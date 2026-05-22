TEST KEBABA ŁUKASZA PODOLSKIEGO W ZABRZU | Futbologia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Zostałem właścicielem Górnika Zabrze - ogłosił w czwartek 21 maja 2026 Lukas Podolski. Dzień wcześniej zabrzańscy radni zagłosowali za sprzedażą klubu. Cena - 4 mln zł. Miasto sprzedało mu 86 proc. akcji klubu, ale zachowało tzw. złotą akcję. Jak wygląda stadion Górnika Zabrze? Dziś to Arena Zabrze.

Niemiecki stadion sprzed wojny w Zabrzu

Pierwszy stadion w Zabrzu oddano do użytku w 1934 roku, kiedy było to miasto niemieckie. Zaprojektował go architekt Gustaw Allinger z Berlina i nosił imię Adolfa Hitlera. Wybudowany został na nieużytkach w zaledwie 15 miesięcy. Pierwszy mecz został rozegrany na stadionie w marcu 1935. Były to rozgrywki pomiędzy reprezentacjami polskiej i niemieckiej części Śląska. Od 1948 roku jest to stadion powołanego wówczas do życia klubu sportowego Górnik Zabrze.

Od czerwca 2005 roku stadion nosi imię Ernesta Pohla - legendarnego piłkarza Górnika Zabrze. Ostatni mecz na w pełni dostępnym starym stadionie rozegrano w maju 2011 roku. Obiekt, który stoi dzisiaj, jest nowy.

i Autor: Szymon Starnawski Arena Zabrze - Stadion Górnika Zabrze

Budowa nowego stadionu zaczęła się w 2011

W roku 2011 rozpoczęto prace budowlane przy pierwszym z trzech planowanych etapów przebudowy stadionu. Oddanie nowego stadionu miało nastąpić po 20 miesiącach, ale tak się nie stało. Stan na dzisiaj jest taki, że wciąż powstaje czwarta trybuna. Dziś mieści 24 tysiące kibiców, a docelowo po zakończeniu kolejnego etapu i wybudowaniu nowej trybuny zachodniej będzie tu 31 871 miejsc.

Ale Arena Zabrze już od niemal 10 lat puszy się dumnie w centrum miasta - pierwszy mecz, Wielkie Derby Śląska, rozegrano tu w 2015.

Głównymi projektantami byli architekt - Michał Lah oraz konstruktor - Marcin Sarata firma Sarbud. Pełnobranżowa dokumentacja projektowa została stworzona przez konsorcjum firm z liderem konsorcjum firmą GMT Sp. z o. o. z Mysłowic. Koncepcję budowy konsultowano również z kibicami, Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Ekstraklasą SA.

Wykonawcą projektów w zakresie architektury był zespół projektowy Marka Szczęśniaka (firma SDA Szcześniak Denier Architekci z Warszawy).

Oto kto był zaangażowany w prace nad projektem:

mgr inż. arch. Michał Lahupr. bud. w spec. architektonicznej

mgr inż. Marcin Sarataupr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. arch. Piotr Michał Bujnowskiupr. bud. w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Marek Andrzej Szczęśniakupr. bud. w spec. architektonicznejmgr inż. Jacek Józef Świderskiupr. bud. w spec. architektonicznej

mgr inż. Maciej Krauzowiczupr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Janusz Piechowiczupr. bud. w spec. instalacyjnej

mgr inż. Wojciech Cieplińskiupr. bud. w spec. instalacyjnejinż. Mariusz Kosiorzupr. bud. w spec. instalacyjnej

mgr elektr. Mieczysław Rissupr. bud. w spec. instalacyjno-inżynierskiej

mgr inż. Krystyna Kaniaupr. bud. w spec. drogowej

Ostateczny kształt projektu opracowany przez konsorcjum pod przewodnictwem firmy GMT różnił się od wstępnej koncepcji jeszcze z 2008 roku. Jedną z najbardziej zauważalnych zmian było zaokrąglenie „ściętych” od strony zewnętrznej narożników, dzięki czemu obiekt zyskał kształt bardziej zbliżony do prostokątnej bryły.

Zmodernizowany obiekt ma:

57 000 m² powierzchni użytkowej,

5 kondygnacji

30 m wysokości

podgrzewaną murawę o wymiarach 105 x 68 m

klub biznesowy i loże VIP

Zainstalowanych jest 218 kamer. Do budowy całej sieci zużyto prawie 70 km kabli i przewodów.

Koszt budowy stadionu w przeliczeniu na jedno miejsce wyniósł 2300 euro.

12

Stadion Miejski im. Ernesta Pohla - Arena Zabrze. Dane

Lokalizacja: Zabrze, ul. Olimpijska

Inwestor: samorządowa spółka Stadion z Zabrzu Sp.z.o.o.

Projektanci: SDA Architekci, Marek Szcześniak

Dokumentacja projektowa: konsorcjum firm z liderem GMT Sp. z o.o.

Projekt wykonawczy: Altro Projekt

Wykonawca: Polimex-Mostostal (do listopada 2013 roku)

Projekt oryginalny: 1934Przebudowa: 2011-2013 (I faza)

Koszt inwestycji: 192,5 mln zł (I faza)

Zobacz też: Stadion dla GKS Katowice

11