Warszawa planuje 11 nowych linii tramwajowych do 2044 r. Które dzielnice zyskają?

Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

11 nowych linii tramwajowych w Warszawie do 2044 r.

Warszawa planuje rozwój miasta na kolejne dekady. Trwają prace nad dwoma kluczowymi dokumentami: planem ogólnym (który określi m.in. przeznaczenie gruntów, strefy dogęszczenia zabudowy itp.) oraz Strategią Rozwoju Warszawy 2040+ (określi priorytety w kwestii rozwoju miasta, cele do osiągnięcia, planowane nowe inwestycje transportowe itp.). Jesienią 2025 r. dla obu dokumentów rozpoczął się etap konsultacji społecznych.

Jeśli chodzi o tramwaje w Warszawie, zacznijmy od tego, co już jest – wszystkie istniejące i obecnie budowane trasy tramwajowe mają zostać zachowane. Oznacza to, że na ten moment miasto nie planuje np. likwidacji tras, które zostaną w przyszłości zdublowane przez linie metra.

Ciekawsze jest jednak to, co w planach. Jak się okazuje, do roku 2044 r. urzędnicy zakładają wybudowanie 11 nowych tras. To te, które na poniższej mapie zaznaczono przerywaną czerwoną kreską. Oprócz tego wskazano też szereg tras „rekomendowanych”, do ewentualnej realizacji. Żeby jednak nie pogubić się w szczegółach, omówmy na razie tylko linie, które miasto uznało za priorytetowe.

i Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe Plany rozwoju sieci transportu publicznego w Warszawie - Strategia Rozwoju Warszawy 2040+ Kliknij, aby powiększyć

Tramwaj na Gocław

To trasa planowana od wielu dekad, ale wciąż spadająca z listy priorytetów. Teraz jest jednak bliższa realizacji niż kiedykolwiek przedtem – dla tramwaju na Gocław gotowy jest już projekt, a obecnie trwa gromadzenie dokumentacji i pozyskiwanie niezbędnych do budowy pozwoleń. Władze Warszawy zapowiadają, że realizacja mogłaby ruszyć w IV kwartale 2027 r., zaś w 2030 r. tramwaj od al. Waszyngtona do pętli Gocław miałby już kursować.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe

Inwestycja ma już zapewnione finansowanie z KPO, a władze stolicy nazywają ją jednym z miejskich priorytetów na najbliższe lata. Planowana trasa budzi jednak kontrowersje m.in. z uwagi na konieczność likwidacji 117 ogrodów działkowych wzdłuż Kanału Wystawowego na Pradze-Południe.

Tramwaj na Zieloną Białołękę

Tramwaj na Zieloną Białołękę to kolejna inwestycja zapowiadana od lat. Pobiegnie od szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek do skrzyżowania ul. Matki Teresy z Kalkuty oraz Rembielińskiej. To (według deklaracji) kolejny miejski priorytet. Dla inwestycji uzyskano już decyzję środowiskową, a od sierpnia 2024 r. trwa projektowanie trasy przez firmę Voessing Polska. Jest też zapewnione finansowanie budowy dzięki pożyczce z KPO.

i Autor: UM Warszawa / Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe

Obecnie miasto zakłada budowę tramwaju na Zieloną Białołękę w latach 2028–2030. Będzie to pierwsza linia tramwajowa w tej części dzielnicy i ogromne ułatwienie dla tysięcy pasażerów. Linia dowiezie podróżnych do przesiadki na 2. linię metra przy stacji Kondratowicza. Żeby te przesiadki ułatwić, tunel prowadzący od tramwaju do metra wyposażono w ruchome chodniki.

Przedłużenie trasy tramwajowej na Winnicę

Planowane przedłużenie trasy tramwajowej na Winnicę do docelowej pętli będzie domknięciem inwestycji, której pierwszy etap oddano do użytku jeszcze w 2013 r. Przy skrzyżowaniu ul. Modlińskiej i Światowida ma powstać nie tylko pełnoprawna pętla tramwajowa, ale też wielki węzeł przesiadkowy z parkingiem P+R.

Te plany są jednak stosunkowo odległe, gdyż najwcześniej w 2027 r. rozpocznie się etap projektowy. Oznacza to, że budowy można spodziewać się dopiero w latach 30. lub nawet później.

Tramwaj z Żoliborza na Bródno przez most Krasińskiego

To kolejna zapowiadana od wielu lat inwestycja. Jej realizację skutecznie blokowały dotąd protesty mieszkańców Żoliborza, obawiających się, że planowany most Krasińskiego wtłoczy w ich dzielnicę tysiące dodatkowych samochodów. Mimo to miasto, jak widać, nie rezygnuje ze swojej wizji.

i Autor: Dane mapy: Google 2023/ Creative Commons Planowana trasa mostu Krasińskiego w Warszawie

Nowy most miałby przebiegać od ul. Krasińskiego na Żoliborzu do ul. Matki Teresy z Kalkuty na Targówku. Z kolei planowana przez miasto trasa tramwajowa biegłaby w ciągu ul. Budowlanej, przez most do ul. Krasińskiego i dalej od ul. Odrowąża do placu Wilsona. Trudno jednak prognozować, kiedy budowa mogłaby się rozpocząć – inwestycja wciąż znajduje się na etapie koncepcji, a ze strony miasta nie padają żadne daty. Co więcej, można się spodziewać, że przeciwni inwestycji mieszkańcy nadal będą walczyć o jej uniemożliwienie.

Tramwaj wzdłuż al. Polski Walczącej

Tramwaj wzdłuż al. Polski Walczącej na Mokotowie będzie stanowił przedłużenie kursującego od maja 2024 r. tramwaju na Gagarina. Miasto zakłada, że od istniejącego terminala na ul. Gagarina nowe szyny pobiegną al. Polski Walczącej do ul. Augustówka, z pętlą przy EC Siekierki. Pozwoliłoby to obsłużyć liczne nowe osiedla powstające w ostatnich latach w tej części dzielnicy.

i Autor: zmid.waw.pl/ Materiały prasowe

Tramwaje będą kursować w rezerwie terenu pomiędzy jezdniami al. Polski Walczącej, która dziś wykorzystywana jest przez miejskie autobusy. W bardziej odległej przyszłości możliwe jest dalsze przedłużanie trasy.

Tramwaj z Woli na Dworzec Zachodni

Tramwaj z Woli na Dworzec Zachodni ma stanowić zwieńczenie wielkiego projektu pod nazwą „tramwaj do Wilanowa”. Przypomnijmy, że pod nazwą tą kryje się nie tylko o uruchomiona w 2024 r. linia do Miasteczka Wilanów, ale też jej dalsze odcinki: tramwaj na Rakowieckiej, tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego, tramwaj do Dworca Zachodniego od strony Ochoty i wreszcie właśnie częściowo podziemny odcinek od stacji PKP w kierunku Woli. Pobiegnie on od ul. Kasprzaka w ciągu ul. Krzyżanowskiego do zmodernizowanego niedawno dworca kolejowego.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Dwie koncepcje podziemnego tramwaju z Woli na Dworzec Zachodni w Warszawie. Po lewej pierwotna, po prawej z września 2025 r.

Pierwotnie trasa miała mieć dwie odnogi: jedną prowadzącą w kierunku ul. Krzyżanowskiego i Kasprzaka oraz drugą w kierunku Odolan. Fragment tej drugiej, w pobliżu peronu 9 Dworca Zachodniego, powstał już nawet jako tzw. pustka technologiczna (tunel bez wyposażenia). Odnoga na Odolany okazała się jednak skomplikowana technicznie z uwagi na liczne instalacje podziemne, dlatego, jak widać, zgodnie z najnowszymi planami powstanie tylko odnoga wschodnia tej trasy. Odolany, już po 2044 r. obsłużyć ma zupełnie nowa trasa odchodząca od ul. Wolskiej. Wschodnia odnoga, przeznaczona do realizacji do 2044 r., nie ma jeszcze projektu ani ustalonej daty budowy – miasto podaje jedynie, że budowa możliwa jest najwcześniej w latach 30.

Tramwaj ze Stegien do ul. Puławskiej

Kursujący od 28 czerwca 2025 r. tramwaj na Stegny dziś łączy osiedle z ul. Sobieskiego i dalej z centrum miasta. Przy budowie pętli na ul. św. Bonifacego powstał też jednak fragment szyn pod przyszłe przedłużenie linii. Obecnie miejskie plany zakładają, że pobiegnie ona al. Sikorskiego do al. Wilanowskiej i dalej aż do ul. Puławskiej. Umożliwi to podróże tramwajowe z Wilanowa czy Stegien w głąb Mokotowa, ku metru Wierzbno oraz przystankowi kolejowemu PKP Warszawa Służewiec. Miasto dopuszcza też jednak alternatywę w postaci linii tramwajowej, która od pętli na Stegnach pobiegnie al. Sikorskiego, Doliną Służewiecką i ul. Nowoursynowską oraz Wałbrzyską.

Przypomnijmy, że wcześniej zakładano także przedłużenie pierwszego z przedstawionych tu wariantów trasy, czyli tramwaj z metra Wilanowska do „Mordoru”. Obecnie nadal jest on w planach, ale jako linia jedynie rekomendowana, i to do realizacji po 2044 r. Otwarte pozostaje zatem pytanie, czy to przedłużenie doczeka się realizacji – tym bardziej, że powielałaby fragment planowanej 4. linii metra.

Tramwaj wzdłuż Modlińskiej

Tramwaj wzdłuż Modlińskiej to kolejna linia zapowiadana od dekad. Obecne plany miasta zakładają nowe szyny od Trasy Mostu Północnego do pętli Żerań FSO (w ciągu ulic Modlińskiej, Familijnej, Myśliborskiej i Traktu Nadwiślańskiego). Nowa trasa nie tylko obsłużyłaby słabo skomunikowaną część Żerania, ale także połączyła tramwajowo Tarchomin i Nowodwory z istniejącymi szynami w kierunku Nowej Pragi. Pozwoliłoby to znacznie usprawnić podróże po Pradze-Północ.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe

Do realizacji tej trasy wcale nie jest jednak blisko. W sierpniu 2025 r. rozstrzygnięto dopiero przetarg na projekt wstępny trasy, co oznacza, że przed Tramwajami Warszawskimi jeszcze starania o decyzję środowiskową, właściwy etap projektowy, pozyskiwanie wymaganych zezwoleń oraz budowa. Według najnowszych dostępnych informacji TW zakładają realizację trasy w latach 2030-2033. Z miejskich dokumentów planistycznych wynika, że w planach do 2044 r. jest także odnoga o długości ok. 1 km od skrzyżowania ul. Modlińskiej z Familijną, biegnąca w ciągu ul. Płochocińskiej do stacji kolejowej PKP Żerań.

Przedłużenie trasy tramwajowej do pętli Gocławek

Tramwaje kursują ul. Grochowską już od stu lat, jednak w przyszłości mają docierać dalej niż dziś. Miejskie plany do 2044 r. zakładają przedłużenie trasy – nowe szyny biegnące aż do skrzyżowania ul. Grochowskiej z Trasą Siekierkowską. Odcinek będzie więc krótki, ale ważny. Miasto planuje tam bowiem węzeł przesiadkowy, który ma ułatwić podróże. Warto przypomnieć, że w przyszłości w okolice te będzie docierać 5. linia metra.

Przedłużenie trasy tramwaju do Miasteczka Wilanów

Dziś tramwaj do Wilanowa dociera tylko do skrzyżowania al. Rzeczypospolitej i ul. Branickiego. W planach jest jednak dalsze przedłużenie trasy na południowy wschód. Docelowo tramwaje mają dojeżdżać aż do Południowej Obwodnicy Warszawy. A warto przypomnieć, że przed laty zakładano nawet dłuższą trasę, przechodzącą pod obwodnicą i kończącą się pętlą w rejonie ul. Pałacowej. Teraz urzędnicy ustalili, że na razie szyny do POW wystarczą.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Mapa planowanego przedłużenia trasy tramwaju do Wilanowa w Warszawie do ul. Uprawnej

Powyższa mapa przedstawia pierwszy etap planowanego przedłużenia – odcinek do ul. Uprawnej, na zaprojektowanie którego Tramwaje Warszawskie podpisały jesienią 2025 r. umowę z firmą Morelia Investments. To deweloper, który chce wybudować w rejonie ul. Uprawnej galerię handlową Wilanów Park, a ponieważ będzie się to wiązać z przebudową ulic w pobliżu, miasto chce pozostawienia rezerwy pod przyszły tramwaj. Na razie jest to jednak tylko zabezpieczenie na przyszłość – odcinek nie ma żadnego terminu realizacji (poza wynikającym z dokumentów planistycznych ogólnym terminem „do 2044 r.”).

Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego

Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego to środkowy odcinek długiej trasy tramwajowej łączącej Wilanów z Wolą. Odcinek kluczowy, bo spinający ze sobą inwestycje już zrealizowane lub będące obecnie w trakcie realizacji. Choć jakiś czas temu prezydent Warszawy twierdził, że losy tej inwestycji są niepewne z uwagi na opór społeczny (część okolicznych mieszkańców obawia się hałasu i nie chce wycinki drzew), ostatecznie przyznał, że trasa nadal jest w planach. I rzeczywiście, w projekcie strategii rozwoju miasta tramwaj w ul. Rostafińskich uwzględniono jako jeden z priorytetów do 2044 r.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Mapa tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego

Nowy odcinek szyn połączy istniejące torowisko na ul. Banacha, poprzez ul. Rostafińskich na skraju Pola Mokotowskiego, z ul. Boboli i Rakowiecką. Na ul. Banacha torowisko znajdzie się w miejscu dzisiejszej południowej jezdni, która z kolei zostanie przesunięta na północ w miejsce pasa rozdzielającego. Z kolei wzdłuż Rostafińskich szyny znajdą się po północnej stronie jezdni. Budowa odcinka planowana jest na przełomie lat 20. i 30. Obecnie trwa etap projektowy inwestycji, realizowany od 2022 r. przez firmę Databout.

Przejdź do galerii: Tramwaj do Wilanowa w Warszawie

47