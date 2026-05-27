Czy to ostatni moment na naprawę polskich miast? Zbigniew Maćków odpowiada I Architektura-murator Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Test miłości na Osiedlu Bohema

Zakończył się pierwszy sezon polskiej edycji programu „Love is Blind” - reality show platformy Netflix, w którym uczestnicy randkują i zaręczają się jeszcze przed pierwszym spotkaniem twarzą w twarz. W kolejnych etapach pary sprawdzają swoją relację podczas miesiąca miodowego w Grecji, a następnie we wspólnym mieszkaniu w Warszawie. Choć główną osią programu byli uczestnicy i rodzące się między nimi uczucia, swoją rolę odegrała także architektura. „Warszawskie mieszkania”, do których wprowadziło się pięć zaręczonych par, okazały się dobrze znanym Osiedlem Bohema - inwestycją, która wielokrotnie pojawiała się już na naszych łamach.

Autor: Marcin Czechowicz 24 | Centralnym punktem założenia jest plac wokół komina, otoczony budynkami glicerynowni, warzelni i kotłowni po lewej oraz nowymi blokami mieszkalnymi po prawej

18-letni proces projektowy: Grupa 5 Architekci

Dominantą osiedla (i jednocześnie jego znakiem rozpoznawczym) jest ceglany komin fabryczny, który pojawiał się na przebitkach programu. Pełni on w projekcie istotną rolę: to świadek historii i bezpośrednie nawiązanie do esencji tej realizacji.

Czytaj także: Bohema Strefa Praga (całość z prenumeratą)

Historia zabudowy przy ulicy Szwedzkiej 28 sięga schyłku XIX wieku, kiedy to warszawska Praga intensywnie rozwijała się jako dzielnica przemysłowa. W 1896 roku powstały tu dwa ważne zakłady: Towarzystwo Akcyjne Fabryki Produktów Chemicznych „Praga” oraz fabryka lamp i wyrobów metalowych prowadzona przez Braci Brünner, H. Schneidera i R. Ditmara. Po I wojnie światowej teren przejęły kolejne przedsiębiorstwa przemysłowe, m.in. Wojskowa Wytwórnia Amunicji Karabinowej, spółka „Wotitz” oraz „Saturnia”. W okresie międzywojennym większość zakładów przy Szwedzkiej została włączona do koncernu chemicznego SCHICHT, znanego z produkcji mydła „Jeleń”, obecnego na rynku do dziś.

Po II wojnie światowej fabryka została znacjonalizowana. W 1956 roku działała już jako Warszawska Fabryka Mydła i Kosmetyków „Uroda”, a od 1971 roku funkcjonowała pod nazwą „Pollena-Uroda”. Produkcję zakończono na początku XXI wieku, po czym opuszczone budynki zaczęły stopniowo niszczeć.

Autor: Marcin Czechowicz 19 | Realizacja widziana od strony ul. Strzeleckiej. Na pierwszym planie budynek produkcyjny, po jego prawej stronie – dom elektryka, zaś tuż obok – nowo wybudowany blok mieszkalny Aretuza

Przełomowym momentem okazał się rok 2005, kiedy zachowane obiekty objęto ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków. Również wtedy pracownia Grupa 5 Architekci rozpoczęła pracę nad projektem metamorfozy. Praca ta trwała aż 18 lat.

Zachowanie atmosfery dawnej fabryki

W 2024 roku zakończyła się adaptacja zabudowań dawnej fabryki Schichta przy ulicy Szwedzkiej do współczesnych funkcji. Powstał wielofunkcyjny, śródmiejski kwartał mieszkaniowo-usługowy z publicznym wnętrzem i rozbudowaną ofertą gastronomiczną. Kompleks, zaprojektowany przez Grupę 5 Architekci, składa się głównie ze współczesnej zabudowy. Architektom od początku przyświecała jednak idea zachowania atmosfery dawnej fabryki i poczucia ciągłości miejsca. Zarówno nowe, jak i historyczne budynki - na zewnątrz i we wnętrzach - otrzymały surowy, postindustrialny charakter, wyrażony poprzez formę, materiały i detal.

Autor: Kateryna Reshetniak 35 | Budynek mieszkalny Aretuza. Widoczny wjazd do garażu podziemnego od strony ul. Strzeleckiej

Centralnym punktem założenia jest plac z zachowanym kominem fabrycznym, usytuowany pomiędzy nowymi budynkami mieszkalnymi a dawną kotłownią, warzelnią i glicerynownią. Zabytkowe obiekty po dwóch przedwojennych fabrykach oraz teren po wyburzonych powojennych budynkach Polleny zostały przekształcone w zespół typu mixed-use. Całość spina układ dwóch osi rekreacyjnych.

Czytaj także: BOHEMA - Strefa Praga gotowa na sto procent! Ostatni etap - Warzelnia - z pozwoleniem na użytkowanie

Rafał Zelent i Krzysztof Puta z pracowni Grupa 5 Architekci pisali na łamach „Architektury-murator”:

Wzdłuż osi osiedlowej ciągnie się park liniowy przeznaczony dla mieszkańców. W centrum kompleksu, obok fabrycznego komina, przenika się on z drugą osią – równoległym do ulicy Szwedzkiej – ogólnodostępnym pasażem z usługami zlokalizowanymi na parterach. W projekcie zagospodarowania terenu na obszarze całego kompleksu przewidziano likwidację prywatnego ruchu kołowego, sprowadzając go do garaży podziemnych. Przestrzeń pomiędzy budynkami wypełniają ciągi piesze, place zabaw, zieleńce i postindustrialne artefakty.

Metryczka Osiedla Bohema w Warszawie

Rewitalizacja i adaptacja terenów poprzemysłowych na zespół wielofunkcyjny Bohema Strefa Praga Warszawa, ul. Szwedzka

Autorzy: Grupa 5 Architekci, Rafał Zelent, Michał Leszczyński, Mikołaj Kadłubowski, Roman Dziedziejko, Krzysztof Mycielski, Rafał Grzelewski; architekci prowadzący: Krzysztof Puta, Maciej Lewandowski, Alicja Czerwiec

Autorzy zagospodarowania terenu oraz wszystkich nowo projektowanych budynków: Grupa 5 Architekci

Autorzy adaptacji budynków kubaturowych: Grupa 5 Architekci (budynek produkcyjny, dom elektryka, magazyn centralny, pudełkarnia, biuro zarządu fabryki); SUD Architekt Polska, Kallan Architekci (kotłownia, glicerynownia wraz z magazynem); Kallan Architekci (warzelnia, komin)

Architektura wnętrz przestrzeni wspólnych: Grupa 5 Architekci, Kallan Architekci

Architektura krajobrazu: topoScape, Justyna Dziedziejko, Magdalena Wnęk, Joanna Chylak, Piotr Dombrowski, Anna Bucka

Konstrukcja (z wyłączeniem warzelni i komina): PKBI

Generalny wykonawca: UNIBEP, FTC

Inwestor: Okam Capital

Powierzchnia terenu: 43 800 m2

Powierzchnia zabudowy: 19 800 m2

Powierzchnia użytkowa: 81 000 m2

Powierzchnia całkowita: 115 100 m2

Powierzchnia garaży: 31 600 m2

Kubatura: 460 800 m3

Liczba mieszkań: 1011

Liczba miejsc parkingowych w garażu podziemnym: 1141

Powierzchnia mieszkań: 27,6-139,8 m

Projekt konkursowy: 2007

Projekt: 2007–2023

Realizacja: 2017–2024

Koszt inwestycji: 548 mln zł