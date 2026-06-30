Rewitalizacja nabrzeża w Belgradzie. Koncepcje przygotowało ponad 1400 studentów z 34 krajów

Międzynarodowe jury wyłoniło laureatów 21. edycji konkursu Saint-Gobain Architecture Student Contest. Podczas finału, który odbył się w dniach 23–25 czerwca w Belgradzie, pierwsze miejsce przyznano zespołowi z Republiki Południowej Afryki. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 1400 studentów z 239 uczelni w 34 krajach, a do międzynarodowego etapu zakwalifikowało się 250 uczestników.

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Rewitalizacja nabrzeża Sawy jako zadanie dla przyszłych architektów

Zadanie konkursowe, przygotowane przez Grupę Saint-Gobain we współpracy z miastem Belgrad, koncentrowało się na transformacji fragmentu nabrzeża rzeki Sawy. Uczestnicy mieli za zadanie opracować koncepcję nowego „Sports and Recreation Hub” – całorocznej przestrzeni publicznej, która połączy sport, rekreację i aktywności społeczne.

Projekt wymagał wieloaspektowego podejścia. Studenci musieli zaproponować rewitalizację terenu istniejącej cementowni, zaprojektować nowe obiekty sportowe i tereny zielone, a także przygotować koncepcję renowacji parteru i pierwszego piętra sąsiadującego z terenem klubu żeglarskiego Academic Yachting Club Belgrade. Celem było stworzenie spójnej wizji, która odpowiada na wyzwania klimatyczne i potrzeby mieszkańców.

Zrównoważony rozwój i cyrkularność kluczowymi kryteriami oceny

Wszystkie projekty musiały uwzględniać kluczowe założenia zrównoważonego budownictwa. Szczególny nacisk położono na cyrkularność, redukcję śladu węglowego, efektywność energetyczną oraz strategie pasywne. Istotnym elementem była także odporność architektury nadrzecznej oraz wdrożenie rozwiązań wspierających bioróżnorodność i publiczny dostęp do rzeki.

Jury oceniało prace pod kątem jakości architektury, w tym koncepcji funkcjonalnej i dopasowania do lokalnego kontekstu. Równie ważne były kryteria zrównoważonego rozwoju, obejmujące m.in. zarządzanie zasobami, dobrostan przyszłych użytkowników oraz właściwe zastosowanie produktów i materiałów budowlanych.

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Wizja nowego pokolenia architektów w odpowiedzi na wyzwania miast

– W Belgradzie 250 studentów połączyła jedna wspólna ambicja: wyobrazić sobie nowe sposoby życia w mieście. Po miesiącach pracy i dwóch dniach wydarzenia pokazali, że ponowne przemyślenie przestrzeni miejskich – uczynienie ich bardziej zrównoważonymi, inkluzywnymi i inspirującymi – jest nie tylko konieczne, ale i możliwe. 21. edycja Saint-Gobain Architecture Student Contest po raz kolejny podkreśla energię i zaangażowanie nowego pokolenia architektów. Propozycje te odzwierciedlają złożoność dzisiejszych wyzwań: łączenie nowego budownictwa z renowacją, dostosowanie do lokalnego kontekstu oraz projektowanie przestrzeni, które poprawiają jakość życia, jednocześnie chroniąc zasoby. Wpisują się także w ambicję Belgradu, by budować bardziej odporną i zrównoważoną przyszłość. W Saint-Gobain podzielamy tę wizję. Od ponad 360 lat Grupa angażuje się w rozwój rozwiązań wspierających bardziej zrównoważone budownictwo. A wraz z przemianami i ewolucją miast rola architektów staje się coraz ważniejsza. Tegoroczna edycja niesie jasne przesłanie: nowe pokolenie jest gotowe – gotowe mierzyć się z wyzwaniami jutra i pomagać czynić świat lepszym domem – podkreślił Patrick Dupin, Dyrektor Operacyjny Grupy Saint-Gobain.

Główna nagroda dla projektu „Ceding the Sava” z Republiki Południowej Afryki

Zwycięzcami konkursu zostali Rudi Scholtz i Ruan Smith z Nelson Mandela University w Gqeberha, którzy pod opieką Johna Andrewsa stworzyli projekt zatytułowany „Ceding the Sava”. Ich koncepcja rewitalizacji nabrzeża w Belgradzie została uznana przez międzynarodowe jury za najlepszą odpowiedź na postawione wyzwania projektowe.

Oto lista laureatów:

II nagrodę otrzymał zespół z Portugalii za projekt „COEXISTENCE”. Koncepcję opracowali Naut Engelen i Elena Asselin de Williencourt z Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, pod opieką prof. Manuela De Arriaga Brito Correia Guedesa.

III nagrodę zdobył zespół z Francji za projekt „The bird’s nest”. Autorami pracy są Clément Jégo, Fritz Arciniega i Damien Larroque z École Nationale d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, a opiekunką projektu była dr. Aline Barlet.

Student Prize została przyznana zespołowi z Chin za projekt „Meandering Confluence”. Koncepcję przygotowali Yuqian Ge, Maicun Zong i Nianci Huang z Tongji University w Szanghaju, pod opieką prof. Feng Deng.

Teacher Prize otrzymał zespół z Maroka za projekt „The Sava Thread”. Autorkami pracy są Ranya Soussi, Zeineb Sekkal i Maroua Oulboub z National School of Architecture – Tetouan, a opiekunem projektu był dr. Zaid Romani.

Artykuł powstał przy wsparciu AI