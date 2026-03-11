Silny głos branży architektów wnętrz na Targach BUDMA 2026

Bogaty program merytoryczny i inspirujące panele

Salon Interior Design zaoferował odwiedzającym szeroki program prelekcji, warsztatów i paneli dyskusyjnych, które odbywały się w Pawilonie 5. Wśród poruszanych tematów znalazły się: relacje między architektem wnętrz a wykonawcą i inwestorem, rewitalizacja przestrzeni, a także przyszłość zawodu architekta wnętrz i wpływ sztucznej inteligencji na procesy projektowe.

Spotkania prowadzone były przez uznanych ekspertów - m.in. Izę Gemzałę, Karolinę Annę Drogoszcz, Barbarę Węgrzyn, Olgę Kurek, Justynę Siejkę, Macieja Słowińskiego, Monikę Sałatę, Jacka Zarta, Rafała Rostkowskiego i wielu innych ważnych dla nas specjalistów, którzy dzielili się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy nad realnymi projektami.

Premiera Lighting Design Event – światło jako kluczowy element projektowania

Jednym z ważniejszych momentów tegorocznej edycji było Lighting Design Event: „Projektowanie Światła LightON7 w Architekturze Wnętrz” – wydarzenie poświęcone holistycznemu podejściu do światła, jego funkcji ergonomicznej i emocjonalnej w przestrzeni. Seria paneli, warsztatów i konsultacji z Lighting Designerami oraz partnerami – m.in. ATRIA Sztuka Światła – pozwoliła uczestnikom zgłębić temat oświetlenia od koncepcji po realizację, z naciskiem na wpływ światła na komfort, zdrowie i jakość przestrzeni użytkowej.

W ramach wydarzenia odbyły się m.in. konsultacje „1:1”, warsztaty percepcyjne, dyskusje o innowacjach w oświetleniu oraz panele poruszające kwestie przyszłości projektowania światła – wszystko z perspektywy neuroarchitektury i potrzeb użytkownika.

Inspiracje i dialog branżowy

Tegoroczny salon stanowił również przestrzeń do wymiany doświadczeń między projektantami, producentami i liderami rynku. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowościami produktowymi i materiałowymi, które będą kształtować podejście do wnętrz w 2026 roku i później.

Organizatorzy podkreślali, że Salon Interior Design wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie branży na merytoryczne wydarzenia dedykowane trendom wnętrzarskim, neuroarchitekturze oraz nowoczesnym technologiom oświetleniowym – co potwierdziła frekwencja i aktywny udział publiczności.

Salon Interior Design był jedną z przestrzeni tematycznych Targów BUDMA 2026, które łączą prezentacje produktowe z bogatym programem wiedzy i dialogu branżowego. Całość targów potwierdziła rolę BUDMY jako platformy inspiracji, dyskusji i szans rozwoju dla profesjonalistów z sektora architektury, designu i budownictwa.