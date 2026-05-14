BUDMAT oficjalnym partnerem Studia Architektury-murator na Kongresie Architektury Polskiej w Warszawie

Redakcja Architektury
2026-05-14 13:51

W dniach 14-15 maja, w Muzeum Historii Polski w Warszawie odbywa się Kongres Architektury Polskiej - największe branżowe wydarzenie architektoniczne w tym roku. Redakcja Architektury-murator na bieżąco relacjonuje wydarzenia z kongresu ze studia, którego partnerem jest BUDMAT.

BUDMAT jest wiodącym polskim producentem dachów i pokryć dachowych. To firma z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym. Specjalizuje się w produkcji nowoczesnych, modularnych pokryć dachowych, blach dachówek, paneli dachowych, blach trapezowych, systemów rynnowych, elewacji oraz ogrodzeń.

Ich rozwiązania łączy najwyższą jakość, innowacyjność i trwałość. BUDMAT dostarcza produkty nie tylko na polski rynek, ale również do wielu krajów Europy. Cała działalność firmy koncentruje się wokół dachu – „Revolution on the Roof” to hasło przewodnie firmy.