Wielka budowa bez konfliktów i wyburzeń

Podpisana kilka dni temu umowa z konsorcjum firm Budimex i Ferrovial Construction opiewa na kwotę około 3,17 miliarda złotych. Wykonawcy mają 46 miesięcy na wybudowanie 20-kilometrowego, dwutorowego fragmentu linii, który połączy Podłęże z Gdowem. Co niezwykle istotne i rzadko spotykane przy tak dużej skali projektów, trasa powstanie praktycznie bez konieczności wyburzeń domów.

Tak ma wyglądać trasa Podłęże - Gdów wizualizacje

Inżynieryjny majstersztyk. Będą estakady nad autostradą A4 i 42 mosty

Nowy odcinek będzie technicznym popisem projektantów. Pociągi, wyjeżdżając z Krakowa, włączą się w nową trasę między przystankiem Węgrzce Wielkie a stacją Podłęże, a następnie systemem estakad przejadą bezkolizyjnie nad autostradą A4. Na całym 20-kilometrowym odcinku powstaną aż 42 obiekty inżynieryjne, w tym mosty i wiadukty, z których rekordowe będą miały ponad 1300 metrów długości.

Na odcinku Podłęże – Gdów zaprojektowano:

34 mosty i wiadukty kolejowe,

powstaną 33 bezkolizyjne skrzyżowania,

dwunawowy tunel,

dwie nowe stacje,

dwa przystanki.

Bezpieczeństwo ma być priorytetem, dlatego zaplanowano aż 33 skrzyżowania bezkolizyjne, co oznacza całkowite wyeliminowanie tradycyjnych przejazdów kolejowo-drogowych na tym fragmencie. Nowy odcinek będzie bezkolizyjnie włączał się w istniejącą magistralę kolejową E30 (Kraków - Rzeszów) pomiędzy przystankiem Węgrzce Wielkie i stacją Podłęże. System estakad i obiektów inżynieryjnych, jak już wspomnieliśmy, przeprowadzi nowe tory nad autostradą A4 i połączy je z linią kolejową w kierunku Krakowa Głównego i Nowej Huty. Z Podłęża na południe tory będą poprowadzone z wykorzystaniem licznych mostów i wiaduktów. W ramach inwestycji powstanie również dwunawowy tunel kolejowy o długości przeszło 900 metrów. Końcowym elementem tego fragmentu projektu Podłęże - Piekiełko będzie stacja kolejowa w Gdowie, która powstanie w sąsiedztwie Marszowic. Perony znajdą się pod istniejącą drogą. Na potrzeby inwestycji zostanie ona podniesiona i skomunikowana ze stacją.

Gdów w pół godziny - to zupełnie nowa jakość życia

Dla pasażerów najważniejszy jest czas. Po zakończeniu prac, co planowane jest na 2030 rok, podróż z Gdowa do centrum Krakowa zajmie zaledwie 30 minut.

W ramach tej inwestycji powstaną:

nowoczesna stacja w Gdowie (w sąsiedztwie Marszowic), której perony zostaną sprytnie ukryte pod istniejącą drogą,

stacja Podłęże Balachówka,

przystanki w Zagórzu oraz Wiatowicach.

Wszystkie te miejsca zostaną w pełni przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, oferując windy i przejścia podziemne.

Inwestycja będąca częścią większego projektu Podłęże-Piekiełko

Odcinek do Gdowa to element największej inwestycji PKP PLK w Polsce. Cały projekt „Podłęże-Piekiełko” to nie tylko 58 km nowych torów, ale i modernizacja 75 km istniejącej trasy Chabówka – Nowy Sącz. Obecnie roboty budowlane toczą się już na pięciu innych frontach, m.in. w okolicach Limanowej i Nowego Sącza.

To właśnie w ramach tego projektu budowany jest inny tunel kolejowy pod Pisarzową. Jest drążony przez maszynę TBM.

Pierwsze efekty zobaczymy jednak znacznie wcześniej niż w 2030 roku. Już w grudniu 2025 roku pasażerowie pojadą zmodernizowanym odcinkiem Chabówka – Rabka Zaryte. Docelowo, po sfinalizowaniu całości, najszybsze pociągi pokonają trasę z Krakowa do Nowego Sącza w 60 minut, a do Zakopanego w około półtorej godziny.

