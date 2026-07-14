Rolą architekta nie jest sam budynek

Staramy się pokazywać, że rolą architekta nie jest sam budynek, ale też codzienne wyzwania, trudne rozmowy z inwestorem, jak również to – o tym najlepiej Państwo wiedzą – z jakimi inwestycje wiążą się z wyzwaniami” – podkreśla Anna Kozera. A tych, nie tylko na budowie, jest dużo.

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Jednym z elementów promocji swoich produktów i lepszej architektury mogą być spotkania dla architektów ze specjalistami. Takie Saint Gobain zorganizował ostatnio m.in. z przedstawicielami Instytutu Techniki Budowlanej czy Fundacji Polska bez Barier. O tym, że edukowanie i budowanie świadomości jest ważne, świadczy też chociażby akcja marki „Dzwonek na zmiany”, która ma na celu rozpoczęcie ogólnopolskiej dyskusji o jakości przestrzeni edukacyjnych i przyszłości budownictwa edukacyjnego, a konkretniej modernizacji szkół z czasów PRL-u. I o tym „Architektura-murator” na pewno będzie informować.

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O konferencji „Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki”

30 czerwca 2026 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez redakcję „Architektury-murator” - „Architektura, marketing, media - (nie)bezpieczne związki”. Środowisko architektów, marketingowców i mediów oraz wszystkich osób zainteresowanych architekturą przyjechało do Warszawy z całej Polski, by zastanowić się wspólnie nad tym, jak postrzegany jest dziś architekt i jak sprawić, by był widoczny bardziej i lepiej. Punktem wyjścia był raport „A-m” pt. „Wiarygodni, ale jeszcze nie wpływowi. Medialny wizerunek architektów w Polsce 2026”.

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W zabytkowych murach dawnej drukarni przy Mińskiej 65 w Warszawie spotkali się m.in. prof. Ewa Kuryłowicz, Szymon Wojciechowski, Maciej Miłobędzki, Piotr Lewicki, Monika Arczyńska, ale też przedstawiciele mediów i branży marketingowej. Za pomocą łączy internetowych obecni byli również Robert Konieczny i Dominika Zielińska.

Raport pt. „Wiarygodni, ale jeszcze nie wpływowi. Medialny wizerunek architektów w Polsce 2026” przygotowany został na zlecenie "Architektury-murator" przez Instytut Monitorowania Mediów.