Rusza 11. edycja konkursu „Lider Dostępności”!

Można zgłaszać obiekty do konkursu

Organizatorzy – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich – zapraszają do zgłaszania dostępnych obiektów i przestrzeni oraz osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do realizacji idei projektowania uniwersalnego w Polsce. Nabór potrwa od 16 kwietnia do 29 maja 2026 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs, organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, od lat promuje najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, które odpowiadają na potrzeby wszystkich użytkowników, w tym ze szczególnymi potrzebami – jak osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, rodziny z dziećmi czy osoby z czasowo ograniczoną mobilnością.

„Lider Dostępności” to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń promujących ideę projektowania uniwersalnego. Nagradzane i wyróżniane obiekty i przestrzenie pokazują, że dostępność nie jest już wyłącznie zbiorem technicznych udogodnień, takich jak windy, podjazdy czy oznaczenia w alfabecie Braille’a, lecz kompleksowym podejściem do tworzenia przestrzeni otwartych, funkcjonalnych i przyjaznych dla wszystkich,

a dostępność powinna iść w parze z wysoką jakością architektury, estetyką oraz nowoczesnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi.

Konkurs jest formą docenienia inwestorów, architektów, urbanistów, samorządów oraz instytucji, które konsekwentnie wdrażają standardy dostępności i traktują je jako integralny element projektu.

8 kategorii konkursowych

Kapituła Konkursu złożona z architektów, urbanistów, ekspertów ds. dostępności oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, oceni zgłoszenia pod kątem jakości rozwiązań, innowacyjności oraz realnego wpływu na poprawę dostępności przestrzeni.

Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach:

Przestrzeń publiczna

Mały obiekt użyteczności publicznej

Duży obiekt użyteczności publicznej

Obiekt biurowy/handlowy

Obiekt mieszkalny/hotelowy

Obiekt zabytkowy

Koordynator ds. dostępności

Architekt/Urbanista

Oprócz tego Kapituła Konkursu będzie mogła również przyznać nagrodę GRAND PRIX.

Liderzy dostępności w całej Polsce

Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 2016 roku. Wśród dotychczasowych laureatów znalazły się zarówno duże inwestycje infrastrukturalne, jak i lokalne inicjatywy samorządowe oraz prywatne realizacje. W poprzednich edycjach nagrodzono m.in. Park Centralny w Gdyni, Młyny Rothera w Bydgoszczy, Dom Studenta nr 7 „Sulimy” w Warszawie, Nowe Czytelnie Biblioteki Narodowej, Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, kampus biurowy Forest w Warszawie czy Promenadę Zdrowia w Świnoujściu.

Wszystkich laureatów i wyróżnionych nagrodzonych w dotychczasowych dziesięciu edycjach można obejrzeć na stronie konkursu: lider.integracja.org.

Jak zgłosić kandydaturę?

Do udziału w konkursie można zgłosić przestrzeń, obiekt lub osobę (Koordynatora ds. dostępności) poprzez formularz dostępny na stronie konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są od 16 kwietnia do 29 maja 2026 roku.

Kontakt w sprawie konkursu:

Katarzyna Rzehak [email protected] 506 056 326

Katarzyna Figura [email protected] 505 602 711