Od fabryki samochodów do miasta przyszłości?

Teren dawnej Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu od 2021 roku należy do firmy Okam. Od kilku lat spółka przymierza się do zagospodarowania tego obszaru. Projekt masterpalnu na jej zlecenie przygotowały biura WXCA i SAWAWA, częściowo opierając się na opracowaniu firmy Dawos z 2019 roku. Pierwsze szczegóły zaprezentowano 12 września 2023 roku. Według koncepcji w perspektywie 25 lat na 62 hektarach dawnej fabryki FSO powstać miałoby wielofunkcyjne założenie z mieszkaniami, biurami i przestrzeniami handlowo-usługowymi o nazwie F.S.O. Park. Jedną trzecią terenu zarezerwowano na zieleń, w tym właśnie 10-hektarowy park.

- Aby koncepcja miała szansę się urzeczywistnić, niezbędna jest dobra wola i zaangażowanie wszystkich, od instytucji samorządowych i lokalnych organizacji, aż po partnerów i ekspertów, a także lokalnej społeczności. Sami nie będziemy w stanie tego osiągnąć. Wierzymy, że tylko wspólnymi siłami możemy odmienić oblicze postindustrialnych terenów na Pradze-Północ i nadać im nowe życie – podkreślał w 2023 roku Arie Koren, założyciel Okam Capital i CEO Okam City, spółki realizującej inwestycję.

15 stycznia 2026 r. Rada m.st. Warszawy przegłosowała zgodę na zastosowanie przez firmę Okam procedury Lex Deweloper. Tym samym firma dostała zielone światło na realizację inwestycji na terenach poprzemysłowych. W ramach I etapu powstanie, jak podano, "ok. 2.050 mieszkań w 23 budynkach dla ok. 4.600 mieszkańców, a także ponad 60 lokali handlowo-usługowych wraz z 6,3 ha zieleni, w tym fragment centralnego parku o wielkości ponad 2 ha". Deweloper zbuduje także szkołę dla 645 uczniów, którą następnie przekaże miastu.

Warto przypomnieć, jak w 2025 roku na temat inwestycji na Żeraniu wypowiedziała się dla serwisu "Property Insider" Anna Watkowska, wiceprezes ds. rozwoju w firmie Okam.

- Traktujemy ten projekt jako długofalową misję. Nie chodzi tylko o skalę – choć 62 ha w zwartej tkance Warszawy to unikat. Chodzi o odpowiedzialność za stworzenie spójnej, funkcjonalnej i zrównoważonej dzielnicy. Nie planujemy sprzedaży gruntów, nie rozważamy joint venture na tym etapie. To będzie miasto od podstaw, zbudowane przez nas i pod naszym nadzorem. To nie kolejna inwestycja – to projekt transformacyjny – powiedziała dla serwisu „Property Insider” Anna Watkowska.

Jak powiedziała w wywiadzie realne planowanie zajmie około 15 - 20 lat. To tez inwestycja bardzo kosztowna, "która może przekroczyć próg 9 zer" - dodała.

F.S.O. Park: założenie dla 19 tysięcy mieszkańców

Powierzchnia użytkowa planowanej zabudowy wynieść ma ok. 700 tys. m², a powierzchnia użytkowa mieszkań niemal 440 tys. m². W ramach pierwszego etapu, który obejmie ok. 11 ha, powstanie część budynków mieszkalnych z przestrzenią handlowo-usługową, a także fragment parku. Docelowo FSO Park zaoferować ma ok. 12 tys. mieszkań, a także ok. 13 tys. nowych miejsc pracy. Szacuje się, że na terenie założenia będzie mogło mieszkać nawet 19 tys. osób

Koncepcja zakłada też budowę nowych obiektów oświatowych, w tym szkoły podstawowej dla ponad 650 uczniów, oraz ogólnodostępnego targowiska, publicznego skateparku i ścieżek biegowych czy rowerowych. Planowany jest również system całkowitej retencji wody opadowej czy wewnętrzna sieć niskotemperaturowa.

Jak informuje inwestor, wokół projektu tworzona jest tzw. Business Community. Należą do niej już: WXCA, SAWAWA, Buro Happold, DB Energy, Saule Technologies, Viessmann, Pekabex, Hansgrohe, Paradyż, Unicell, Mapei, ArchiDesk czy Pracownia Martyny Banaszczuk. Pod koniec września na terenie FSO Park powstanie Ekocentrum „Punkt Zwrotny”, w którym organizowane będą warsztaty dla uczniów na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju. Zajęcia poprowadzi zespół Fundacji Mamy Projekt.

Gdzie powstanie F.S.O. Park?

Inwestycja firmy Okam planowana jest na terenach dawnej Fabryki Samochodów Osobowych na Pradze-Północ. Objęty procedurą Lex Deweloper obszar zajmuje powierzchnię 15,6 ha i położony jest między ul. Jagiellońską a linią kolejową i planowaną ul. Golędzinowską Bis. To największy projekt realizowany w ramach zapisów Lex Deweloper w Polsce, który stanowi etap I całego zagospodarowania terenu dawnej FSO. Docelowo zabudowany i przekształcony ma cały teren dawnej fabryki o powierzchni ok. 62 ha.

