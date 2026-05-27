Spis treści
Dom kostka z lat 60. i działka o dużym spadku
Projekt pracowni SLAS Architekci to przeobrażenie typowego domu kostki z lat 60., gdzie nachylona działka staje się impulsem do oryginalnej aranżacji przestrzeni mieszkalnej.
Istniejący dom, położony na działce o dużym spadku, miał zasadniczo funkcjonalny układ, ale dla inwestora jego metraż był zbyt mały. Dostawienie nowej bryły od strony południowej pozwoliło na bardziej efektywne rozplanowanie przestrzeni. Ze względu na nierówny teren, na parterze umieszczono garaż i pomieszczenia gospodarcze, pierwsze piętro zostało poświęcone na salon, kuchnię i jadalnię, natomiast drugie piętro na sypialnie i łazienki.
Na poziomie parteru usunięto większość ścian działowych i nośnych, zastępując je podciągami. Od strony południowej dobudowano dwukondygnacyjną przestrzeń mieszczącą na poziomie parteru garaż, a na piętrze - salon wraz z tarasem. Z kolei wiatrołap pełni też funkcję oranżerii.
Czytaj też:
- SLAS Architekci i nowy budynek Akademii Muzycznej w Katowicach
- Rozłożysty, biały i niemal niewidoczny z drogi dom.
- Sami zbudowali ten dom w górach.
- Przebudowali dom z lat 70. Ma wannę w sypialni
Zobacz zdjęcia przebudowy domu kostki w Tarnowskich Górach i czytaj dalej.
Zadaszony taras w "kostce" w lat 60.
Częściowo zadaszony taras, mieszczący się w dobudowanej bryle, stanowi łącznik między strefą dzienną domu a ogrodem, stając się jej funkcjonalnym przedłużeniem. Wyniesienie strefy dziennej pozwoliło na zmianę sposobu interakcji mieszkańców z otoczeniem, jak również zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. Wejście do budynku także odbywa się z poziomu pierwszego piętra, poprzez przeszklony wiatrołap pełniący również funkcję oranżerii.
Kupili starą stodołę, żeby ją rozebrać. I postawić z niej dom w innym miejscu
Zamurowali niektóre okna, ale jest wielkie przeszklenie w salonie
Redukcja niepotrzebnych otworów okiennych w północnej ścianie pozwoliła na wykorzystanie środków finansowych na panoramiczne przeszklenia w salonie. Elewacja została wykończona tynkiem silikatowym, w kolorze dopasowanym do okolicznej zabudowy. W budynku zastosowano rozwiązania i technologie (rekuperacja, kolektory słoneczne, ogrzewanie podłogowe) zapewniające jego energooszczędność.
Zawieszony w ogrodzie taras daje możliwość korzystania z widoków a oderwanie strefy dziennej od poziomu gruntu zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców - podkreślają architekci.
Dom kostka z lat 60., Łaziska Górne
- Lokalizacja: Łaziska Górne
- Inwestor: prywatny
- Autorzy: SLAS architekci, Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus
- Konstrukcja: Firma Inżynierska STATYK
- Powierzchnia użytkowa: 179,68 m²
- Powierzchnia netto: 295 m²
- Kubatura: 1268,65 m³
- Budowa: 2015 rok