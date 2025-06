Spis treści

Achitektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury, zapowiedź Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nagroda architektoniczna prezydenta Warszawy

To już 11. edycja Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Od 17 stycznia do 9 lutego możliwe było zgłaszanie propozycji najlepszych (zdaniem zgłaszających) budynków, przestrzeni publicznych i wydarzeń architektonicznych. W konkursie brane były pod uwagę wyłącznie projekty zrealizowane i oddane do użytku w 2024 roku.

Zgodnie z regulaminem organizatorzy ocenili zgłoszone obiekty m.in. pod kątem „jakości i funkcjonalności rozwiązań architektonicznych” oraz „realizacji koncepcji projektowania uniwersalnego”. Ważnym kryterium będzie również ich wkład w zrównoważony rozwój. Jak podkreślał w w informacjach prasowych Rafał Trzaskowski:

Nie zapominamy również o wyzwaniach klimatycznych, dlatego szczególną uwagę poświęcamy projektom architektonicznym, które łączą wyjątkową architekturę z dobrymi rozwiązaniami proekologicznymi.

W poprzedniej edycji konkursu konkurencję zdeklasowała rewitalizacja Parku Akcji Burza, a Kuba Snopek pisał o tych wynikach tak:

Ta edycja Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy zebrała kilkanaście naprawdę niesamowitych projektów. Praktycznie w każdej kategorii powinny były wygrać wszystkie nominowane. Tak dobrze jeszcze nie było. Jestem zbudowany. Ale wydarzyło się coś jeszcze. Jeśli spojrzeć na wyniki konkursu całościowo, wyrysowuje się kilka trendów w percepcji architektury przez miasto i mieszkańców. Te trendy będą kształtować oczekiwania wobec architektury w następnej dekadzie.

Przeczytaj więcej:

Park Akcji Burza z Grand Prix Nagrody Architektonicznej. Gala bez prezydenta Warszawy>>

Kuba Snopek o 10. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy: wyniki pokazują, że percepcja architektury się zmienia>>

Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Prezydent m.st. Warszawy. Nagroda przyznawana jest we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Oddziałem Warszawskim Towarzystwa Urbanistów Polskich.

i Autor: Organizator, Materiały prasowe

Kto zwyciężył w tegorocznej edycji konkursu?

W kategorii Architektura mieszkaniowa:

Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego, zaprojektowany przez Projekt Praga.

W kategorii Architektura komercyjna (ex aequo):

Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel zaprojektowane przez BiM Architekci; za projekt i realizację wystawy w Fabryce Czekolady E. Wedel odpowiadała Pracownia WWAA.

zaprojektowane przez BiM Architekci; za projekt i realizację wystawy w Fabryce Czekolady E. Wedel odpowiadała Pracownia WWAA. Zajezdnia Tramwajowa Annopol znajdująca się na warszawskiej Białołęce.

W kategorii Nowe życie budynków:

Pawilon Cepelia, czyli zrujnowany pawilon Zygmunta Stępińskiego, który wysiłkiem Jakuba Lewickiego, a później Marcina Dawidowicza, oraz szeregu ekspertów, rzemieślników, artystów i ekipy budowlanej, został przywrócony do życia.

W kategorii Architektura użyteczności publicznej:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, projektu amerykańskiego architekta Thomas Phifer

W kategorii Nagroda za rozwiązania proekologiczne:

W kategorii Nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność:

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Ochocie, projektu xystudio, które łączy cztery odrębne instytucje: placówkę opiekuńczo-wychowawczą, żłobek, centrum aktywności międzypokoleniowej i środowiskowy dom samopomocy.

W kategorii Wydarzenie architektoniczne:

Warszawa dla początkujących. Wykłady z historii architektury

W kategorii Projektowanie przestrzeni publicznej:

W kategorii Nagroda Mieszkańców:

Muzeum Fabryka Czekolady E. Wedel

GRAND PRIX

Muzeum Sztuki Nowoczesnej