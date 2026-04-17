Rusza 11. edycja konkursu „Lider Dostępności”!

Można zgłaszać obiekty do konkursu
Organizatorzy – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich – zapraszają do zgłaszania dostępnych obiektów i przestrzeni oraz osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do realizacji idei projektowania uniwersalnego w Polsce. Nabór potrwa od 16 kwietnia do 29 maja 2026 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konkurs, organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, od lat promuje najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, które odpowiadają na potrzeby wszystkich użytkowników, w tym ze szczególnymi potrzebami – jak osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, rodziny z dziećmi czy osoby z czasowo ograniczoną mobilnością.
„Lider Dostępności” to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń promujących ideę projektowania uniwersalnego. Nagradzane i wyróżniane obiekty i przestrzenie pokazują, że dostępność nie jest już wyłącznie zbiorem technicznych udogodnień, takich jak windy, podjazdy czy oznaczenia w alfabecie Braille’a, lecz kompleksowym podejściem do tworzenia przestrzeni otwartych, funkcjonalnych i przyjaznych dla wszystkich,
a dostępność powinna iść w parze z wysoką jakością architektury, estetyką oraz nowoczesnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi.
Konkurs jest formą docenienia inwestorów, architektów, urbanistów, samorządów oraz instytucji, które konsekwentnie wdrażają standardy dostępności i traktują je jako integralny element projektu.
8 kategorii konkursowych
Kapituła Konkursu złożona z architektów, urbanistów, ekspertów ds. dostępności oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, oceni zgłoszenia pod kątem jakości rozwiązań, innowacyjności oraz realnego wpływu na poprawę dostępności przestrzeni.
Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach:
- Przestrzeń publiczna
- Mały obiekt użyteczności publicznej
- Duży obiekt użyteczności publicznej
- Obiekt biurowy/handlowy
- Obiekt mieszkalny/hotelowy
- Obiekt zabytkowy
- Koordynator ds. dostępności
- Architekt/Urbanista
- Oprócz tego Kapituła Konkursu będzie mogła również przyznać nagrodę GRAND PRIX.
Liderzy dostępności w całej Polsce
Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 2016 roku. Wśród dotychczasowych laureatów znalazły się zarówno duże inwestycje infrastrukturalne, jak i lokalne inicjatywy samorządowe oraz prywatne realizacje. W poprzednich edycjach nagrodzono m.in. Park Centralny w Gdyni, Młyny Rothera w Bydgoszczy, Dom Studenta nr 7 „Sulimy” w Warszawie, Nowe Czytelnie Biblioteki Narodowej, Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, kampus biurowy Forest w Warszawie czy Promenadę Zdrowia w Świnoujściu.
Wszystkich laureatów i wyróżnionych nagrodzonych w dotychczasowych dziesięciu edycjach można obejrzeć na stronie konkursu: lider.integracja.org.
Jak zgłosić kandydaturę?
Do udziału w konkursie można zgłosić przestrzeń, obiekt lub osobę (Koordynatora ds. dostępności) poprzez formularz dostępny na stronie konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są od 16 kwietnia do 29 maja 2026 roku.
Kontakt w sprawie konkursu:
Katarzyna Rzehak [email protected] 506 056 326
Katarzyna Figura [email protected] 505 602 711
- Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego
- Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Towarzystwo Urbanistów Polskich
- Projekt współfinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Partner merytoryczny: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
- Patroni medialni: Architektura-murator, Architektura&Biznes, TVP, Program 1 Polskiego Radia, niepelnosprawni.pl