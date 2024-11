30 lat Architektury-murator. Gala w Bibliotece Narodowej, 21.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego

Zakończyła się 5. edycja Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego. Organizatorzy to SARP, oddział Poznań i Okręgowa Izba Architektów RP. Nagroda ta przyznawana jest

najlepszym dziełom architektonicznym zrealizowanym na terenie województwa Wielkopolskiego

oraz dziełom zrealizowanym poza granicami administracyjnymi województwa, autorstwa wielkopolskich projektantów.

Celami tej nagrody są:

promocja Wielkopolski jako regionu dbającego o jakość środowiska zbudowanego, przestrzeni publicznej i architektury; kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury; rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego.

Kapituła 5. edycji Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego

W skład kapituły nagrody wchodziły w tegorocznej, piątej już edycji, następujące osoby:

Mgr inż. arch. Dariusz Herman - przewodniczący kapituły, SARP Koszalin ; Mgr inż. arch. Wojciech Mazan - architekt, członek redakcji kwartalnika "Rzut"; Mgr inż. arch. Ewa Porębska - krytyczka, kuratorka architektury, laureatka Nagrody Honorowej SARP 2023, a także wieloletnia redaktor naczelna "Architektury-murator"; Mgr inż. arch. Kinga Grzybowska - przedstawicielka SARP Poznań; Mgr inż. arch. Mariusz Jakubczyk - przedstawiciel WPOIA RP; Mgr inż. arch. Piotr Kluj - przedstawiciel WPOIA RP; Mgr inż. arch. Aida Januszkiewicz-Piotrowska - przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego, członek WPOIA RP; Mgr inż. arch. Jowita Maćkowiak - przedstawicielka Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Kategorie, w których przyznano nagrodę

Kategorie, w których przyznano tegoroczną nagrodę to:

Budynek mieszkalny wielorodzinny Dom jednorodzinny Budynek użyteczności publicznej Przestrzeń wspólna Dzieło eksportowe Wnętrze Młody Twórca

A także Grand Prix.

Zobacz listę nominacji:

Autor:

Spryt projektanta - Budynek mieszkalny wielorodzinny

Obiekt: Murawa 2

Autorzy: Insomia

Nagroda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 4,5 tysiąca złotych

Uzasadnienie:

Kapituła nagradza osiedle Murawę 2 za trafne, projektowe odpowiedzi na kontekst, który rozumiemy co najmniej na trzech płaszczyznach:

przestrzenno-urbanistycznej,

ekonomiczno-społecznej

i formalno-prawnej.

Projekt przekształca to, co zgodnie z miejscowym planem miało być zabudową jednorodzinną w otwarty zespół wielorodzinny.

Przestrzenie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta, strefy sąsiedzkie, jak i same mieszkania zaprojektowane zostały z dbałością.

Użyte materiały wychodzą poza powszechny katalog rozwiązań.

Wynikająca z zapisów miejscowego planu wysokość zabudowy pozwoliła na stworzenie przestrzeni mieszkalnych o nietypowych proporcjach.

Zachowanie istniejącej zieleni i wprowadzenie dużej ilości, zróżnicowanych gatunkowo nasadzeń pozwala nowej architekturze wpisać się skutecznie w otaczający kontekst. Ostatecznie tym, co nagradzamy, jest spryt projektanta wykorzystany do stworzenia architektury o wysokiej jakości.

Wymagania współczesnego życia - Dom jednorodzinny

Obiekt: Drugie życie domu z lat 70

Autorzy: PL. ARCHITEKCI; architektura i wnętrza: Bartłomiej Bajon, Katarzyna Cynka – Bajon; zespół projektowy: Bartosz Stanek, Joanna Sypniewska; konstrukcja: BSD konstrukcje: Jacek Kryske, Patryk Kasprzycki

Nagroda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 4,5 tysiąca złotych

Uzasadnienie:

Projekt ten, zdaniem Kapituły, jest bardzo dobrą odpowiedzią na pytanie co zrobić z istniejącą, zdegradowaną zabudową miast, która nie spełnia już wymagań współczesnego życia.

W tym domu nie widzimy ścian wydzielających poszczególne pomieszczenia wypełnione meblami. Wszystkie elementy tworzące bryłę budynku zdają się otaczać idealną przestrzeń do życia swoją „opieką”. Żaden element nie jest tutaj przypadkowy, każda ściana oprócz niesienia ciężaru swojej konstrukcyjnej funkcji pełni funkcję dodatkową – staje się ramą dla widoku, szafą pełną niezbędnych rzeczy, czy elementem potrzebnej we współczesnym domu techniki.

Autorzy nie maskują tutaj szpecących wentylacji, czy zaburzających ład przestrzenny elementów konstrukcyjnych – wykorzystują każde takie ograniczenie tworząc z niego mocną stronę tego domu. Wchodząc od strony ulicy, bryła domu jest twarda i sztywna, stanowiąc barierę, za którą skrywa się życie rodzinne w otwartej przestrzeni parteru z widokiem na przestrzeń ogrodu.

Gdyby podzielić ten dom na kadry, które chwyta ludzkie oko, to jest on pełen obrazów, które łączą się ze sobą tworząc spójną przestrzeń, idealną do życia, dla rodziny – zapewniającej ciszę, spokój i intymność w gwarnym śródmieściu dużego miasta.

Europa w małej miejscowości - Budynek użyteczności publicznej

Obiekt: Hala widowiskowo-sportowa w Książu Wielkopolskim

Autorzy: PL.ARCHITEKCI; architektura i wnętrza: Bartłomiej Bajon, Katarzyna Cynka Bajon; zespół: Bartosz Stanek, Joanna Sypniewska, Karol Kremski; konstrukcja: BSD konstrukcje: Jacek Kryske, Patryk Kasprzycki; instalacje: TMI Tomasz Murawa, SPPoprawa

Nagroda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 4,5 tysiąca złotych

Uzasadnienie:

Doskonałe wpisanie architektury w teren,

właściwa skala,

skromność i elegancja bryły

oraz wyśmienicie odpowiadające funkcji, zapamiętywane wnętrza,

to główne cechy, za które Kapituła tegorocznej edycji Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego przyznała nagrodę w kategorii „Budynek Użyteczności Publicznej” hali widowiskowo-sportowej w Książu Wielkopolskim.

Choć w Polsce buduje się dużo, nieczęsto zdarza się, by obiekt zrealizowany w niewielkiej miejscowości, przy dysponowaniu skromnymi środkami, mógł stanowić wzór architektury klasy wręcz europejskiej.

Na uwagę zasługuje fakt, iż zagłębienie hali widowiskowej 1,5 metra poniżej terenu nie tylko pozwoliło zachować odpowiednie proporcje bryły tak, by nie dominowała nad krajobrazem, to na dodatek gest ten umożliwił uformowanie trybun skomunikowanych z holem wejściowym – co zapewnia idealny dostęp do widowni, także dla osób poruszających się na wózkach.

Wszystkie detale we wnętrzu są skromne i przemyślane, począwszy od radosnej, podnoszącej nastrój kolorystyki, poprzez fakturę wykończenia ścian, po eleganckie uformowanie szafek.

Na uwagę zasługują także właściwie zaplanowane osiowe widoki od wejścia i z okna na piętrze.

Obserwacja natury i ambona partyzantów - Przestrzeń wspólna

Obiekt: Pomosty w Słupcy - zagospodarowanie nabrzeża jez. Słupeckiego

Autor: Paweł Grobelny

Nagroda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 4,5 tysiąca złotych

Uzasadnienie:

Kapituła przyznaje nagrodę projektowi Pomosty Słupeckie - zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Słupeckiego za stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej poprzez świadome i wyważone decyzje projektowe.

Proste, geometryczne formy drewnianych pomostów harmonijnie wpisują się w krajobraz jeziora, umożliwiając obserwację natury z nowych perspektyw. Nadbrzeże stało się atrakcyjnym miejscem spotkań mieszkańców, dając im szeroki wachlarz możliwości spędzania czasu wolnego.

Kapituła doceniła zwłaszcza rozsądne gospodarowanie środkami, prostotę, czytelność i użycie naturalnych materiałów. Drewniane elementy z czasem nabiorą patyny, co jeszcze bardziej podkreśli spójność z naturą.

Wyróżnienie - w kategorii Przestrzeń wspólna kapituła nagrody przyznała także wyróżnienie

Obiekt: Ambona - platforma widokowa nad jeziorem Maltańskim

Autorzy: Partizian architecture, Dawid Konopka, Paweł Siemaszko, Hanna Butryn, Aleksandra Kowańska, Krisztina Ferencz, Emese Inczédy, Ákos Reizinger, Jakub Martiška, Kevin Valient, Dominik Mettler

Uzasadnienie:

Kapituła wyróżniła projekt Ambona - platforma widokowa nad Jeziorem Maltańskim za subtelne i przemyślane wpisanie się w krajobraz, gdzie prosta forma pawilonu i ciekawy detal tworzą wyjątkową przestrzeń do obcowania z naturą. Ażurowa, drewniana konstrukcja przyciąga swoją lekkością, zapewniając interesujący widok na jezioro i odpoczynek od miejskiego zgiełku.

Tym wyróżnieniem Kapituła pragnie podziękować uczestnikom i organizatorom warsztatów Mood For Wood za ich nieoceniony wkład w tworzenie wartościowych miejsc w przestrzeni publicznej Poznania.

Kultura projektowa - Dzieło eksportowe

Obiekt: Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów

Autorzy: Pracownia Architektoniczna 1997, Krzysztof Frąckowiak, Aleksandra Kornecka, Katarzyna Weiss, Magda Lelonkiewicz, Rafał Hodyra, Andrzej Fiszbach, Karolina Gerke, Michał Wicherek Architektura wnętrz: Piotr Machowiak. Konstrukcja: Jan Drzewiecki z zespołem. Instalacje sanitarne: Piotr Osieka z zespołem. Instalacje elektryczne: Kazimierz Ciślak z zespołem. Drogi: Magdalena Poliborska. Zieleń: Aneta Mikołajczak. Projekt ekspozycji "Pałac Sobieszów": Grenade sp. z o.o. Projekt ekspozycji "Klimatyczne Karkonosze": Koza Nostra.

Nagroda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 5 tysięcy złotych

Uzasadnienie:

O kulturze projektowej architektek i architektów wiele mówią ich obiekty realizowane w kontekście zabudowy historycznej. Granice między imitacją a interpretacją są w takich przypadkach bardzo wąskie. (...) Kapituła z uznaniem dostrzega udaną próbę wzbogacenia zespołu historycznego obiektami, które nie tylko mu nie szkodzą, ale stanowią wartość dodaną, zachowując przy tym współczesny język architektonicznej wypowiedzi.

Nagrodę przyznano za kulturę, z jaką autorzy balansują pomiędzy starą a nową tkanką, pomiędzy zachowaniem odrębności obiektów a współbrzmieniem ich w zespole, za skromność i elegancję budynków, pełną dostępność oraz zastosowanie technologii proklimatycznych znakomicie odpowiadających funkcji edukacyjnej i przyrodniczej Centrum.

Zapadać w pamięć i pozostać skromnym - Wnętrze

Obiekt: Hala widowiskowo – sportowa w Książu Wielkopolskim

Autorzy: PL.ARCHITEKCI; architektura i wnętrza: Bartłomiej Bajon, Katarzyna Cynka Bajon; zespół: Bartosz Stanek, Joanna Sypniewska, Karol Kremski; konstrukcja: BSD konstrukcje: Jacek Kryske, Patryk Kasprzycki; instalacje: TMI Tomasz Murawa, SPPoprawa

Nagroda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 4,5 tysiąca złotych

Uzasadnienie:

Doskonałe wpisanie architektury w teren,

właściwa skala,

skromność

i elegancja bryły

oraz wyśmienicie odpowiadające funkcji, zapamiętywane wnętrza,

to główne cechy, za które Kapituła tegorocznej edycji Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego przyznała nagrodę w kategorii „Wnętrza” hali widowiskowo-sportowej w Książu Wielkopolskim.

Choć w Polsce buduje się dużo, nieczęsto zdarza się, by obiekt zrealizowany w niewielkiej miejscowości, przy dysponowaniu skromnymi środkami, mógł stanowić wzór architektury klasy wręcz europejskiej.

Na uwagę zasługuje fakt, iż zagłębienie hali widowiskowej 1,5 metra poniżej terenu nie tylko pozwoliło zachować odpowiednie proporcje bryły tak, by nie dominowała nad krajobrazem, to na dodatek gest ten umożliwił uformowanie trybun skomunikowanych z holem wejściowym – co zapewnia idealny dostęp do widowni, także dla osób poruszających się na wózkach.

Wszystkie detale we wnętrzu są skromne i przemyślane, począwszy od radosnej, podnoszącej nastrój kolorystyki, poprzez fakturę wykończenia ścian, po eleganckie uformowanie szafek.

Na uwagę zasługują także właściwie zaplanowane osiowe widoki od wejścia i z okna na piętrze.

Filozof i mistrz współpracy - Młody twórca

Mgr inż. arch. Jędrzej Pawlaczyk

Uzasadnienie:

Życie architekta to nie praca, a powołanie i styl życia. Wybierając laureata członkowie Kapituły musieli sobie zadać pytanie, kto powinien zostać postawiony za wzór młodym adeptom tej sztuki, ale też tym doświadczonym pokazać, że młode pokolenie stoi za nimi i depcze po piętach dając nadzieję, że nasz zawód będzie się rozwijał.

Osoba, którą chcieliśmy nagrodzić w tegorocznej edycji naszym zdaniem takim wzorem może być. Jędrzej Pawlaczyk swoją samodzielną i zespołową pracą pokazał jaki drzemie w nim potencjał. Zawodowo zdobył uznanie swoich pracodawców, którzy zaprosili go do swojego zespołu. Swoim podejściem do zawodu i architektury, którą tworzy, pokazuje, że nie jest to tylko „estetyczne zapełnianie przestrzeni”. Mimo młodego wieku, posiada już duże doświadczenie, które wykorzystuje także w pracy społecznej, gdzie architekturą pomaga ludziom.

Tegoroczny Laureat odniósł zawodowy sukces nie tylko swoimi realizacjami i projektami, ale także współpracą, która jest bardzo ważną cechą naszego zawodowego życia. Swoją twórczością, postawą i wrażliwością, a także umiejętnością współpracy, dowiódł, że tytuł Młodego Twórcy trafił w godne ręce. Niech będzie przykładem dla młodych i nadzieją dla dojrzałych.

BIOGRAM:

Jędrzej Pawlaczyk - Architekt z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, obecnie współwłaściciel i partner w biurze architektonicznym Litoborski i Partnerzy. Jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w prestiżowych konkursach architektonicznych. W 2013 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej a w 2019 roku studia podyplomowe z zarządzania inwestycjami budowlanymi (BIM) na WSB w Poznaniu. W 2021 roku uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Od 2014 roku angażuje się w realizację ambitnych projektów, takich jak biurowiec REACT w Łodzi oraz zabudowa mieszkaniowa przy ulicy Kościelnej 23.

Jest również absolwentem filozoficznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w trakcie których napisał pracę końcową zatytułowaną "Utopia w architekturze". Zainteresowania filozoficzne mają znaczący wpływ na jego podejście do projektowania, w którym stara się łączyć wrażliwość estetyczną z refleksją nad etycznymi aspektami tworzonych przestrzeni. Od 2020 roku współpracuje jako wolontariusz z Fundacją „Watoto – Dzieci Afryki”, dla której projektuje obiekty oddziałów położniczo-ginekologicznych oraz zespoły szkół na terenie Rwandy, Ugandy i Konga.

Kompetencje ważniejsze od budżetu - Grand Prix

Obiekt: Hala widowiskowo – sportowa w Książu Wielkopolskim

Autorzy: PL.ARCHITEKCI; architektura i wnętrza: Bartłomiej Bajon, Katarzyna Cynka Bajon; zespół: Bartosz Stanek, Joanna Sypniewska, Karol Kremski; konstrukcja: BSD konstrukcje: Jacek Kryske, Patryk Kasprzycki; instalacje: TMI Tomasz Murawa, SPPoprawa

Uzasadnienie:

Grand Prix Kapituła przyznała realizacji, która zdecydowanie wyróżnia się w każdym aspekcie: urbanistycznym, architektonicznym oraz wnętrzarskim.

Jest to obiekt na miarę współczesnej architektury, zrealizowany w małej miejscowości z ograniczonym budżetem. Obiekt ten pokazuję, że wybór odpowiedniego, zdolnego i kreatywnego projektanta pozwala stworzyć architekturę zarówno bardzo funkcjonalną jak i dobrze wkomponowaną w krajobraz oraz okoliczną zabudowę. Kapituła postanowiła nagrodą tą wyróżnić nie tylko samych autorów projektu, ale również Gminę, która zaufała architektom, co skutkowało stworzeniem tego wyjątkowego obiektu. W opinii Kapituły budynek stanowi przykład, że wyznacznikiem wysokiej jakości architektury nie jest wysoki budżet, a wysokie kompetencje projektantów.

Organizatorzy, patron honorowy, patronat "A-m"

www.naww.pl

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań,

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Patronat honorowy:

Nagroda objęta jest honorowym patronatem Wojewody Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

"Architektura Murator" jest patronem medialnym nagrody.