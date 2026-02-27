Zbigniew Juroszek. Klienci już nie chcą kupować dziury w ziemi. Od pierwszego osiedla sprzed 28 lat do wieżowców w centrum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dom pod Częstochową dla aktywnej rodziny

Znajdujący się pod Częstochową dom został zaprojektowany dla aktywnej rodziny, dla której miał stworzyć zaciszną enklawę. Świadomość otoczenia inwestorów wpłynęła na wybór materiału elewacyjnego - modrzewia syberyjskiego, który ma wpisywać się w specyfikę miejsca i zmieniać się wraz z cyklem życia budynku. Od strony ulicy dom zwrócony jest do środka działki, natomiast od strony południowej wykorzystane zostały duże przeszklenia, które otwierają dom na otaczający krajobraz. Obok deski płynnie przechodzą w sięgający w głąb działki taras.

Plan miejscowy narzucał dach dwuspadowy

Dom jest niemal w całości parterowy; charakterystyczne skosy dachu są efektem architektonicznej interepretacji wymogów planu miejscowego, który narzuca budowę dachów dwuspadowych. Nadają one bryle bardziej dynamiczny charakter, jak również umożliwiły użycie przestrzeni poddasza. Z jednej strony budynku została ona wykorzystana jako bawialnia lub pokój gościnny, natomiast z drugiej tworzy salon o podwójnej wysokości.

Centralnym miejscem domu, „kręgosłupem” spinającym dwie strefy, jest korytarz. Przebiegający przez środek bryły ciąg komunikacyjny, podążający za kształtem działki, dzieli dom na część dzienną i nocną.

Warto przypomnieć, że pierwotnym założeniu w części frontowej miał znajdować się dwustanowiskowy garaż, ale w trakcie budowy inwestorzy zdecydowali, że przeznaczą tę powierzchnię na pomieszczenie biurowe. Zamiast bramy garażowej zaprojektowano duże przeszklenie

Fasada z modrzewia syberyjskiego uznana na nr 1

Kilka lat temu w konkursie na Europejską Fasadę Roku w ramach Baumit Life Challenge 2020 dom, który stoi w Mykanowie w woj. śląskim głosami internautów zajął pierwsze miejsce w kategorii budynków jednorodzinnych. A już wcześniej, w 2018 zdobył pierwsze miejsce w krajowym konkursie na Fasadę Roku 2018 w kategorii "budynek jednorodzinny nowy".

14