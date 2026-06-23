Dziś rocznica. Maciej Borsa, wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich zmarł w czerwcu 2 lata temu

Dr hab. inż. arch. Maciej Borsa zmarł w niedzielę 23 czerwca 2024 roku. Miał 67 lat. O jego śmierci poinformowali m.in. współpracownicy z Muzeum Miejskiego w Tychach. Urodził się 26.12.1956.

Kim był Maciej Borsa?

Był urbanistą, zawodowo związanym z planowaniem przestrzennym, polityką regionalną i rozwojem miast – doktorem habilitowanym nauk technicznych, wiceprezesem i przewodniczącym Komisji Rzeczoznawców Towarzystwo Urbanistów Polskich. Pełnił funkcję eksperta Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie. Był profesorem i kierownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej w Akademia Śląska w Katowicach.

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Był też profesorem nadzwyczajnym oraz kierownikiem katedry na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Akademii Śląskiej w Katowicach. Należał go grona ekspertów Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Na stronie internetowej Instytutu czytamy, że był kierownikiem projektów badawczo-wdrożeniowych - w tym międzynarodowych, koordynatorem i współautorem strategii rozwoju, ponadnarodowych, makroregionalnych, regionalnych i lokalnych. Brał udział w pracach badawczych i popularyzatorskich poświęconych urbanistyce, krajobrazowi, przemianom systemu planowania przestrzennego, politykom publicznym, wieloszczeblowemu zarządzaniu, rewitalizacji, partnerstwom i partycypacji społecznej. Przez wiele lat pracował zarówno w strukturach rządowych na stanowiskach kierowniczych lub doradczych, w samorządach, jak i na wyższych uczelniach ekonomicznych i technicznych oraz w instytutach naukowo-badawczych. Był też przewodniczącym Komisji Rzeczoznawców Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Maciej Borsa to autor licznych artykułów, opracowań oraz materiałów dydaktycznych i podręczników, a także felietonów oraz filmów i programów telewizyjnych. Koordynował i był współautorem strategii ponadnarodowych, makroregionalnych, regionalnych i lokalnych oraz prac poświęconych urbanistyce, przemianom systemu planowania przestrzennego, politykom publicznym, wieloszczeblowemu zarządzaniu, partnerstwom i partycypacji społecznej oraz roli informacji w polityce rozwoju.

Kierował projektami badawczo-wdrożeniowymi, w tym międzynarodowymi. Propagował zintegrowane zarządzanie rozwojem, zastosowanie technik satelitarnych, teledetekcji, urbanistyki społecznej, metod mikroplanowania przestrzeni publicznych. Przez wiele lat pracował w strukturach rządu polskiego na stanowiskach kierowniczych lub doradczych, w strukturach samorządowych oraz na wyższych uczelniach ekonomicznych i technicznych.

Gdzie jest pochowany Maciej Borsa?

Msza święta żałobna odbyła się 29 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w Bazylice św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach. Pogrzeb - na cmentarzu przy ul. Panewnickiej 45 w Katowicach. Tu jest pochowany. Oto, jak znaleźć jego grób: Sektor E5. Rząd 2. Nr grobu 19.

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