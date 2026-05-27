Zamurowali część okien, dobudowali nową bryłę oraz taras - to był zwykły dom kostka z lat 60

Tomasz Żylski
Dorota Niećko
2026-05-27 14:02

Zamiast starej kostki z lat 60., po przebudowie pojawiła się nowoczesna willa. Dom stał się większy. Projekt SLAS Architekci przekształcił klasyczny budynek z czasów PRL-u. Inwestor pragnął powiększyć strefę dzienną, a nachylona działka zainspirowała unikalne rozwiązania. Usunięto większość ścian na parterze, a dom ma teraz trzy poziomy z salonem na piętrze.

Dom kostka. Przebudowa domu z czasów PRL to wyzwanie

Dom kostka z lat 60. i działka o dużym spadku

Projekt pracowni SLAS Architekci to przeobrażenie typowego domu kostki z lat 60., gdzie nachylona działka staje się impulsem do oryginalnej aranżacji przestrzeni mieszkalnej.

Istniejący dom, położony na działce o dużym spadku, miał zasadniczo funkcjonalny układ, ale dla inwestora jego metraż był zbyt mały. Dostawienie nowej bryły od strony południowej pozwoliło na bardziej efektywne rozplanowanie przestrzeni. Ze względu na nierówny teren, na parterze umieszczono garaż i pomieszczenia gospodarcze, pierwsze piętro zostało poświęcone na salon, kuchnię i jadalnię, natomiast drugie piętro na sypialnie i łazienki.

Na poziomie parteru usunięto większość ścian działowych i nośnych, zastępując je podciągami. Od strony południowej dobudowano dwukondygnacyjną przestrzeń mieszczącą na poziomie parteru garaż, a na piętrze - salon wraz z tarasem. Z kolei wiatrołap pełni też funkcję oranżerii.

Zadaszony taras w "kostce" w lat 60.

Częściowo zadaszony taras, mieszczący się w dobudowanej bryle, stanowi łącznik między strefą dzienną domu a ogrodem, stając się jej funkcjonalnym przedłużeniem. Wyniesienie strefy dziennej pozwoliło na zmianę sposobu interakcji mieszkańców z otoczeniem, jak również zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. Wejście do budynku także odbywa się z poziomu pierwszego piętra, poprzez przeszklony wiatrołap pełniący również funkcję oranżerii.

Zamurowali niektóre okna, ale jest wielkie przeszklenie w salonie

Redukcja niepotrzebnych otworów okiennych w północnej ścianie pozwoliła na wykorzystanie środków finansowych na panoramiczne przeszklenia w salonie. Elewacja została wykończona tynkiem silikatowym, w kolorze dopasowanym do okolicznej zabudowy. W budynku zastosowano rozwiązania i technologie (rekuperacja, kolektory słoneczne, ogrzewanie podłogowe) zapewniające jego energooszczędność.

Zawieszony w ogrodzie taras daje możliwość korzystania z widoków a oderwanie strefy dziennej od poziomu gruntu zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców - podkreślają architekci.

Dom kostka z lat 60., Łaziska Górne

  • Lokalizacja: Łaziska Górne
  • Inwestor: prywatny
  • Autorzy: SLAS architekci, Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus
  • Konstrukcja: Firma Inżynierska STATYK
  • Powierzchnia użytkowa: 179,68 m²
  • Powierzchnia netto: 295 m²
  • Kubatura: 1268,65 m³
  • Budowa: 2015 rok

