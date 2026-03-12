Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tworzenie wizji Starego Miasta 2050

Do 13 marca w Galerii Jurajskiej w Częstochowie trwają warsztaty, podczas których 30 studentów i młodych projektantów z całej Polski tworzy 6 wizji dzielnicy Stare Miasto na rok 2050. Praca uwzględnia m.in.: mitygację skutków kryzysu klimatycznego, koncepcję budowy stadionu miejskiego / stadionu Rakowa, ratunek zabytkowej zabudowy przemysłowej (Elanex, fabryka zapałek) oraz wyzwania społeczne i gospodarcze. Choć wizja ma charakter ogólny, powinna obejmować obszary funkcjonalne, połączenia transportowe, nowe zabudowy oraz przestrzenie zieleni.

Po zakończeniu warsztatów zespoły będą miały dwa tygodnie na dopracowanie swoich prac oraz przygotowanie plansz i prezentacji. Będą one stanowiły inspirację dla odbywającego się procesu rewitalizacji Starego Miasta w Częstochowie i zostaną przekazane miastu.

Czwartkowe działania – od warsztatów do dyskusji

W czwartek rozpocznie się praca nad detalem urbanistycznym i małą architekturą. Poprzedziło ją kilka dni dyskusji i wykładów poświęconych m.in. błękitno-zielonej infrastrukturze, historii miasta i dzielnicy, problemom miasta, kwestiom rewitalizacyjnym dotyczących stadionu Rakowa oraz transportowi.

Wieczorem, o godzinie 17:00, odbędzie się dyskusja „Nowoczesność z szacunkiem dla historii. Jak budować przyszłość pośród pustostanów i zabytków?”, którą poprowadzi Artur Celiński, redaktor naczelny magazynu Architektura-Murator.

Goście wydarzenia

W wydarzeniu wezmą udział eksperci i praktycy. Do ich grona należą:

Tomasz Konior – architekt prowadzący w biurze Konior Studio, autor nagradzanych realizacji, m.in. Akademii Muzycznej w Katowicach, Gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, rozbudowy Biblioteki Narodowej, filharmonii w Brnie. Członek SARP i Izby Architektów RP. Obecnie realizuje głośny projekt Kwartału Dworcowa w Katowicach – zespołu wielofunkcyjnego na terenie 11 kamienic w samym centrum miasta.

– architekt w biurze Pronobis Studio z Bytomia, wraz z Sylwią Widzisz Pronobis działa w obszarze rewitalizacji i przestrzeni publicznych, stosując metody partycypacji społecznej. Realizował wiele projektów związanych z edukacją architektoniczną. Grupa Arche: Monika Wojciechowska – Dyrektor Artystyczna, Aleksandra Cybula – Dyrektor Kreatywny Architektura Wnętrz.

Monika Wojciechowska – Dyrektor Artystyczna, Aleksandra Cybula – Dyrektor Kreatywny Architektura Wnętrz. Tomasz Lewandowski – polski samorządowiec i radca prawny, specjalista prawa spółek oraz publicznego prawa gospodarczego, od 2024 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Więcej szczegółów na stornie https://staremiastoodnowa.pl/

