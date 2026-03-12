Autostrada A2 najdroższa w Polsce. Czy ministerstwo zerwie umowę z Autostradą Wielkopolską?

Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autostrady w Polsce - bezpłatne, ale są wyjątki

Autostrady administrowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad są w Polsce bezpłatne. Istnieją jednak trzy odcinki, które stanowią wyjątki – odpowiadają za nie koncesjonariusze i to właśnie oni pobierają opłaty za przejazd oraz są odpowiedzialni za ich utrzymanie.

Koncesje na pobieranie opłat mają obecnie:

Stalexport – autostrada A4 Kraków – Katowice;

GTC (Gdańsk Transport Company S.A.) – autostrada A1 (AmberOne) Toruń – Gdańsk;

Autostrada Wielkopolska – autostrada A2 na trzech 50-kilometrowych odcinkach między Koninem a Nowym Tomyślem.

Ile kosztuje przejazd płatnymi autostradami w Polsce?

Obecnie koszty przejazdu płatnymi odcinkami autostrad w Polsce dla pojazdów osobowych (kategoria I) prezentują się następująco:

Autostrada A1 : za 152 km zapłacimy 29,99 zł (0,19 zł za 1 km) .

: za 152 km zapłacimy . Autostrada A4 : za 60 km między Katowicami i Krakowem płacimy obecnie 34 zł (0,56 zł za 1 km). Od 1 kwietnia 2026 r. stawka ta wzrośnie do 36 zł ( 0,60 zł za 1 km).

: za 60 km między Katowicami i Krakowem płacimy obecnie (0,56 zł za 1 km). Od 1 kwietnia 2026 r. stawka ta wzrośnie do ( Autostrada A2: za przejechanie 149 km między Koninem i Nowym Tomyślem trzeba zapłacić aż 120 zł, co oznacza stawkę 0,80 zł za 1 km.

Właśnie o tej ostatniej, najdroższej, autostradzie mówił w rozmowie z RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Minister ocenił, że stawki są zbyt wysokie i polecił urzędnikom sprawdzić, czy możliwe jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy spółce zarządzającej Autostradą Wielkopolską.

Czy autostrada A2, podobnie jak A4 będzie bezpłatna?

Co to oznacza dla kierowców? Gdyby udało się rozwiązać umowę, trasa ta mogłaby stać się bezpłatna dla samochodów osobowych i motocykli, podobnie jak inne odcinki zarządzane przez GDDKiA. Warto dodać, że już w marcu przyszłego roku pod zarząd państwa przejdzie odcinek A4 między Krakowem i Katowicami. Z tym dniem przejazd tą trasą ma stać się darmowy. Minister zapowiedział również rozbudowę autostrad o trzecie i czwarte pasy ruchu.