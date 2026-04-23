Zbudowali chodnik prosto w ścianę. Absurd w centrum Warszawy. Smolna 23

Krzysztof Kuniczuk. Zaklinacz betonu (w architekturze)

Smolna 23, Warszawa. Kontrowersyjny aparthotel na skwerku

To inwestycja firmy NDI Smolna według projektu pracowni S.A.M.I. Architekci. Rozpoczęta w 2024 r. budowa jest już na ukończeniu. Budynek trudno przeoczyć – wyrósł pośrodku skweru, otoczony pustką, przy jednej z głównych ulic Warszawy. Choć przed wojną cały skwer przy Alejach Jerozolimskich zajmowały kamienice, po wojnie ich nie odbudowano i mieszkańcy przywykli do wolnej przestrzeni. Tym większym szokiem było dla wielu rozpoczęcie robót budowlanych w tym miejscu.

– Warszawa od lat dąży do przywrócenia przedwojennej zabudowy. Cieszę się, że przygotowywana przez nas inwestycja w tak prestiżowym miejscu może być realizowana na podstawie szeroko konsultowanego, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Chcielibyśmy, żeby nasza kamienica, dzięki dbałości o detale architektoniczne, dobrze wkomponowała się w otoczenie

– mówi Bartłomiej Oset, wiceprezes zarządu NDI Smolna.

Części osób nie podoba się nie tylko lokalizacja, ale i funkcja budynku. To będzie aparthotel, czyli budynek z mieszkaniami inwestycyjnymi na wynajem. W obiekcie o powierzchni użytkowej 2325 m² zaplanowano 54 apartamenty o powierzchni 26–52 m² i lokal gastronomiczny na kondygnacji zero. Inwestor zapowiada wykończenie pod klucz i standard pięciogwiazdkowego hotelu. Budynek jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2017 r., a zatem inwestor nie musiał uzyskiwać zgody Rady Miasta (co jest wymagane przy procedurze lex deweloper).

Budynek wybudowano w nowoczesnym stylu, jednak według inwestora detale takie jak boniowane naroża i obramienia okien nawiązują do architektury przedwojennej. Zakończenie inwestycji przewidziano w III kwartale 2026 r.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Absurdy w otoczeniu budynku. Odtworzono układ chodników sprzed inwestycji

Przebywając w pobliżu inwestycji Smolna 23, trudno nie zauważyć pewnych budzących wątpliwości rozwiązań. Z obu boków budynku nowe chodniki prowadzą prosto w mur. To dlatego, że odtworzono chodniki, które biegły tu wcześniej – bez poprawki na fakt, że teraz pośrodku dawnego ciągu pieszego stoi budynek. Jeden z chodników przynajmniej w części omija aparthotel. Drugi kieruje wprost w ścianę.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Dlaczego doszło do takiej sytuacji? Pewności nie mamy (czekamy na odpowiedź firmy w tej sprawie), jednak projekt zakładający odtworzenie pierwotnego układu chodników urzędnicy najwyraźniej zaakceptowali bez problemu. Warto dodać też, że deweloper nie ingerował – bo nie mógł – w zagospodarowanie działek sąsiednich, których inwestycja nie obejmowała. W efekcie jednak powstał niefunkcjonalny układ komunikacyjny, zmuszający przechodniów do szukania alternatywnych dróg. Skutki już widać – na zieleńcach rozdzielających niepołączone ze sobą kawałki chodnika powstają przedepty.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Concierge i bezobsługowa inwestycja. Pierwsza z wielu?

Sam aparthotel zapewne rozpocznie działalność na przełomie 2026 i 2027 r. Na stronie projektu Smolna 23 można przeczytać, że dla potencjalnego inwestora będzie to inwestycja bezobsługowa. Aparthotelem zarządzać będzie operator związany z marką Marriott Home, czyli firma, która będzie wyręczać inwestorów w czuwaniu nad bieżącym funkcjonowaniem obiektu. Inwestorzy mogą scedować na operatora cały proces najmu, a więc m.in. zawarcie umowy czy nadzór nad terminowym płaceniem czynszu przez lokatora. Za odpowiednią opłatą można więc będzie praktycznie zapomnieć o inwestycji – będzie o niej przypominać tylko regularnie wpływająca na konto kwota zysku.

Z perspektywy najemcy dużym atutem aparthotelu będzie niewątpliwie jego lokalizacja i dobre skomunikowanie. Obiekt ma oferować wysoki standard oraz usługi concierge, który np. pomoże gościowi w zorganizowaniu wycieczki czy zamówieniu taksówki. Dodatkową atrakcją ma być wspólna strefa rekreacyjna na dachu.

Jeśli aparthotel przy Smolnej 23 się sprawdzi, można się spodziewać, że za tą inwestycją pójdą w ślad kolejne. Plan miejscowy dla tego rejonu dopuszcza zabudowę na niemal całym skwerze. Docelowo ślepe ściany nie pozostaną więc ślepe – dokleją się do nich następne budynki. Na ten moment trudno jednak ocenić, jak szybko to się stanie. Niewygodny układ komunikacyjny może więc zostać z nami na lata.

