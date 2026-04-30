Wola też będzie mieć tramwaj jak metro. Połączy dzielnicę z Dworcem Zachodnim i Ochotą

Kongres Architektury Polskiej 2026. Zryw w impasie

Tramwaj z Woli do Dworca Zachodniego już w projektowaniu

Wola i Ochota to dziś dzielnice, które tory kolejowe odgradzają skuteczniej niż mur. Między kładką pieszą nad dworcem Warszawa Główna a al. Prymasa Tysiąclecia na odcinku 1,8 km nie ma żadnej możliwości pokonania torów dzielących miasto. Kolejna „wyrwa” zieje dalej na zachód od al. Prymasa Tysiąclecia, w kierunku Odolan. Sprawia to, że każde połączenie między Ochotą a Wolą jest na wagę złota.

Teraz powstaje kolejne. W IV kwartale 2026 r. zakończy się budowa tramwaju do Dworca Zachodniego od strony Ochoty. Tramwaje zjadą do tunelu w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku i zakończą bieg przy podziemnym przystanku, zlokalizowanym tuż obok peronów kolejowych. Zapewni to wygodny dostęp do komunikacji miejskiej pasażerom pociągów i ułatwi podróże tysiącom osób korzystającym z tego gigantycznego węzła przesiadkowego.

Potem przyjdzie kolej na przedłużenie tunelu na Wolę. 15 stycznia 2026 r. miasto podpisało umowę z projektantem – firmą Databout. Eksperci otrzymali 43 miesiące na opracowanie 3 wariantów projektu trasy tramwajowej od Dworca Zachodniego do ul. Kasprzaka na Woli. Ten etap przygotowań kosztować będzie blisko 14,4 mln zł. Budowa tego odcinka nastąpi najprawdopodobniej po 2030 r., ponieważ w kolejce czekają inne planowane trasy tramwajowe, znajdujące się na bardziej zaawansowanym etapie przygotowań. Tramwaje Warszawskie nie wykluczają jednak, że gdyby miasto zmieniło priorytety i przesunęło środki finansowe, inwestycja mogłaby ruszyć nawet w 2029 r. Planuje się, że etap budowy zajmie ok. 2 lata.

Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Pełna trasa planowanego połączenia tramwajowego między Wolą a Wilanowem. Zachodnia odnoga odcinka A wypadła z planów miasta.

Trasa do Dworca Zachodniego [od strony Ochoty – przyp. red.] jest elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Inwestycja, z uwagi na ogromny zakres, jest podzielona na etapy. Niedawno podpisaliśmy umowę na projekt odcinka od Dw. Zachodniego do ul. Kasprzaka na Woli, a trasa wzdłuż Pola Mokotowskiego w kierunku Mokotowa jest na etapie projektowania i pozyskiwania decyzji administracyjnych

– podają Tramwaje Warszawskie.

Jedna odnoga zamiast dwóch. Odolany nie dostaną tramwaju na dworzec

Przypomnijmy, że planowany tramwaj pierwotnie miał mieć dwie podziemne odnogi, jednak ostatecznie powstanie tylko jedna. Różnicę między pierwotną a ostateczną wizją można zobaczyć na poniższej mapce. Przyczyną rezygnacji z odnogi na Odolany były wg Tramwajów Warszawskich trudne warunki w tej konkretnej lokalizacji. W miejscu przyszłej trasy przebiega kolektor ściekowy z lat 50., co oznaczałoby konieczność przejścia tunelem głęboko pod nim – koszt byłby ogromny. Co więcej, głębszy tunel wymagałby później więcej miejsca, żeby wyjść na powierzchnię, co utrudnia wytyczenie sensownej trasy przez gęsto zabudowane Odolany. Ostatecznie w kwietniu 2025 r. miasto podało, że odnoga na Odolany zostanie zrealizowana w późniejszym, bliżej nieokreślonym terminie, zaś jesienią 2025 r. opublikowano projekt Strategii Rozwoju Warszawy 2040+, z której odnoga ta już całkiem zniknęła.

Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Dwie koncepcje podziemnego tramwaju z Woli na Dworzec Zachodni w Warszawie. Po lewej pierwotna, po prawej z września 2025 r.

Obecnie planowana trasa wygląda następująco: tramwaje z Woli będą skręcać z ul. Kasprzaka w ul. Krzyżanowskiego, potem przetną ul. Prądzyńskiego i zjadą do tunelu, który dotrze pod dworzec PKP. Stąd tramwaje będą mogły jechać dalej w kierunku Ochoty. W planach są dwa podziemne przystanki:

na wysokości ul. Tunelowej,

na wysokości peronu 9 Warszawy Zachodniej.

Podziemna komora na przystanek obok peronu 9 już istnieje – została wybudowana przez kolej w ramach modernizacji Dworca Zachodniego. Pozwoli to w przyszłości budować tramwaj bez wstrzymywania ruchu pociągów. Warto przypomnieć, że kolejny podziemny przystanek już jest budowany (w ramach osobnej inwestycji) po przeciwnej stronie peronów kolejowych. Pasażerowie będą więc mogli łatwo wysiąść dokładnie tam, gdzie potrzebują.

Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Budowa podziemnego przystanku tramwajowego pod Dworcem Zachodnim w Warszawie

Kiedy pojedziemy nową trasą tramwajową z Woli do Wilanowa?

Jak wspomniano, tramwajowe połączenie Woli z dworcem Warszawa Zachodnia będzie jednym z etapów budowy nowej trasy obwodowej, pozwalającej przemieszczać się między Wolą, Ochotą, Mokotowem i Wilanowem z pominięciem centrum miasta. Ma to znacząco przyspieszyć podróże międzydzielnicowe i odciążyć centrum.

Znaczna część odcinków tej nowej trasy już istnieje lub jest obecnie w realizacji. Są to kolejno:

tramwaj na Kasprzaka (gotowy),

tramwaj Kasprzaka – Dworzec Zachodni (planowany),

tramwaj z Ochoty do Dworca Zachodniego (w budowie) – między dworcem a skrzyżowaniem ul. Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej i Banacha,

tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego (w projektowaniu), od ul. Banacha do ul. Rakowieckiej,

tramwaj na Rakowieckiej (gotowy), łączący Al. Niepodległości z ul. Puławską

tramwaj do Wilanowa (gotowy), od ul. Puławskiej do Miasteczka Wilanów.

Z odcinków jeszcze niezrealizowanych budowa tramwaju z Ochoty na Dworzec Zachodni zakończy się w 2026 r., a odcinek wzdłuż Pola Mokotowskiego ma wejść w etap budowy na przełomie lat 20. i 30. (dokładniejszego terminu nie określono). Ostatnie w kolejce jest omawiane połączenie Woli z Warszawą Zachodnią, które nastąpi najpewniej po 2030 r. Jeśli nie będzie żadnych opóźnień, przejazd nową trasą z Wilanowa na Wolę powinien zatem stać się możliwy w I połowie przyszłej dekady.

