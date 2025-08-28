SANATO w Zakopanem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Turysta wygrał z Zakopanem. Koniec sporu w NSA

- Wygrałem z Zakopanem - ogłosił na Facebooku prawnik z Katowic, Patryk Białas. I dodał: - Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zakończył kilkuletni spór i oddalił skargę kasacyjną burmistrza. Oznacza to, że Zakopane nie ma prawa pobierać opłaty miejscowej od turystów.

Argument: uchwała Rady Miasta w tej sprawie jest nieważna. A jednak Zakopane taką opłatę pobiera i ten wyrok wcale nie oznacza, że przestanie.

Białas powołuje się na wyroki z poprzednich lat w podobnej sprawie.

- Kilka lat temu zauważyłem, że coś tu nie gra: Zakopane pobierało opłatę miejscową od turystów bez podstawy prawnej. Postanowiłem to sprawdzić i złożyłem skargę. Dziś Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził: miałem rację - przypomina Patryk Białas.

Ta opłata to 1,90 zł za osobę na dzień. Pobiera się ją nie tylko w stolicy Tatr, lecz upraszczając - w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie - np. w Wiśle, Polanicy czy Kołobrzegu, jednak nie jest to opłata uzdrowiskowa. Jej wysokość ustala rada gminy, ale Ministerstwo Finansów co roku publikuje maksymalne stawki. I tak, na rok 2025 maksymalna opłata klimatyczna wynosi 3,31 zł za dobę. W przypadku Zakopanego czteroosobowa rodzina za tydzień pobytu musi zapłacić ponad 60 zł.

NSA potwierdził: miasto nie może pobierać opłaty miejscowej na mocy przepisów, na jakie się powołuje

11 kwietnia 2022 r. Białas zwrócił się do burmistrza miasta Zakopanego o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie opłaty miejscowej. Powziął bowiem informację, że w Zakopanem wciąż jest pobierana opłata miejscowa od osób przebywających w nim w celach turystycznych pomimo prawomocnego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Zakopane z 27 marca 2008 r. nr XXII/250/2008. Burmistrz Miasta Zakopane uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe. Tak zaczęła się sprawa, która trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał racje turyście z Katowic, a potem do NSA - gdzie odwołał się burmistrz Zakopanego.

- To nie tylko moja wygrana, ale zwycięstwo wszystkich turystów i mieszkańców, którzy oczekują od samorządów przejrzystych i legalnych działań. Wyrok pokazuje, że nie ma miejsca na kreatywne interpretacje prawa – opłaty i podatki muszą być oparte na jasnych przepisach. Transparentność władzy to fundament zaufania obywateli do państwa – komentuje sierpniową decyzję Białas.

Zwycięstwo czy nie? Zakopane ma już nową uchwałę

Czy jednak to zwycięstwo? To rzeczywiście nie pierwszy raz, gdy Zakopane przegrywa w sądzie w sprawie opłaty miejscowej. Wiosną 2025 podobny spór wygrał profesor Bogdan Achimescu, turysta z Krakowa. Podważył on zasadność pobierania opłaty miejscowej niemal 10 lat temu, argumentując, że miasto nie spełnia norm jakości powietrza. Przypomnijmy: chodzi o wyrok WSA w Krakowie z 10 lipca 2017 r. oraz wyrok NSA z 15 marca 2018 r. (oddalenie skargi kasacyjnej). Uchwała została unieważniona, ale miasto... zaczęło pobierać opłatę miejscową na podstawie swojej innej uchwały w tej sprawie.

- Miasto Zakopane jest nadal uprawnione do pobierania opłaty miejscowej, a wysokość stawek, zasad ustalania i poboru wyznacza uchwała Rady Miasta z 26 listopada 2015 r. nr XV/245/2015 - to było ich stanowisko. Ale w uchwale z 2015 jest informacja, że "wprowadza się opłatę miejscową na terenie Miasta Zakopane zgodnie z Uchwalą Nr XXII/250/2008 Rady Miasta Zakopane".

W wyroku WSA, na który skargę kasacyjną złożyli do NSA przedstawiciele Zakopanego czytamy, że tego właśnie zrobić nie mogli: "Stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały oznacza jej eliminację z porządku prawnego ze skutkiem ex tunc." I dalej: Uchwała z 2015 r. nie może mieć zastosowania, niedopuszczalnym jest bowiem dowolne przypisywanie jej podstawy prawnej.

- NSA w uzasadnieniu stwierdził jasno: „Rozporządzenie sprzed lat nie odżywa, a daniny publiczne muszą mieć jednoznaczną podstawę prawną”. Sąd przypomniał też o konstytucyjnej zasadzie zaufania obywateli do państwa. Miasto nie ma obowiązującej uchwały, która pozwalałaby na legalne pobieranie tej opłaty - cieszy się Patryk Białas.

Co dalej? Samorząd musi uchwalić nowe przepisy zgodne z prawem, jeśli chce wrócić do pobierania opłaty. Zakopane... już taką nową uchwałę podjęło, wiosną 2025.

Oto komunikat w sprawie nowej opłaty miejscowej w Zakopanem:

"Burmistrz Miasta Zakopane uprzejmie informuje, że w dniu 27 marca 2025 r. Rada Miasta Zakopane podjęła uchwałę nr XIV/144/2025 w sprawie opłaty miejscowej. Zgodnie z uchwałą stawka opłaty miejscowej na terenie Miasta Zakopane została obniżona i wynosi 1,90 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.Uchwała Rady Miasta Zakopane nr XIV/144/2025 została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 28 marca 2025 r. i wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2025 r. poz. 1965).

Obowiązek zapłaty opłaty miejscowej na terenie miasta Zakopane nadal istnieje i jest ona pobierana przez inkasentów opłaty miejscowej."

Co to jest opłata miejscowa i uzdrowiskowa?

Opłata miejscowa stanowi formę ekwiwalentu za wydatki związane z obsługą ruchu turystycznego w mieście. M.in. chodzi o utrzymanie koszy ulicznych, chodników, finansowaniem wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz remonty dróg.

Czym innym jest opłata uzdrowiskowa, która druga dotyczy miejscowości posiadających formalny status uzdrowiska, zgodnie z przepisami ustawy uzdrowiskowej z 2005 roku.

