Zbudowali ją w środku lasu dla jednego człowieka, który nawet jej nie zobaczył. Luksusowa willa dla dygnitarza do dziś stoi opuszczona

Dorota Niećko
2026-05-25 8:17

Kochają ją miłośnicy urbexu, a była luksusową willa. Przeszklony budynek otoczone zielenią. Choć ta willa przeszła liczne przebudowy, jej pierwotny wygląd wciąż jest tajemnicą. Po odwołanej wizycie Chruszczowa zaczęła służyć jako miejsce partyjnych spotkań. Ta enigmatyczna rezydencja, stworzona przez Augusta Boronia, mieści się w katowickim lesie.

Zbudowana na planie koła, z wielką antresolą, wielkim przeszkleniem w dachu i kilkudziesięcioma pomieszczeniami. Trudno dotrzeć do jej planów czy archiwalnych zdjęć, choć autor projektu jest znany.

Trudno ją dostrzec nawet na Google Maps, choć nie jest mała. Schowana głęboko w lesie, przypomina nieco z góry Planetarium Śląskie. Oto willa wybudowana na jeden nocleg dla jednego człowieka. Ale gość nigdy jej nie zobaczył i tu nie nocował. Tego popołudnia zaszły nieprzewidziane okoliczności, sytuacja była zbyt ryzykowna. Willa Chruszczowa w Katowicach. Znacie jej historię?

Willa zbudowana dla Nikity Chruszczowa 

Otóż było to tak. Nikita Chruszczow w 1959 roku wizytował ówczesne województwo katowickie. Miał tu spędzić dwa dni, 15 i 16 lipca. Plan tej wizyty przygotowywano już od maja, od czerwca natomiast Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Katowicach kontrolowała trasy przejazdów i zabezpieczeniu obiektów przemysłowych, które miał odwiedzić dostojny gość. Po ciężkim dniu - trasa jego przejazdu przebiegała aż przez 12 miast - noc miał spędzić w willi w lesie w dzielnicy Ligota w Katowicach, która powstała specjalnie dla niego. Nowoczesna, wygodna. W planach było też polowanie. Miejsce noclegu było tajne. Gość nigdy tu nie dotarł. Dlaczego? I to utajniono. Dziś już wiemy, że miejsce noclegu Chruszczowa zmieniono, bo tego dnia w Sosnowcu doszło do próby zamachu na jego życie.

W dzielnicy Zagórze na godzinę przed planowanym, a na trzy godziny przed rzeczywistym przyjazdem kolumny rządowych samochodów w koronie przydrożnego drzewa nastąpiła detonacja ładunku wybuchowego. Obyło się bez większych szkód, choć jedna osoba została ranna odłamkiem w nogę. Decyzja służb: blokada informacji, nikt nie może się o tym dowiedzieć, a już na pewno nie dziennikarze! Plan wizyty szybko zmieniono. Dziś wiemy, że noc z 15 na 16 lipca spędził w willi przy ul. Stalmacha, w sercu katowickiej moderny.

Lata później zamachowiec Stanisław Jaros, zeznał, że nie zamierzał nikogo skrzywdzić, a wybuch miał być manifestacją antykomunistycznych. Czy zdawał sobie sprawę, że swoim czynem zaważył też na losach willi?

Architekt, który tworzył wizjonerskie konstrukcje

Budowa willi w lesie w Katowicach

Decyzja o budowie nowoczesnej willi zapadła kilka lat wcześniej, a projekt powierzono architektowi Augustowi Boroniowi, który zaplanował budynek na planie koła i z dużą liczbą przeszkleń.

Dziś dokładnie nie wiemy, jak willa wyglądała pierwotnie. Wiadomo, że była wielokrotnie przebudowana. Po niedoszłej wizycie Chruszczowa, była wykorzystywana na partyjne rauty i spotkania. 

Od roku 1975 do lat 90. działała tu Klinika Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2023 ogłoszono, iż władze ŚUM planują otworzyć w obiekcie Centrum Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkologicznej (Zakład Medycyny Fizykalnej wraz z Zakładem Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej). Ale do tego nie doszło. W międzyczasie powstał pomysł, by w willi w środku lasu urządzić kasyno, a nawet sanatorium. Dziś zaniedbany budynek stoi pusty, wstęp jest tu niemożliwy - brama zamknięta jest na kłódkę, są kamery i informacja o ochronie. Wiele lat temu zaczął się remont, ale nie doprowadzono go do końca. Powód: stan prawny działki nie jest uregulowany. 

Kim był architekt August Boroń

Urodził się 15.06.1934 w Tywoni, pow. Jarosław, a zmarł 19.02.1983. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1958). Od roku 1961 członek SARP O. Katowice. Projektant w Wojewódzkim Biurze Projektów w Katowicach. Prócz willi Chruszczowa jego projekty to:

  • Scena Kameralna Teatru Śląskiego, ul. Warszawska 2, Katowice (1979-81).
  • Projekt dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu (za koncepcję odpowiadał zespół kierowany przez architekta Jerzego Winnickiego: Irena Kotela, Czesław Kotela i Zygmunt Winnicki, a Boroń, Józef Sage i Jan Woliński go wspierali)
  • Koncepcja remontu budynku teatru w Sosnowcu z 1974 i projektu nowej kolorystyki w 1977.
  • Projekt dzielnicy Biła w Szczyrku
  • Projekt modernizacji i nadbudowy hotelu w dzielnicy Koszutka o dwie kondygnacje (1971). Do nadbudowy hotelu nie doszło.
  • Pszczyna 1975 rok - Spółdzielczy Dom Usług. Znajdowały się tam m.in. zakłady: tapicerski, szklarski, fotograficzny, kuśnierski. 

Opuszczone sanatorium Maciejka w Ustroniu w woj. śląskim
