oryginalne plany wystroju pomieszczeń i mebli nie zachowały się do dziś.

Zobacz, jak Ochabówka wygląda dziś w środku

Happy end dla Ochabówki

Wydaje się, że willa nie mogła trafić lepiej - nie zostanie przerobiona na obiekt inwestycyjny, co potencjalnie groziłoby dużymi i budżetowymi "kompromisami" w historycznej tkance, a zaadaptowana pod nieruchomość wizerunkową - wyremontowaną z myślą o jakości.

Zależało nam na miejscu, które odpowiada prestiżowi i jakości Akademii Leona Koźmińskiego oraz wzmacnia doświadczenie edukacji menedżerskiej. Ochabówka ma być przestrzenią, którą możemy z dumą pokazywać gościom z Polski i zagranicy, a jednocześnie realnie wykorzystywać w programach executive education i współpracy z partnerami. To inwestycja w standard, relacje i formaty pracy, których oczekuje dziś kadra menedżerska: kameralne warsztaty, rozmowy strategiczne, networking oraz przestrzeń do refleksji i odpowiedzialnego przywództwa

— o motywacjach zakupu mówi Architekturze-murator Paulina Łukaszuk, rzeczniczka Akademii Koźmińskiego. Zaznacza, że to właśnie tu prowadzone będą spotkania z "partnerami strategicznymi, darczyńcami oraz najbardziej wpływowymi osobami ze świata biznesu, instytucji, polityki i sztuki". Prestiżowa jest również lokalizacja w samym centrum Warszawy, ze wspaniałym widokiem ze Skarpy Warszawskiej.

Nie oznacza to, że nieruchomość nie przejdzie gruntownego remontu. W nowej odsłonie ma dawać użytkownikom komfortową, nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń.

Remont zabytkowej willi z zachowaniem charakteru

Brak zachowanych oryginalnych wnętrz rezydencji, która zresztą przeszła dość mocną przebudowę w czasach, gdy w polskiej architekturze królował chrom i kamienne okładziny na wysoki połysk, daje duże możliwości adaptacyjne nieograniczone wyśrubowanymi wytycznymi konserwatorskimi. Uczelnia nie wyklucza, że po remoncie pojawią się okazje, by tę historyczną willę w końcu zobaczyć od środka.

Przez dekady, niedostępna dla postronnych, pozostawała w prywatnych rękach spółki POL-MOT, której majątek został wystawiony na licytację po ogłoszeniu upadłości (sprawę prowadził syndyk Sławomir Witkowski). To właśnie w ten sposób Akademia Koźmińskiego zakupiła dom pierwotnie wystawiony na sprzedaż za ponad 20 mln zł.

Prace remontowe będą dotyczyć przede wszystkim adaptacji i modernizacji wnętrz do funkcji edukacyjno-spotkaniowych (w tym technologii spotkań, układu sal, zaplecza), przy zachowaniu charakteru obiektu. Budynek będzie wykorzystywany głównie na potrzeby Akademii. Dopuszczamy również wynajem przestrzeni na wybrane, prestiżowe okazje dla ograniczonej grupy klientów biznesowych i instytucjonalnych – spójne z charakterem miejsca i standardem Akademii

— mówi nam Paulina Łukaszuk.

Pole do popisu dla architektów. Jaki dostaną budżet?

Jakość efektu końcowego mają w dużej mierze zapewnić architekci, do których należeć będzie decyzja, czy utrzymają zewnętrzne nawarstwienia historyczne Ochabówki, dodając kolejne, czy też przywrócą jej pierwotny wygląd zewnętrzny z czasów, gdy zagrała swoją słynną rolę rezydencji bogaczy w filmie Poszukiwany, poszukiwana. Niewykluczone, że te dylematy jednoznacznie rozwiąże urząd konserwatorski.

Paulina Łukaszuk zdradziła nam, że rozmowy na ten temat już trwają:

Planujemy współpracę z pracownią architektoniczną. Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów, pozostajemy otwarci na propozycje. Na tym etapie nie wskazujemy jeszcze jednej, wybranej pracowni. Koszt prac będzie zależny od finalnie przyjętej koncepcji funkcjonalnej oraz zakresu rozwiązań projektowych i technicznych. Wstępne szacunki będą możliwe po wyborze koncepcji i zespołu projektowego.

Przyszłość rezydencji rysuje się więc dość optymistycznie. Z ostatecznymi sądami trzeba będzie jednak poczekać na efekt końcowy, który w dużej mierze określi budżet i ego architektów.

Ochabówka, najdroższa modernistyczna willa w Polsce

Wraz z momentem sprzedaży latem 2025 roku Ochabówka stała się najdroższej sprzedaną modernistyczną willą w Polsce. W tle czai się na nią dom prywatny Romualda Gutta, który wystawiono na sprzedaż za prowokacyjną cenę w wysokości 39 milionów złotych, dziś obniżoną już o 5 mln. Na kupno przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego czeka też modernistyczny, zachowany w oryginalnym stanie z 1977 roku Dom Książków w Tarnowie zaprojektowany jako dzieło totalne przez architekta Wojciecha Pietrzyka.

Dobra architektura dobrem wizerunkowym

Przypadek Ochabówki jest wart zapamiętania - pokazuje bowiem, że są sposoby na drugie życie powojennego obiektu projektowanego przez znanego i ważnego dla tożsamości miasta architekta. Udowadnia przy tym po pierwsze, że nie musi to być hotel czy apartamenty na wynajem, które zwykle zakładają bardzo inwazyjne ingerencje w budynek (nierzadko redukując go do fasady), po drugie, że nie musi to być instytucja publiczna czy muzeum, po trzecie i być może najważniejsze, że architektura z zachowanym historycznym charakterem, zaadaptowana z szacunkiem przez architektów, może być inwestycją wizerunkową, którą inwestor może się chwalić w kraju i poza nim. Do tej pory inwestorzy w Polsce nie byli co do tego przekonani, choć na Zachodzie nie są to idee wyskokowe.

Pozostaje trzymać kciuki za możliwie jak najbardziej optymistyczną realizację scenariusza dla nowego życia Ochabówki.