Kongres Architektury Polskiej 2026 w Warszawie otwarty. Architekci o swoim wpływie na obraz Polski

Kongres jest wspólną inicjatywą Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Jego celem jest stworzenie platformy do szerokiej dyskusji o kondycji polskiej architektury, przemianach ostatnich dekad oraz roli architektury w życiu społecznym i gospodarczym kraju.

Polska Polityka Architektoniczna w centrum debaty

Głównym wątkiem kongresu jest wypracowanie założeń do pakietu regulacji tworzących Polską Politykę Architektoniczną (PPA). Organizatorzy podkreślają, że architektura tworzy wartość znacznie większą niż same budynki – kształtuje przestrzeń do życia i pracy, wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne społeczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne, a także buduje więzi społeczne oraz chroni dziedzictwo narodowe. W debatach biorą udział nie tylko architekci i urbaniści, ale także samorządowcy, przedstawiciele administracji publicznej, eksperci, liderzy opinii oraz krytycy architektury. Kongres ma charakter otwarty – adresowany jest zarówno do profesjonalistów związanych z kształtowaniem przestrzeni, jak i do mieszkańców zainteresowanych jakością otoczenia.

Obrady toczą się w trzech ścieżkach tematycznych w salach Audytorium, Kinowej i Konferencyjnej Muzeum Historii Polski. Część wydarzeń jest transmitowana na żywo.

Debata Architektury: Architektura schronienia

Powiedzieli na otwarciu kongresu

Piotr Fokczyński, prezes Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej: "W ostatnich latach o architekturze i o przestrzeni mówi się coraz więcej. Często jest ona poddawana, czasami nawet bardzo surowej krytyce. I obserwując to wszystko, zatrzymaliśmy się na chwilę i stwierdziliśmy, no nie, jednak dobrze by było, żeby głos architektów też był słyszalny w tej debacie."

Marek Chrobak, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich: "Będziemy mówić również o wartościach estetycznych, o wartościach piękna, o wymierności bądź niewymierności tego pojęcia. Chciałbym podkreślić to, że nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale jesteśmy tutaj jako trzy organizacje, co poczytuję za pewnego rodzaju sukces, że mówimy jednym głosem."

Bolesław Stelmach, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki: "Dzisiejsza impreza to spotkanie, to platforma, na której spotykają się wszyscy zainteresowani dialogiem, rozmową o podniesieniu jakości przestrzeni. Od przestrzeni, z którą się utożsamiamy, od mieszkania przez dom, miasto - zależy wszystko"

Wydarzenia towarzyszące KAP 2026

Kongresowi towarzyszy bogaty program kulturalny, artystyczny i edukacyjny, realizowany od 9 do 17 maja w Warszawie i wybranych miastach Polski. W jego ramach zaplanowano m.in. projekcje filmów, spacery miejskie, pikniki rodzinne i wystawy. Kongres Architektury Polskiej ma ambicję nie tylko zintegrować środowisko architektoniczne, ale przede wszystkim uwrażliwić społeczeństwo i decydentów na znaczenie wysokiej jakości przestrzeni zbudowanej. Efektem dwudniowych obrad mają być tezy „Karty Warszawskiej”, które posłużą jako wkład do prac nad Polską Polityką Architektoniczną.

Wydarzenie potrwa do jutra (15 maja). Pełny program oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora: kongresarchitekturypolskiej.pl.