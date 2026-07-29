Tłoczą monety i... stawiają bloki. Mennica Polska buduje osiedle Bulwary Praskie

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Zaczęło się od toru testowego FSO na Żeraniu

Istniał i działał jeszcze w 2017 r. Wybudowano go w latach 50. XX w. na potrzeby Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu. Tor o długości ok. 0,85 km i szerokości 8 m służył do testowania wyprodukowanych pojazdów, bicia rekordów oraz organizowania rajdów. Po roku 1989 FSO miała jednak pecha. Choć z pozoru zabezpieczyła sobie przyszłość na wolnym rynku, podpisując umowę z nowym inwestorem, koncernem Daewoo, nie mogła przewidzieć, że Daewoo zbankrutuje i pociągnie FSO za sobą. Zakład na Żeraniu zakończył pracę w 2011 r.

Autor: Siemaszko Zbyszko/ Narodowe Archiwum Cyfrowe Samochody na torze testowym FSO na Żeraniu

Zakończenie produkcji przez FSO w 2011 r. nie oznaczało jednak końca dla toru testowego przy ul. Jagiellońskiej. Ten funkcjonował nadal, dzierżawiony na potrzeby imprez motoryzacyjnych, rajdów i tym podobnych imprez. Właściciel działki od 2011 r. – Mennica Polska – miał jednak inne plany. W 2017 r. wypowiedział umowę dzierżawy, twierdząc, że teren był nielegalnie wykorzystywany przez nieuprawnione do tego podmioty. W maju 2017 r. na teren wjechały koparki, które rozpoczęły demontaż dawnego toru samochodowego, robiąc miejsce pod budowę osiedla.

Pierwsze podejście, czyli Dolina Wisły od JEMS Architekci

Przejmując tereny między ul. Jagiellońską a Wisłą w 2011 r., Mennica Polska od początku planowała tu osiedla. Choć sama Mennica jest oczywiście spółką państwową zajmującą się przede wszystkim produkcją monet, medali i sztabek złota, posiada też szereg mniejszych spółek, które m.in. prowadzą działalność deweloperską (od 1998 r.).

W 2012 r. Mennica Polska przedstawiła koncepcję budowy na dawnych terenach FSO osiedla Dolina Wisły wg wizji JEMS Architekci. Chodziło o teren o powierzchni, bagatela, aż 27 ha, na którym planowano zabudowę o łącznej powierzchni użytkowej około 400 tys. m². Jak na tamte czasy wizja była dość nowatorska – choćby w tym, że osiedle miało nie być grodzone. Planowano niską zabudowę mieszkaniową (60% terenu), wysokie biurowce oraz obiekty handlowo-usługowe, z możliwą budową mariny w północnej części terenu oraz utworzeniem ogólnodostępnej plaży nad rzeką. Deweloper wyrażał też gotowość rozmów z miastem na temat (niezrealizowanego do dziś) mostu Krasińskiego, który miałby przechodzić przez teren inwestycji. Mieszkania miały mieć na ogół 40–50 m². Zakładano etapową realizację w maksymalnie 10 lat oraz koszt inwestycji na poziomie 2,5–3 mld zł.

Autor: JEMS Architekci/ Materiały prasowe Wizualizacja niezrealizowanego osiedla Dolina Wisły w Warszawie

W tej chwili w trakcie są procedury związane z możliwością rozpoczęcia tej inwestycji, czyli uczestniczymy w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. (...) Środki mamy własne. (...) Do centrum Żoliborza jest kilometr w prostej linii. Most Krasińskiego będzie budowany w najbliższych latach. Myślę, że zanim my skończymy, to most już będzie gotowy, a dochodzi on praktycznie do jednego narożnika naszej działki

– mówił wówczas w rozmowie z Newserią Biznes Zbigniew Jakubas, główny udziałowiec Mennicy Polskiej.

Konieczność zmiany planu miejscowego i inne procedury na długo wstrzymały jednak realizację Doliny Wisły. Pierwsze pozwolenie na budowę udało się Mennicy Polskiej uzyskać dopiero w grudniu 2017 r. Roboty budowlane wystartowały w 2018 r.

Wersja druga, czyli Bulwary Praskie

W międzyczasie koncepcja osiedla na dawnych terenach poprzemysłowych jednak ewoluowała. Już w 2018 r. zamiast nazwy „Dolina Wisły” zaczęto stosować nazwę „Bulwary Praskie”, zaś w 2019 r., gdy oddawano do użytku pierwsze budynki, nowe miano całkowicie wyparło dawne. Do współpracy zaproszono także nowe biuro projektowe – BBGK.

Zmodyfikowana koncepcja, oparta m.in. na konsultacjach społecznych z 2018 r., kładła większy niż przedtem nacisk na kwestie takie jak dostępność, funkcjonalność oraz powiązanie osiedla z otoczeniem i miastem. Zniknęły planowane wcześniej biurowce i obiekty handlowe. Zaplanowano zabudowę mieszkaniową (z usługami w parterach) o wysokości od 6 do 12 kondygnacji, w głębi osiedla obniżającą się w kierunku rzeki. Od strony ul. Jagiellońskiej przewidziano zabudowę od 4 do 7 kondygnacji. Dodatkowo najbliżej wody zaplanowano ukryte w zieleni wille miejskie. Przewidziano także dwa 15-kondygnacyjne bloki. Wszystkie budynki zaplanowano jako obiekty o nowoczesnej architekturze, zaprojektowanej „w oparciu trwałe materiały oraz klasyczne proporcje”. Pomiędzy budynkami mieszkalnymi zaplanowano tereny rekreacyjne, zieleń oraz place zabaw.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Dużym wyzwaniem było w tym przypadku skomunikowanie z bezpośrednim sąsiedztwem i wzmocnienie miejskiego charakteru osiedla. (...) Dlatego projekt zakłada między innymi zwężenie ulicy Jagiellońskiej. Ma to na celu ograniczenie ruchu samochodowego – dzięki temu mieszkańcy zyskają miejsce na spacery i przejażdżki rowerowe. Ulica Jagiellońska, która obecnie jest wielopasmową arterią komunikacyjną, zachęcającą do szybkiej jazdy samochodem, utraci swoją funkcję, zaś część lokalnego ruchu samochodowego przejmą sąsiednie ulice. Jednocześnie przy ulicy Jagiellońskiej zostanie zmodernizowana linia tramwajowa, która ułatwi połączenie z centrum stolicy

– wyjaśniali architekci w 2025 r. w rozmowie z czasopismem „Builder”. Do zwężenia ulicy ani modernizacji linii tramwajowej póki co nie doszło.

W 2023 r. oddano do użytku pierwszy etap inwestycji, złożony z 326 lokali mieszkalnych i 14 usługowych w 6 budynkach, zaś w 2025 r. etap drugi – 10 budynków i 747 mieszkań. Umowę na realizację kolejnego etapu Bulwarów Praskich podpisano w 2026 r. Obejmie on 7 budynków, które mają być gotowe do 28 lutego 2028 r.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Masterplan Bulwarów Praskich to projekt pod wieloma względami miastotwórczy, realizujący postulaty koncepcji miasta 15-minutowego. Nowe zabudowania powstają na obszarze zurbanizowanym, w miejscu, w którym aktualnie przerywa się tkanka miejska. Miejsce to oferuje dostęp do środków transportu publicznego (zmodernizowana infrastruktura tramwajowa, planowany przebieg nowej linii metra) oraz rekreacyjnych terenów zielonych. Bulwary Praskie wprowadzają w tę część Pelcowizny miejską, wielofunkcyjną zabudowę z mieszkaniami o zróżnicowanych rozmiarach i układach oraz usługami w parterach. Zabudowa osiedla stopniowo rozrzedza się w kierunku Wisły, dzięki czemu niemal każde mieszkanie ma zapewniony widok na rzekę. Bardziej zwarta zabudowa od strony ul. Jagiellońskiej stanowi zasłonę akustyczną, która ogranicza przedostawanie się miejskiego zgiełku do wnętrza osiedla

– piszą architekci w serwisie LinkedIn.

Przejdź do galerii: Port Praski w Warszawie z lotu ptaka

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