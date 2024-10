World Visualisation Festival. Najlepsze praktyki ze świata wizualizacji architektonicznych w Warszawie!

Ilość wiedzy, jaka dostępna będzie w ciągu trzech dni World Visualization Festival, odpowiada miesiącom poświęconym na poszukiwaniu jej na własną rękę. Poznacie tam ludzi, którzy przeszli już ścieżkę rozwoju w branży i niejednokrotnie ponieśli przy tym porażkę. Co oznacza, że można uczyć się na ich błędach. Nieważne czy dopiero zaczynacie, czy macie już jakieś doświadczenie w branży wizualizacji – wydarzenia takie jak WVF mogą kompletnie zmienić wasze podejście do pracy. To jak zastrzyk motywacji i wiedzy w jednym.