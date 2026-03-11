Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kopia piramidy Cheopsa w Tychach

Tychy, miasto w woj. śląskim są pełne zadziwiających obiektów, jak Mały Asyż, czyli kościół świętych Franciszka i Klary, blok Brama Słońca czy kościół, który wygląda jak namiot. Mają też własną piramidę i to dokładnie odwzorowaną w skali 1:5. Ma więc ok. 30 metrów wysokości. Nie tylko jest kopią piramidy Cheopsa w Gizie, ale też została zbudowana z zachowaniem wszystkich proporcji oraz usytuowaniem względem słońca i kierunków świata. Tak, przypomina, i to bardzo, słynny hotel Luxor w Las Vegas, projektu Veldona Simpsona. W Tychach nocowała wiele razy polska reprezentacja piłki nożnej, m.in. przed zwycięskim meczem z Portugalią.

To hotel, restauracja, centrum konferencyjne i gabinety odnowy biologicznej. Jest tu komnata terapeutyczna na czakramie, Piramidion niczym czubek piarmidy w Gizie, podziemie Ozyrysa, restauracja Kleopatra, bar Ramzes, a także - już brzmiące banalnie - sauna, gabinety spa, hydromasaż, fitness. Obiekt zaprojektowali Krzysztof Barysz i Aleksander Nowacki z firmy URBI-Barysz i Partnerzy. Budowa zaczęła się w roku 2002 na najwyższym punkcie nad brzegiem Jeziora Paprocańskiego. Otwarcie hotelu nastąpiło w 2004 roku, w przeddzień wejścia Polski do Unii Europejskiej - 30 kwietnia.

Kopia piramidy Cheopsa powstała na zlecenie Tadeusza Ceglińskiego, bioenergoterapeuty. Początkowo zakładał on, że piramida stanie w Międzybrodziu, ostatecznie powstała na kupionej od miasta na przetargu działce o pow. 7 tys. mkw w Tychach.

Dzięki konstrukcji w kształcie piramidy i położeniu pozwala skupić w swym wnętrzu pozytywnie oddziaływującą na naszych gości energię. Poprzez usytuowanie Piramidy na emanującym energią czakramie, odwiedzający poddawani są stałej energetyzacji poprzez oddziaływanie geoenergii i dobrych piramidalnych mocy - opisują właściciele.

Rytm elewacji, dekoracja wnętrza

Granitowe pylony i przeszklone powierzchnie tworzą rytm elewacji tyskiej piramidy. We wnętrzu wiele elementów wystroju nawiązuje do sztuki staroegipskiej. Malowidła ścienne wykonał Sławomir Żukowski.

Podobny hotel, wzorowany na staroegipskiej piramidzie jest też w innym miejscu w Polsce - w Bolesławcu. Kilka lat temu w opublikowanym przez noizz.pl "Antyprzewodniku po Polsce' znalazła się śród najbrzydszych obiektów w kraju.

Piramidion i podziemia Ozyrysa

Szczytowy fragment piramidy w Tychach jest całkowicie przeszklony. To tu jest Piramidion. To tu korzysta się z terapii relaksacyjno – energetyzujących. Obecnie - wciąż nieczynny po pożarze.

Podziemia Ozyrysa to z kolei komnata relaksacyjno terapeutyczna, usytuowana bezpośrednio na czakramie. "To pomieszczenie pomyślane jest tak, by można było wsłuchać się w siebie, pomedytować i odpocząć" - czytamy na stronie hotelu.

Piramida w Tychach. Zdjęcia

