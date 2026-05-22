Kiedy pozwolenie na użytkowanie dla Hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Ggigantyczny nowy Hotel Gołębiewski w Pobierowie będzie mógł wkrótce otworzyć się dla turystów. Hotel intensywnie rekrutuje pracowników. By hotel mógł pracować pełną mocą potrzebuje około 500 pracowników. Hotel poszukuje recepcjonistek, pokojowych, kucharzy, pracowników administracyjnych, marketingowców a nawet krawcowych. Wydaje się więc, że to już ostateczna rekrutacja pracowników przed otwarciem.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie ma być otwarty w od 26 czerwca 2026. To oficjalna data, którą podał holding. Mają być wówczas czynne wszystkie atrakcje dla gości hotelowych - jak baseny, restauracje etc. Jednak prawdopodobnie do dyspozycji klientów nie zostaną oddane od razu wszystkie pokoje z ponad 1200 planowanych. Do dyspozycji gości będzie ponad 500 pokoi, prawdopodobnie jedno skrzydło hotelu.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gryficach zapytaliśmy pod koniec kwietnia czy hotel otrzymał już pozwolenie na użytkowanie, bez którego nie może otworzyć obiektu dla gości.

- Nie, hotel nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowanie - usłyszeliśmy w gryfickim PINB.

Jednak jak udało się nam dowiedzieć właściciele obiektu "doprowadzili do stanu zgodnego z pozwoleniem na budowę oraz usunęli odstąpienia od projektu" i uzyskali decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na kontynuowanie robót budowlanych. To pozwoliło wznowić prace i prawdopodobnie, po ich szybkim zakończeniu wystąpić po pozwolenie na użytkowanie. Największe przeszkody zostały usunięte, więc proces powinien przyspieszyć.

Strategia otwarcia - ponad 500 pokoi na pierwszy ogień

Mimo że docelowo hotel ma dysponować imponującą liczbą 1240 pokoi, w których jednocześnie odpocznie ponad 3 tysiące gości, otwarcie odbędzie się etapowo. Od 26 czerwca do użytku zostanie oddanych ponad 500 pokoi. Średnia powierzchnia pokoju wynosi około 60 m², a aż 80 procent z nich oferuje bezpośredni widok na morze.

Dyrektor hotelu, Barbara Garczyńska, podkreśla staranność przygotowań do tego wydarzenia.

- Przed nami intensywny czas przygotowań do otwarcia jednego z największych hoteli w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – budowa zespołu, dopinanie szczegółów i praca nad tym, żeby od pierwszego dnia wszystko działało na najwyższym poziomie - mówi.

58 sal konferencyjnych i widok na Bałtyk

Hotel Gołębiewski w Pobierowie ma ambicję stać się najważniejszym punktem na mapie przemysłu spotkań w tej części Europy. Potencjał eventowy obiektu jest przytłaczający, bo do dyspozycji organizatorów oddanych zostanie aż 58 sal konferencyjnych oraz 26 000 m² przestrzeni eventowej.

Sercem centrum kongresowego będzie sala dla 2500 osób, wyposażona w gigantyczny ekran diodowy o wymiarach 15 na 5,5 metra w ultrawysokiej rozdzielczości. Architekci zadbali, aby nawet podczas biznesowych spotkań goście nie tracili kontaktu z naturą - sala kongresowa posiada spektakularny widok na morze. Dopełnieniem oferty dla biznesu jest 30-hektarowy teren zewnętrzny, idealny na pikniki firmowe i aktywności plenerowe.

Liniowiec, który zacumował w nadmorskim lesie

Z perspektywy architektonicznej Hotel Gołębiewski w Pobierowie to projekt bezprecedensowy. Budynek o powierzchni całkowitej 180 tys. m² wznosi się na 13 kondygnacji, z czego 11 to piętra nadziemne, a dwie skrywają się pod ziemią. Jego bryła, zdominowana przez szkło i beton, z daleka imituje sylwetkę luksusowego liniowca, co sprawia, że obiekt stał się już nowym punktem orientacyjnym dla żeglarzy na Bałtyku.

Inwestycja zajęła 30-hektarowy teren po dawnej jednostce wojskowej, co wiązało się z ogromną skalą prac ziemnych i wycinką około 1500 drzew. Choć lokalizacja budzi kontrowersje i głosy o niedostatecznym wpisaniu się w krajobraz, turyści i fani marki z niecierpliwością czekają na możliwość rezerwacji, podkreślając brak tak rozbudowanej infrastruktury nad polskim morzem.

Tropikana i inżynieria rozrywki. Basen o wymiarach boiska

To, co ma przyciągać rodziny z dziećmi, to przede wszystkim Park Wodny Tropikana – największy hotelowy aquapark w kraju. Inżynieryjnym wyczynem jest zewnętrzny basen o wymiarach 104 na 60 metrów, który zajmuje powierzchnię porównywalną z dużym boiskiem piłkarskim. Obiekt posiada własne ujęcia wody i jest przygotowany na pełną samowystarczalność w kluczowych obszarach technicznych.

Oprócz wodnych szaleństw, hotel oferuje 11 gabinetów SPA, groty solne i lodowe, kręgielnię, ściany wspinaczkowe, boiska oraz sale teatralno-kinowe. Barbara Garczyńska dodaje: „To przestrzeń stworzona z myślą o relaksie, w otoczeniu pięknych plaż, z doskonałą kuchnią oraz jakością, która pozwala w pełni cieszyć się każdą chwilą wypoczynku”.

Tak wygląda Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Rozmach inwestycji i lokalizacja budzą kontrowersje

Tak ogromna budowla musi być widoczna z daleka i tak właśnie jest. Już jest jednym z punktów orientacyjnych na polskim wybrzeżu.

Trudno jednak powiedzieć, że budynek wpisał się nadmorski krajobraz. Wręcz przeciwnie jest tu ciałem obcym, które zabrało sporą cześć leśnego pasa nadmorskiego w Pobierowie. Wielu miłośników przyrody jest oburzonych tą inwestycją, która ich zdaniem jest wyrazem megalomanii i wzorcem niszczenia naturalnego krajobrazu. Jednak równie dużo opinii, wyrażanych przez internautów w mediach społecznościowych, popiera tę budowę. Turyści zachwycają się rozmachem inwestycji i pytają kiedy będzie można rezerwować tu pokoje. Dodają, że takich obiektów brakuje nad polskim morzem. To niejedyny taki obiekt, który powstaje tak blisko plaży na polskim wybrzeżu. Ostatnio głośno jest m.in. o inwestycji budowanej dosłownie na plaży w Międzyzdrojach.

Hotel Gołębiewski jak wielki liniowiec "cumujący" przy plaży

Obiekt stanął na terenie 30-hektarowej działki należącej dawniej do jednostki wojsk rakietowych obrony przeciwlotniczej. Jak szeroko informowały media, by doszło do tej inwestycji trzeba było wyciąć około 1500 drzew. Inwestor zobowiązał się do nasadzenia nowych roślin na terenie wokół obiektu. Sam hotel, mimo tego, że nie został jeszcze otwarty już jest atrakcją turystyczną. Turyści chętnie go fotografują, nadkładają drogi by zobaczyć go z plaży. Z daleka wygląda jak ogromny turystyczny prom pasażerski, liniowiec.

Budowa trwa już siódmy rok. Było wiele przeszkód

Budowa hotelu ruszyła w 2018 roku. Początkowo jego otwarcie zapowiadano na 2021 rok. Tak się jednak nie stało. Podawano wiele przyczyn tego stanu rzeczy m.in. pandemię, odpływ pracowników budowlanych z Ukrainy. Do tego w czerwcu 2022 roku zmarł Tadeusz Gołębiewski, założyciel i właściciel sieci hoteli tej marki.

Wiosną 2025 roku, jak słyszeliśmy w PINB w Gryficach trwało postępowanie naprawcze dotyczące paru przypadków rozbieżnych lub niezgodnych z projektem. Jak się wówczas dowiedzieliśmy, wykryte przez inspektorów nadzoru budowlanego nieprawidłowości dotyczyły np. niektórych basenów czy kotłowni.

13 kondygnacji, 1200 pokoi, własne ujęcia wody, wielki aquapark

Hotel Gołębiewski to olbrzym. Jego bryła z daleka wygląda jak wielki okręt pasażerski. Jak już wspomnieliśmy hotel ma ma 13-kondygnacji, w tym 11 pięter nadziemnych i dwie kondygnacje podziemne.

Po całkowitym otwarciu znajdzie się w nim 1200 pokoi, w których będzie mogło nocować równocześnie ponad 3 tys. gości. Średnia wielkość pokoju to około 60 m kw. 80 procent z nich ma mieć widok na morze. Powierzchnia całkowita budynku to 180 tys. m². Będzie największym ze wszystkich hoteli sieci Gołębiewski i zarazem największym takim obiektem w Polsce.

Jak informowano już na etapie budowy hotel będzie miał własne ujęcia wody, spa, restauracje, pub, ogólnodostępną kawiarnię, dwie sale teatralno-kinowe, a także zaplecze konferencyjne oraz zewnętrzne i wewnętrzne baseny, tworzące ogromny aquapark. Będzie też boisko do koszykówki i siatkówki, korty tenisowe, ściany wspinaczkowe i 16 sal konferencyjnych.

Wnętrza w stylu Gołębiewskiego

Mimo nowoczesnej, szklanej fasady, wewnątrz goście odnajdą charakterystyczny sznyt, z którego słynie holding. Architektoniczny modernizm zderza się tu z przepychem - kryształowe żyrandole, marmurowe i kamienne posadzki oraz liczne złocenia to znaki rozpoznawcze tej sieci.

Wnętrze najnowszego z hoteli tej sieci, mimo tego, że z zewnątrz to nowoczesny budynek z betonu i szkła, również będzie urządzone w podobnym stylu, choć z pewnością będzie bardziej nowoczesne.

Kiedy otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Pobierowo, niegdyś kojarzone z kameralnym wypoczynkiem przy plaży, stało się areną jednej z najbardziej polaryzujących i spektakularnych inwestycji w historii polskiego budownictwa komercyjnego. Po siedmiu latach od wbicia pierwszej łopaty, Hotel Gołębiewski ogłosił oficjalną datę otwarcia to - 26 czerwca 2026 roku gigantyczny obiekt, który z daleka przypomina potężny oceaniczny statek pasażerski, przyjmie pierwszych turystów.

