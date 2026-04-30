„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE" o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator

Cyfryzacja jako narzędzie budowania wartości

Autodesk BIM DAYS 2026 koncentruje się na praktycznym wymiarze transformacji cyfrowej w sektorze architektury i budownictwa. Motyw przewodni „Building Value” odnosi się do konkretnych efektów wdrażania narzędzi cyfrowych w projektach i organizacjach. Zakres tematyczny obejmuje cyfryzację dużych inwestycji, rozwój procesów współpracy opartych na danych, wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz zarządzanie majątkiem w oparciu o modele cyfrowe.

Punktem odniesienia dla dyskusji są wyniki raportu Autodesk „State of Design and Make 2025”. Z danych wynika, że 67 procent liderów branży budowlanej uzależnia przyszły rozwój swoich firm od wdrażania narzędzi cyfrowych. Większość organizacji deklaruje zwrot z inwestycji przekraczający 50 procent. Efekty te wynikają ze wzrostu produktywności, poprawy jakości projektów oraz większej satysfakcji klientów. Jednocześnie uczestnicy rynku wskazują, że skuteczne wdrożenie technologii wymaga zmiany organizacyjnej i kompetencyjnej.

Konferencja ma pokazać, w jaki sposób firmy przechodzą od pojedynczych wdrożeń do systemowego zarządzania procesami cyfrowymi. Istotne jest odejście od traktowania technologii jako dodatku do działalności na rzecz integracji narzędzi z całym cyklem inwestycyjnym. Cyfryzacja obejmuje zarówno etap projektowania, jak i realizacji oraz eksploatacji obiektów. W praktyce oznacza to wykorzystanie danych do podejmowania decyzji oraz automatyzację powtarzalnych procesów.

Program, uczestnicy i formuła wydarzenia

Konferencja odbędzie się w dniach 20–22 maja 2026 roku w formule hybrydowej. Pierwszy dzień zaplanowano stacjonarnie w hotelu Crowne Plaza w Warszawie, z równoległą transmisją online. Dwa kolejne dni będą realizowane w całości w formule zdalnej. Program obejmuje trzy dni spotkań, trzy debaty eksperckie oraz około 40 sesji prowadzonych przez 40 prelegentów. Całość będzie dostępna w języku polskim i angielskim.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele firm i instytucji zaangażowanych w duże projekty infrastrukturalne i kubaturowe. Swoje doświadczenia zaprezentują m.in. reprezentanci lotniska w Pradze, metra w Stambule, Portu Polska oraz firm takich jak NDI, Strabag, Eiffage Polska Budownictwo, OKAM Capital czy APA Wojciechowski Architekci. Prezentacje będą oparte na rzeczywistych wdrożeniach, a nie koncepcjach teoretycznych.

BIM DAYS 2026 ma charakter platformy wymiany wiedzy między uczestnikami procesu inwestycyjnego. Udział kierowany jest do kadry zarządzającej, architektów, inżynierów, wykonawców, inwestorów publicznych i prywatnych oraz przedstawicieli administracji. Wydarzenie umożliwia porównanie doświadczeń z różnych rynków Europy Środkowo-Wschodniej oraz identyfikację wspólnych wyzwań.

Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja po raz pierwszy ma wymiar regionalny. Oznacza to większy udział zagranicznych uczestników oraz rozszerzenie zakresu tematycznego o doświadczenia z różnych krajów. Konferencja ma służyć nie tylko prezentacji narzędzi, ale także określeniu kierunków rozwoju sektora budowlanego w regionie.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się online. Udział daje dostęp do prezentacji, debat oraz materiałów konferencyjnych. Program został przygotowany z myślą o praktycznym wykorzystaniu wiedzy w codziennej pracy projektowej i inwestycyjnej.